Pocos días antes del estreno de la temporada 6, se conoció que “Outlander” tendrá una precuela

El 6 de marzo se estrena la sexta temporada de "Outlander". (Star Plus)

En poco más de una semana Star+ estrenará en América Latina la sexta temporada de Outlander, la serie que mantiene una cantidad de fans estable en casi 1 millón de espectadores en Estados Unidos, de los cuales las dos terceras partes son mujeres. Y para hacer el lanzamiento del nuevo ciclo aún más interesante, se ha comenzado a preparar una precuela, con el mismo productor ejecutivo y showrunner, Matthew B. Roberts, según anunció Variety.

No se sabe todavía si el grupo de guionistas que ya se está armando trabajará con el libro que actualmente escribe Diana Gabaldon, autora de la saga de novelas en las que se basa la historia de Claire Beauchamp (Caitriona Balfe) y sus dos amores: Frank Randall (Tobias Menzies) en 1945 y, luego de una misteriosa travesía en el tiempo, Jamie Fraser (Sam Heughan) en 1743.

La serie que protagonizan Caitriona Balfe y Sam Heughan tendrá una precuela. (Star+)

Gabaldon había anunciado hace casi dos años que consideraba contar la historia de los padres de Jamie, Ellen y Brian Fraser, y tiempo después publicó en sus cuentas sociales la primera línea de su obra en marcha:

Ellen MacKenzie, la mayor de los hijos de Jacob Ruadh MacKenzie, jefe del Clan MacKenzie —bueno, el fallecido jefe, aunque sea por momentos, pero ya pensaría en eso más tarde— tomó a Ailidh Watt desde atrás y la llevó consigo a rastras, tapándole la boca babeante con una mano para ahogar sus gritos.

Diana Gabaldon, autora de la saga "Forastera", había anunciado en 2020 que consideraba contar la historia de los padres de Jamie, Ellen y Brian Fraser. (Star+)

Otra posibilidad es el texto “Virgins”, que Gabaldon publicó en 2013 en la antología Dangerous Women, centrado en una versión joven de Jamie Fraser e Ian Murray en Francia.

En cambio, se sabe que además de Roberts están comprometidos en el proyecto Ronald D. Moore, quien hizo el desarrollo de la saga literaria aún inconclusa, titulada Forastera, en el formato televisivo, y Maril Davis, ambos como productores mediante la compañía Tall Ship Productions. Del mismo modo que con Outlander, Sony Pictures Television estará a cargo de la precuela.

No se sabe todavía si el grupo de guionistas que ya se está armando trabajará con el libro que actualmente escribe Diana Gabaldon. (Star+)

La temporada 6, que se estrena el domingo 6 de marzo en Star+, está basada en la sexta novela de Gabaldon dentro de la serie Forastera: Viento y ceniza (A Breath of Snow and Ashes), y tendrá ocho episodios. La temporada 7, ya contratada, relatará los hechos de la novela que le sigue, Ecos del pasado (An Echo in the Bone) y tendrá 16 capítulos.

“A nadie sorprendió la acción para expandir el universo de Outlander en Starz [la señal de cable que la emite en Estados Unidos], dado que la serie se mantiene entre los programas más populares del canal premium incluso a pesar de su antigüedad”, comentó Variety sobre el anuncio. En América Latina, las temporadas anteriores también están disponibles en Netflix.

