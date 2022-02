Dónde puedes ver las nominadas a Mejor Película Animada de los Oscar 2022

"Encanto", "Luca" y "Los Mitchell contra las máquinas" se encuentran entre las nominadas. (Netflix y Disney)

Con el anuncio oficial de los nominados de los Oscar 2022 se confirmaron algunas predicciones sobre las películas animadas, como Encanto, que ganó un Globo de Oro, y se revelaron algunas sorpresas, como Flee, que también había sido candidata a los Golden Globes. Para que elijas tu favorita antes de la entrega de premios del 27 de marzo, aquí va el detalle de las animaciones seleccionadas y dónde se pueden ver en streaming.

Encanto - Disney+

"Encanto" sedujo a la crítica, al público y a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La película inspirada en la cultura colombiana ha tenido un gran éxito de crítica y también de público: ha recaudado más de USD 237 millones en el mundo. Tras recibir el Globo de Oro a la Mejor Película Animada, se ubica fuerte en la competencia por el Oscar en la misma categoría.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard en colaboración con Charise Castro Smith (los mismos responsables principales de la historia y el guión), sigue a la familia Madrigal, que vive en La Casita, una verdadera vivienda inteligente aunque operada por magia y no por tecnología.

La animación dirigida por Jared Bush y Byron Howard en colaboración con Charise Castro Smith era una de las favoritas a quedar nominada. (Disney)

Todos los Madrigal se caracterizan por poseer un don: fuerza extrema, cambio del clima, sanación, comunicación con los animales. Todos, excepto Maribel, la adolescente. Pero esa falta de superpoderes será, precisamente, lo que se necesita.

En Colombia, más de 3,6 millones de personas fueron a ver esta obra de Disney, que cuenta además con canciones de Lin-Manuel Miranda.

Los Mitchell contra las máquinas (The Mitchells vs. the Machines) - Netflix

"La Familia Mitchell vs. Las Máquinas" es una producción de Phil Lord y Chris Miller, creadores de "La gran aventura Lego" y "Spider-Man: un nuevo universo".

Una familia es la última esperanza ante el apocalipsis de robots: considerando que los Mitchells confunden a su pug con una rebanada de pan, enfrentar la insurrección tecnológica será por lo menos divertido.

Con producción del dúo creativo del momento en Hollywood, Phil Lord y Chris Miller (La gran aventura Lego, Spider-Man: un nuevo universo) y dirección de Mike Rianda, la historia se centra en la relación entre un padre y una hija y toca —siempre con humor irreverente y un ritmo vertiginoso de comedia— la adicción a los dispositivos e internet.

Los Mitchell son la última esperanza de la humanidad ante el fin del mundo con que amenazan los robots. (Netflix)

El fin del mundo se inicia como un accidente iniciado por el director de una compañía tecnológica y los Mitchells, ajenos a que un nuevo modelo de teléfono recientemente domina a la población mundial, acarrean sus imperfecciones de familia normal a la guerra en Silicon Valley.

Luca - Disney+

"Luca", considerada por la crítica una de las 10 mejores películas de 2021, compite por el Oscar.

Desde el punto de vista de los monstruos marinos, acaso en la superficie del planeta haya monstruos humanos. La historia de Luca comienza bajo el agua: el protagonista es un niño que pastorea salmones con aspecto de oveja y mira con anhelo hacia arriba, el límite de su mundo y el comienzo de la tierra. Su abuela le ha contado rumores sobre la vida allí, pero los padres le advierten que es un lugar peligroso.

Como otros héroes de animación, Luca desafía el mandato familiar y cede a su curiosidad, que un día lo hace seguir a Alberto, otro monstruo marino de la costa italiana del Mediterráneo, como él, y llegar así a la orilla. Donde, inmediatamente, se transforma: las aletas se vuelven pies y la cola desaparece. El público comienza a ver el mundo cotidiano como algo extraordinario, a través de los ojos de Luca, que aprende a caminar y a divertirse como los humanos.

"Luca" es una producción de Pixar dirigida por Enrico Casarosa. (Disney)

Entonces entra en escena Giulia, una niña que se hace amiga del dúo, y agita los sentimientos de Luca, que los lleva a su casa y a aventuras como un triatlón que incluye la disciplina de comer pasta. La némesis del héroe, Ercole, no tarda en aparecer.

Esta producción de Pixar, dirigida por Enrico Casarosa a partir de un guión de Jesse Andrews y Mike Jones, reflexiona así sobre la amistad y la convivencia entre los diferentes.

Raya y el último dragón (Raya and the Last Dragon) - Disney+

"Raya and the Last Dragon" mezcla la fantasía con la aventura.

Como una combinación de Moana con Indiana Jones, esta película de aventura y fantasía transcurre en Kumandra, donde hace cinco siglos los dragones se sacrificaron por los humanos ante la diseminación de una plaga que los convertía en piedra. Kumandra es un reino con forma de dragón —Cola, Garra, Corazón, Colmillo y Espina— y cada una de esas partes, tras los hechos, quedó como una fracción individual y constantemente al borde de la guerra con las otras.

Sólo una dragona sobrevivió al gran sacrificio: Sisu. Pero no se ha dejado ver en 500 años.

En América Latina, la voz de Raya fue grabada por Danna Paola. (Disney)

Ella será la última esperanza para Raya (cuya voz en América Latina hizo Danna Paola), la joven princesa de Corazón que, tras la petrificación de su padre guerrero, sale a buscarla para cumplir el sueño de unidad de los grupos de Kumandra.

La película estuvo codirigida por Carlos López Estrada (revelación en Sundance con Blindspotting) y Don Hall (Big Hero 6), un nombre habitual de Disney, a partir de un guión del dramaturgo Qui Nguyen y Adele Lim (Crazy Rich Asians).

Flee - sin distribución en América Latina (se puede rentar en varios servicios de streaming)

"Flee" es la primera producción que compite en Mejor Película Animada, Mejor Película Internacional y Mejor Documental.

La única película de animación que no es apta para toda la familia ha recogido no una sino tres nominaciones al Oscar, lo cual es un record: este documental animado danés compite en las categorías Mejor Película Animada, Mejor Película Internacional y Mejor Documental.

El director, Jonas Poher Rasmussen, entrevista a un amigo gay que escapó de Afganistán en la adolescencia, luego de la desaparición de su padre, y hoy vive en Dinamarca. Sus recuerdos de un país invadido por la Unión Soviética en los ochenta y amenazado por la llegada de los talibán en 1996, de los que la familia escapó primero hacia Rusia y luego a Copenhagen, fluyen dolorosos.

Jonas Poher Rasmussen muestra el rostro humano de la guerra, el fundamentalismo y el exilio en "Flee".

Como su amigo no se sentía seguro para revelar su identidad —se lo llama Amin—, por temor a arriesgar su estatus de asilo o recibir ataques, la animación fue el recurso que Rasmussen eligió para organizar su historia. Sólo algunas imágenes de archivo de los talibán parecen confundirse con la actualidad.

El guión es de Rasmussen y Amin Nawabi; las voces son de Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh, Milad Eskandari, Belal Faiz y Elaha Faiz.

