El terror de Jordan Peele regresa al cine con “Nope” y estas son las primeras imágenes

Daniel Kaluuya, protagonista de "Get Out", colabora nuevamente con el cineasta. (Universal Pictures)

Llegó el primer vistazo a Nope, la nueva cinta de Jordan Peele que –por lo que se observa– cargará nuevamente con el género de terror. Un breve teaser que agrupó algunas escenas de Get Out y Us, las pasadas producciones del cineasta, mostró también a las estrellas principales del reparto (Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun) caracterizados para esta próxima historia de horror que llegará en julio de este año.

El proyecto se dio a conocer oficialmente en noviembre de 2020, puesto que él emprendería otra vez un cargo como guionista, director y productor de una película que sería lanzada bajo el sello de Universal Pictures. Kaluuya, quien colabora con el director por segunda vez, y Palmer, cantante y exestrella de Nickelodeon, se unieron al reparto unos meses más tarde, en 2021, año en el que se llevó a cabo el rodaje en Los Ángeles, EE.UU.

Steven Yeun ("Minari" y "The Walking Dead") en el primer vistazo de "Nope". (Universal Pictures)

Además de los actores mencionados más arriba, el elenco también se compone de Barbie Ferreira (Euphoria), Brandon Perea (The OA) y Michael Wincott, actor de voz que ha participado en filmes como The Crow y Alien: Resurrection. Por otro lado, otro colaborador asiduo de Peele, Michael Abels, regresó a componer la música original. El tráiler oficial de Nope se revelará este domingo 13 de febrero durante el espacio comercial del Super Bowl , un evento deportivo que también atrae la mirada del público del cine y la televisión por sus lanzamientos inéditos de tráilers y mucho más.

Keke Palmer ("Hustlers" y "Scream Queens") también forma parte del reparto principal. (Universal Pictures)

Un maestro del terror contemporáneo

En 2003, Jordan Peele inició su carrera artística en el programa de sketches cómicos Mad TV, donde trabajó por cinco temporadas. Más tarde, junto a Keegan-Michael Key, su excompañero de elenco, lanzaron Key & Peele (emitido entre 2012 y 2015) para la cadena Comedy Central. En ese entonces, ya era considerado un comediante con alto reconocimiento en Estados Unidos.

No fue hasta 2016 que se instauró detrás de las cámaras al escribir, producir y protagonizar Keanu, una película de acción junto a Key. Su gran debut directoral llegó con Get Out, la propuesta que le valió cuatro nominaciones al Oscar y de las que cuales se llevó una estatuilla por el Mejor guion original . En 2018, BlacKkKlansman –por la que tuvo crédito de productor– estuvo entre las candidatas a la Mejor película.

Un año más tarde, Peele presentó la segunda película que dirigió y continuaba la misma línea de terror con la que se abrió paso el cine: Us. La cinta de horror narró una trama sumamente original que hacía guiños a los problemas reales de la sociedad como la desigualdad y la opresión a través de una serie de extraños personajes, estuvo protagonizada por Lupita Nyong’o, Winston Duke y Elisabeth Moss. Nope será la tercera cinta en traer de vuelta la visión de este maestro del terror contemporáneo.

