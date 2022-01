Confirmada la nueva entrega de “Mortal Kombat”: Jeremy Slater, guionista de “Moon Knight”, ya fue confirmado para la secuela

Nueva adaptación del clásico videojuegos de pelea conocido como "Mortal Kombat". (Tráiler de Warner)

La nueva película de acción y aventuras basada en la exitosa franquicia de videojuegos Mortal Kombat se estrenó en el 2021. Difícil de borrar el recuerdo de la ya clásica película del 1995, hubo varios intentos fallidos por lanzar un reboot. Finalmente sucedió el año pasado y aunque no acompañó la prensa especializada y el mundo todavía estaba en la etapa más dura de la pandemia, su llegada a HBO Max y el buen rendimiento en la plataforma lograron que New Line Cinema le de una nueva oportunidad a la franquicia.

Según el sitio Deadline, la productora ya está trabajando en el guión de la segunda parte, el aspecto que más hay que fortalecer respecto a la primera película. El debutante en la dirección es Simon McQuoid, quien seguirá en el mismo rol. Y ahora tendrá un nuevo equipo de guionistas encabezado por Jeremy Slater, quien trabajó para Moon Knight. Está claro que los textos fue el punto más débil de esta adaptación: el torneo nunca llegó y el protagonista jamás tuvo una participación en los videojuegos.

La película basada en la exitosa franquicia de videojuegos se estrenó en el 2021. (Foto cortesía)

De nuevo con la flamante incorporación al equipo, Slater fue el guionista principal de la serie de Marvel y Disney Plus Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke y Gaspard Ulliel, el actor francés que perdió la vida hace una semana. Además del nuevo personaje del MCU, Slater también está trabajando en el guion de Thread producida por James Wan. Será una película que mezclará paradojas temporadas y aliens. Su carrera es bastante interesante ya que trabajó en Uprising y The Umbrella Academy para Netflix y fue creador y coproductor ejecutivo de The Exorcist en Fox.

Respecto a la historia de Mortal Kombat, la franquicia nació en los videojuegos y fue una creación de Ed Boon y John Tobias. Su primera adaptación cinematográfica fue un clásico de la televisión por cable por más de 10 años y tenía en el elenco a Christopher Lambert y en la dirección a Paul W.S. Anderson quien estrenó en el 2021 Monster Hunter. Luego hubo una Mortal Kombat 2 y varias series pequeñas hasta que llegó esta nueva versión.

"Mortal Kombat" puede verse en HBO Max. (Foto cortesía)

De nuevo con la última película, ya disponible en HBO Max, Mortal Kombat tuvo un estreno simultáneamente en Estados Unidos: cines y en streaming y consiguió excelentes resultados en ambos formatos, pero mejor le fue en la plataforma de video de WarnerMedia, por eso fue confirmada su continuidad. La película fue la opera prima de Simon McQuoid.

