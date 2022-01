Ocho datos que tienes que conocer sobre “The Gilded Age”

Julian Fellowes, creador de "Downton Abbey", vuelve al drama de época con "The Gilded Age". (HBO Max)

Julian Fellowes, creador de Downton Abbey, ha trasladado de un lado del Atlántico a otro su interés por las clases altas en la bisagra de los siglos XIX y XX: su nuevo drama de época, The Gilded Age (La edad dorada), sucede en Nueva York en 1882. Es un escenario de colosales cambios económicos en un tiempo socialmente extraño: los años que van desde la Reconstrucción, tras la Guerra de Secesión, y la reinstalación del racismo con el segregacionismo de la era Jim Crow. Las grandes fortunas se hacen de un día para el otro: hay todo tipo de fiebres de dinero, desde el ferrocarril a la especulación en la bolsa, de la propiedad inmobiliaria al oro.

Y las tensiones entre la riqueza tradicional y la moderna desatan conflictos constantes, sobre el fondo de una transformación industrial y demográfica inimaginables hasta entonces.

Tras la Guerra de Secesión y la Reconstrucción, el periodo vivió colosales cambios económicos, en el que las grandes fortunas se hacen de un día para el otro. (HBO Max)

Eso se retrata el primer episodio de la serie de HBO Max: presenta a un ejemplar típico de lo que se llamó robber barons (los barones ladrones, que se enriquecían burlando las reglas del mercado, aplastando competidores y sobornando políticos), George Russell (Morgan Spector). El millonario de los ferrocarriles se muda con su esposa, Bertha (Carrie Coon), a una mansión ostentosa que encargó a Stanford White, el famoso arquitecto del estilo Beaux-Arts, en la Quinta Avenida.

Enfrente, las hermanas Agnes van Rhijn (Christine Baranski) y Ada Brook (Cynthia Nixon) los miran con desprecio: en su casa sólo se recibe a “la gente de antes”, no a los nuevos ricos que sueñan —como Bertha— con abrirse paso en la alta sociedad.

George Russell (Morgan Spector)y su esposa Bertha (Carrie Coon) son los nuevos ricos de "La edad dorada". (Alison Cohen Rosa/HBO Max)

El hermano de las mujeres ha muerto en Pensilvania dejándole a su hija, Marian Brook (Louisa Jacobson), USD 30 por toda fortuna. Ni siquiera una casa donde vivir: ha alquilado su propiedad. La chica, con la ingenuidad de una joven del campo, recurre a sus tías, quienes la aceptan de mala gana. Pero en la estación de tren le roban su boleto a Nueva York y todo su dinero.

Allí la encuentra Peggy Scott (Denée Benton), quien regresa a Brooklyn luego tras estudiar en la universidad, y quiere convertirse en escritora como la Jo de Mujercitas. Peggy le paga un boleto y Marian la lleva a conocer a sus tías. Agnes contratará a Peggy como secretaria, por sus evidentes capacidades, para consternación del personal de la casa, excepto el mayordomo Bannister (Simon Jones): la muchacha es afroamericana.

Peggy Scott (Denée Benton) representa a la burguesía afroamericana que tuvo un breve brillo antes de los años de la segregación. (Alison Cohen Rosa/HBO Max)

Sin darse cuenta, las chicas quedan en el fuego cruzado de la guerra entre las tías y los Russell, los vecinos nuevos ricos. Que a esta nueva generación no le parece tan mal.

A continuación te contamos algunas particularidades de esta serie que, si te gustó Downton Abbey, será tu nueva favorita.

1. Hace 10 años que Julian Fellowes tiene este proyecto

"The Gilded Age" se desarrolla en Nueva York en 1882. (Alison Cohen Rosa/HBO Max)

En 2012 el productor pensó en una precuela de Downton Abbey, pero la realización de las seis temporadas consumió toda su capacidad de trabajo; en 2015, al finalizar la última, le pareció que un spin off no tenía tanto sentido como al comienzo. Pensó en transformar la idea en otra clase de drama de época. Escribió Belgravia mientras lo hacía, y en un desvío de la investigación encontró el periodo de los robber barons, que cambiaron la definición de riqueza y sentaron las bases para una desigualdad sin precedentes.

2. Louisa Jacobson es la hija de Meryl Streep

Louisa Jacobson (quien interpreta a Marian Brook) pertenece a una familia de actrices. (HBO Max)

La intérprete de Marian Brook es hija de la actriz que ganó dos premios Oscar y cinco Globos de Oro, entre otros premios. Es la hermana menor de Mamie Gummer y Grace Gummer. La hija de Meryl Streep trabajó antes en la película Gone Hollywood.

3. La serie revela aspectos poco conocidos de la historia de los afroamericanos

Todas las herederas que se aburren y todas las damas del nuevo dinero son blancas, pero The Gilded Age incorpora mediante el personaje de Peggy Scott, una joven ambiciosa, la particular situación de los afroamericanos luego de la Guerra de Secesión. “Cuanto más investigaba sobre este periodo, más me parecía que la comunidad negra era una parte muy importante del pueblo estadounidense en aquella época”, dijo Fellowes sobre los años de la Reconstrucción.

Agnes contratará a Peggy como secretaria, para consternación del personal racista de la casa, pero con el apoyo del mayordomo Bannister (Simon Jones). (HBO Max)

“La existencia de esta burguesía negra próspera en Nueva York durante la segunda mitad del siglo XIX me resultó novedosa. Pensé que a otras personas también les podría interesar”.

4. Fellowes escribió el guión con Sonja Warfield

Aunque es famoso por trabajar de manera solitaria —fue el único guionista de las seis temporadas de Downton Abbey—, Fellowes compartió la producción ejecutiva y la escritura con la guionista que trabajó en Will & Grace.

5. Originalmente, la expresión “edad dorada” fue irónica

Cynthia Nixon, Christine Baranski, Carrie Coon, Morgan Spector, Taissa Farmiga son algunas de las estrellas del elenco. (HBO Max)

El término Gilded Age (edad dorada), que se popularizó en la década de 1920, justo antes de la debacle financiera global, se deriva de una obra de Mark Twain y Charles Dudley Warner: The Gilded Age: A Tale of Today (La edad dorada: una historia de hoy), una fuerte sátira sobre los graves problemas sociales de aquel periodo en apariencia cubierto de oro.

6. La serie se interna en el territorio de James y Edith Wharton

Fellowes rinde homenaje a los grandes escritores sobre aquel periodo en al menos dos escenas. En una, se ve una escena en la Academia de Música, la antigua ópera de Nueva York, que evoca La edad de la inocencia, la novela de Wharton que filmó Martin Scorsese. Otra, sobre el rechazo de un pretendiente, parece citar Washington Square, de James.

"La edad dorada" fue una expresión sarcástica para aludir al periodo, obra de Mark Twain y Charles Dudley Warner. (Alison Cohen Rosa/HBO Max)

7. The Gilded Age fue grabada en lugares icónicos de la costa este de Estados Unidos

El rodaje de la serie comenzó en febrero de 2021 en Newport, Rhode Island, un estado vecino a Connecticut y Nueva York, que a su vez queda cerca del lujoso centro de vacaciones de Martha’s Vineyard. Allí se concentran muchas propiedades de lujo del periodo, como The Breakers, Château-sur-Mer y The Elms.

También se grabaron escenas en el centro histórico de Troy, una ciudad del estado de Nueva York que conserva el aspecto urbano que tenía a finales del siglo XIX.

La serie se grabó en Newport, Rhode Island, donde se concentran muchas propiedades de lujo del periodo. (HBO Max)

5. El vestuario es de Kasia Walicka-Maimone

Los lujosos trajes de época que se ven en la producción son diseños de Kasia Walicka-Maimone, cuyo trabajo anterior incluye Moonrise Kingdom, El año más violento (A Most Violent Year) y Truman Capote.

