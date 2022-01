“The Last Kingdom”: todo acerca de la quinta temporada

Anuncio de la quinta temporada "The Last Kingdom".

El drama histórico, The Last Kingdom, se estrenó en pleno auge de otra gran serie de época como lo fue Vikingos. A pesar de que guardaba ciertas similitudes, The Last supo hacerse un lugar dentro de aquellos buscadores de series sobre luchas medievales. Este drama de ficción histórica está basado en The Saxon Stories de Bernard Cornwell. Aunque inicialmente fue una coproducción entre la cadena británica BBC y Netflix, ya en la tercera temporada fue la plataforma de la N Roja la que asumió la totalidad de la producción de esta serie.

El anuncio de la quinta temporada se produjo vía zoom en 2020 y su productor ejecutivo, Nigel Marchant, lo comunicó de esta manera: “Estamos muy orgullosos de The Last Kingdom, que continúa entreteniendo a audiencias de todo el mundo. Tuvimos una gran respuesta a la última temporada, por lo que estamos encantados de traerla de vuelta para una quinta y última temporada en Netflix. Con una base de fans tan leal, estamos emocionados de darles a los espectadores la oportunidad de seguir a Uhtred en la siguiente etapa de su búsqueda épica, donde no todos sobreviven”.

Los espectadores podrán ver nuevas aventuras que contarán la historia del guerrero Uhtred. (Netflix/Europa Press)

Cabe mencionar que La quinta temporada de The Last Kingdom cubrirá los eventos de las novelas novena y décima, Warriors of the Storm y The Flame Bearer .

El personaje central de esta historia, Uhtred, es interpretado por el actor Alexander Dreymon, nacido en Alemania hace 38 años bajo el nombre de Alexander Doetsch. Valiente, amante de las buenas causas, Uhtred se ganó el amor de sus fans que desean que surjan nuevas historias con él como protagonista.

“Amo este trabajo. Interpretar a Uhtred durante 5 temporadas ha sido un viaje maravilloso. Y estoy verdaderamente agradecido de haber tenido la oportunidad de dirigir. Al hacerlo, llegué a apreciar aún más el espectacular talento y la habilidad de nuestro elenco y equipo. No puedo esperar para compartirlo con nuestros fans, sin los cuales nada de esto sería posible”, comentó Alexander en una entrevista reciente.

La quinta temporada cubrirá los eventos de las novelas "Warriors of the Storm" y "The Flame Bearer". (Foto cortesía)

Los planes de la grabación de esta temporada final se vieron afectados por los efectos generados por la pandemia del COVID-19 que atrasaron todos los planes. Pero en abril de 2021, estas comenzaron a tomar forma. Distintas fotos se fueron publicando en redes sociales que daban cuenta de que la grabación iba viento en popa. Así, el 18 de junio de 2021 trascendió que las grabaciones ya estaban por terminar ya que estaban filmando el episodio 10 de la serie.

Se estima que entre abril y mayo de este año veremos la quinta y última temporada que contará con 10 episodios. Al elenco estable de la serie se sumarán: Ewan Horrocks (como Aelfweard), Ryan Quarmby, Phia Saban y Harry Gilby.

El proyecto de la película

A finales de octubre de 2021, Netflix anunció que contaríamos con una película y su nombre sería Seven Kings Must Die. Alexander Dreymon será el protagonista nuevamente y repetirá su papel. El rodaje tendrá lugar en Hungría y el Reino Unido, y contará con la dirección de Ed Bazalgette. El productor Nigel Marchant dijo que “siempre hubo una historia más que queríamos contar”, refiriéndose al film.

