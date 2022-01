“The White Lotus” cambió de locación para la segunda temporada

La actriz Jennifer Coolidge volvería a formar parte del elenco en la segunda temporada de "The white Lotus" que se muda a Sicilia. (HBO)

The White Lotus, la serie creada por Mike White, contará con una renovación y según el sitio especializado estadounidense, Variety, su segunda temporada será grabada íntegramente en la bellísima localidad de Taormina en Sicilia, en tierras italianas.

Recordemos que la primera temporada de esta serie, emitida por HBO, estaba ambientada en un hotel con el servicio All Inclusive en el Four Seasons Resort Maui, en Hawai. En este caso, según transcendió, el Maui será reemplazado por el Four Seasons San Domenico Palace en la exclusiva ciudad turística siciliana de Taormina.

De hecho, el San Domenico permanecerá cerrado al turismo hasta el próximo 1 de abril cuando finalicen las grabaciones de la nueva tanda de episodios. En esta temporada se sumarán nuevas estrellas como Michael Imperioli (Los Soprano), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco y Haley Lu Richardson. Pero atención: para los fanáticos del personaje de la heredera Tanya McQuoid hay una sorpresa, ya que la actriz que la interpreta, Jennifer Coolidge, va formar parte de la temporada dos.

"The White Lotus" es una comedia estadounidense. (HBO)

Los personajes centrales serán por un lado el empresario Dominic Di Grasso (Imperioli), quien viaja al resort White Lotus con su ya muy anciano padre, Bert Di Grasso (interpretado por Abraham), y también con su hijo recién salido de la universidad (DiMarco).

Por otro lado tendremos a Harper Spiller (Plaza), una clásica mujer que viaja con su esposo y los amigos de él para pasar unas placenteras vacaciones. También contaremos con Quentin (Hollander), un enigmático inglés que pasará sus días junto a su sobrino y amigos. Mientras que Richardson interpretará a Portia, una joven que viaja con su jefe.

En una entrevista concedida también a Variety, Audrey Plaza expresó sus grandes deseos de formar parte de esta segunda temporada: “Era fanática de la temporada uno, pero lo que es más importante, soy una gran fanática de Mike White. Así que estoy muy emocionada de trabajar con él”.

El actor F. Murray Abraham se suma a la segunda temporada y será el padre del personaje que interpretará Michael Imperioli. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz agregó que: “Me siento muy honrada de estar en esta serie de televisión y espero no defraudar a nadie. Parece que todos vieron este programa”. Plaza estuvo vinculada con White en un proyecto que no pudo salir a la luz ya que se llevó a cabo en plena pandemia y no prosperó. Así que esta es una nueva oportunidad que la une con Mike White, por eso su entusiasmo.

Audrey también participará este año en el nuevo proyecto de Guy Ritchie, llamado Operación Fortune.

La primera temporada contó con seis episodios de una hora y fue toda una revelación recibiendo excelentes críticas y gran aceptación por parte de los consumidores de la señal. El elenco de la primera parte estuvo conformado por: Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Natasha Rothwell y Steve Zahn.

Hasta ahora HBO no anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de The White Lotus, que se encontraría próxima a comenzar sus grabaciones.

SEGUIR LEYENDO: