“She-Hulk”: Abominación aparecerá en la serie de Marvel y Tim Roth reveló algunos detalles

El monstruoso villano interpretado por el actor Tim Roth volverá en "She-Hulk" tras su aparición en "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos". (Marvel Studios)

Se sabe muy poco sobre la llegada de She-Hulk y, aunque será la segunda serie original de Marvel en estrenar este año, no hay un adelanto que nos brinde algún indicio sobre cómo será el debut de Jennifer Walters en este universo del cine y la televisión. Con el protagónico de Tatiana Maslany (ganadora del Emmy por Orphan Black) y el retorno de Mark Ruffalo, la serie nos presentará a la versión femenina del Gigante verde y también prima de Bruce Banner en los cómics.

A propósito de este próximo lanzamiento, Tim Roth habló de su aparición en la serie con el rol de Abominación, el villano de El increíble Hulk, la fracasada cinta de 2008 protagonizada por Edward Norton. El personaje fue visto de vuelta en el UCM antes como parte de una breve escena para Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. En una entrevista con el portal Uproxx, reveló cómo fue su primer contacto con Marvel Studios después de largos años de haber dejado atrás ese papel.

“Me sorprendió totalmente. Entré para conversar con Kevin Feige y me dijo: ‘Tengo una idea. Adelante’. ¿En serio? ¿En serio? Porque lo original que hice, cuando hice la primera película de El increíble Hulk, fue simplemente hacerlo por mis hijos”, confesó el recordado protagonista de Lie To Me.

Abominación debutó en el cine con "El Increíble Hulk", la película con Edward Norton estrenada en 2008 y considerada una de los mayores fracasos de este universo cinematográfico. (Marvel Studios)

Pero no quedó en una propuesta para una sola película. Más tarde, se le convocó para She-Hulk, una ficción centrada en Jennifer Walters y su debut como el par femenino del Vengador más fuerte. Roth solo tuvo palabras de admiración hacia Ruffalo y Maslany, quienes serán las estrellas principales de esta ficción original que llegará muy pronto a través de la plataforma Disney+.

“Así que me sorprendió cuando regresaron y dijeron: ‘¿Cómo te sentirías acerca de...?’ Y dije: ‘Sí. ¡Está bien!’. Y simplemente lo filmamos, supongo que en el verano del año pasado o lo que sea. Creo que están ahora en la posproducción, así que cuando sea [se podrá ver]”, dijo. “ Además, pude trabajar con Mark Ruffalo. Impresionante. Lo amo. Y no sé si se me permite decir. Oh, puedo decir eso. Pero esta extraordinaria mujer, Tatiana… Increíble, esa mujer. Así que eso fue genial. fue una locura ”.

La serie sobre le versión femenina de Hulk estará protagonizada por Tatiana Maslany, ganadora del Emmy por "Orphan Black". (Marvel Studios)

She-Hulk y más estrenos de Marvel durante los próximos meses

Marvel iniciará el 2022 con Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac y centrada en el antihéroe de las historietas, con un lanzamiento programado para el próximo 30 de marzo. Le seguirá Doctor Strange y el multiverso de la locura, la segunda entrega con Benedict Cumberbatch. Se espera que las siguientes producciones en ver la luz, al menos para la pantalla chica, sean She-Hulk y Ms. Marvel, dos propuestas que permitirán debutar a personajes femeninos que nunca habían aparecido en las películas.

La historia de la Hulk femenina estará protagonizada por Tatiana Maslany, la actriz canadiense reconocida con el premio Emmy por su rol en Orphan Black. Después de la larga búsqueda de una intérprete ideal, Marvel Studios decidió que ella diera vida a Jennifer Walters, conocida por ser la prima de Bruce Banner y una superheroína con habilidades idénticas a las de Hulk. Ruffalo confirmó que estará de regreso en el UCM y, posiblemente, se convierta en un mentor para la mujer en su salto al mundo heroico. La serie de televisión que integrará el catálogo original de Disney+ llegará este año, pero aún no cuenta con una fecha de estreno oficial.

SEGUIR LEYENDO: