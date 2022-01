“Batgirl”: Leslie Grace se lució en la primera imagen caracterizada como la heroína

Así luce la actriz en el traje de Batichica para la próxima película de HBO Max. (Twitter/@lesliegrace)

He llegado el primer vistazo a Batgirl con Leslie Grace en el rol de la heroína de Gotham. La película se estrenará este año directamente en el catálogo de HBO Max y seguirá la historia de Bárbara Gordon en su doble vida, ciudadana de día y vigilante por las noches. Por el momento, no se tienen mayores detalles respecto a la trama, pero se espera que funcione como una introducción a este personaje en el Universo extendido de DC, en el cual jamás había sido mencionada hasta ahora.

A través de sus redes sociales, Grace compartió la primera fotografía en la que se le ve luciendo el traje de la famosa Batichica con un diseño que se asemeja al estilo que lleva desde el relanzamiento de las series regulares de historietas de DC Comics, más conocido como DC Rebirth . “Utilizo sus expectativas en su contra. Esa será su debilidad. No la mía. Que todos me subestimen. Y cuando bajen la guardia, y su orgullo crezca, déjame patearles el trasero”, citó en la leyenda en referencia al cómic Batgirl: Año uno.

La publicación oficial de Leslie Grace en sus redes sociales. (Twitter)

El resto del elenco estará compuesto por J. K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson, Ethan Kai y Michael Keaton , este último retomará su versión de Batman después de su gran regreso en The Flash. La dirección tendrá el crédito de Adil El Arbi y Bilall Fallah, y el guion estuvo a cargo de Christina Hodson (también detrás de Birds of Prey). La próxima cinta que integrará el DCEU aún no cuenta con una fecha de estreno en el servicio streaming.

Grace formó parte del elenco de "En el barrio", la cinta musical basada en la obra teatral homónima de Lin-Manuel Miranda. (REUTERS/Jeenah Moon)

La historia de Batgirl en la acción real

En los cómics, las diferentes versiones de Batgirl han calado muy hondo entre los lectores por su importancia en el universo de DC. De sus cameos en el cine y la TV no se puede decir exactamente lo mismo, razón por la que ella no es recordada de la misma manera que otros rostros femeninos en la acción real como, por ejemplo, Catwoman (Gatúbela). Apareció por primera vez en la serie Batman, protagonizada por Adam West, en 1961, como Betty Kane (Yvonne Craig).

Décadas más tarde, la heroína bajo el nombre de Bárbara Wilson, interpretada por Alice Silverstone, tuvo un pequeño rol en Batman y Robin (1997), que fue aplastada por la crítica. En LEGO Batman: La película (2017), una de las más queridas por el público, la actriz Rosario Dawson prestó su voz para Bárbara Gordon. Por tal motivo, finalmente, tener una producción cinematográfica centrada en su vida ha emocionado a más de un fan de la contraparte femenina del Caballero de la noche.

Leslie Grace, estadounidense y de ascendencia dominicana, formó parte del reparto de En el barrio en el rol de Nina Rosario. A mediados de 2021, se anunció que la actriz de 27 años daría vida a Bárbara Gordon en un filme en solitario sobre Batgirl, un proyecto que ha estado en el radar de Warner Bros. desde hace algunos años y para el que recientemente se decidió no manejar un estreno convencional en cines, sino a través de la plataforma HBO Max.

