Will volvió en el primer tráiler oficial de “Bel-Air”, el reboot de “El príncipe del rap”

Han pasado más de 30 años desde que El príncipe del rap en Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) llegó a la televisión y la historia será reiniciada en una versión dramática producida por Will Smith, actor que originalmente dio vida al protagonista de la famosa sit comedy. El servicio streaming Peacock (solo para EE.UU.) hizo público el primer tráiler oficial centrado en Will, intepretado ahora por Jabari Banks, y la adinerada familia de sus tíos que reside en una mansión en Los Ángeles.

“Hace 3 años, mi amigo Morgan Cooper subió su fan tráiler a YouTube, mostrando cómo imaginó al Príncipe del rap como un drama. Ahora, aquí está el primer vistazo completo a su recuento de la historia que siempre ha estado tan cerca de mi corazón”, escribió Smith en la descripción del adelanto extendido de Bel-Air que compartió a través de su canal oficial en YouTube.

Un par de años atrás, la estrella de cine quedó fascinado con el enfoque dramático de esta pieza audiovisual y, desde entonces, emprendió un proyecto para hacerlo realidad. La trama contiene las mismas situaciones y personajes que lograron que la producción estadounidense sea una de las más queridas, sin embargo, esta vez todo se contará de una forma mucho más cercana a la realidad bajo una dosis de drama.

Además de Banks como protagonista, el elenco está conformado por Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Akira Akbar, Jimmy Akingbola y Jordan L. Jones. Cada episodio tendrá una duración de una hora y se dividirá en dos temporadas para el catálogo original de Peacock. Por el momento, se desconoce si la ficción llegará a través de alguna otra plataforma para Latinoamérica.

“Ambientada en la América moderna, la nueva serie dramática de una hora de duración por capítulo de Peacock, Bel-Air, reinventa la amada comedia The Fresh Prince of Bel-Air a través de una nueva y dramática versión del complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air. Mientras estos dos mundos chocan, Will cuenta con el poder de las segundas oportunidades, navegando por los conflictos, las emociones y los prejuicios de un mundo muy diferente al único que ha conocido”, apunta la sinopsis oficial de Bel-Air.

El príncipe del rap en Bel-Air, una comedia inolvidable en la TV

Emitida entre 1990 y 1996, la comedia de situación protagonizada por Will Smith fue una de las más vistas en su tiempo. Se emitieron seis temporadas a través de la cadena NBC, de 148 episodios en total. El argumento narrativo de la serie tuvo su origen en la vida real de Benny Medina, un representante musical que, junto a su socio, decidieron venderla a la televisión para ser presentada oficialmente por Andy y Susan Borowitz.

Will llevó su mismo nombre en la ficción que lo llevó a la fama, mientras que los otros integrantes de esta recordada familia afroamericana eran Philip Banks (James Avery), Vivian Banks (Janet Hubert-Whitten/Daphne Maxwell Reid), Carlton Banks (Alfonso Ribeiro), Hilary Banks (Karyn Parsons), Ashley Banks (Tatyana Maria Ali) y Geoffrey Butler (Joseph Marcell).

El próximo reboot titulado Bel-Air se lanzará el 13 de febrero en Peacock para Estados Unidos.

