Este es el primer avance de “Suspicion”, el esperado thriller de Apple TV+ con Uma Thurman

El esperado thriller con intriga internacional se estrenará en Apple TV el 4 de febrero.

—Nadie me cree que soy una madre. Siempre seré primero la CEO —se lamenta Catherine Newman (Uma Thurman), una empresaria prominente de los Estados Unidos.

—Hay que seguir el juego, no hay alternativa —la asesora uno de sus colaboradores—. Está en la primera página del manual.

—Sólo que no recuerdo el capítulo sobre el secuestro de tu único hijo —le responde ella, seca.

Uma Thurman ("Kill Bill") y Noah Emmerich ("The Americans") sortean una intriga internacional que involucra al FBI y la NCA. (Apple TV+)

En efecto, en un hotel de Nueva York su hijo Leo (Gerran Howell) acaba de ser secuestrado por un grupo de gente armada con la cara cubierta por máscaras de la reina Isabel y el príncipe Carlos . Las autoridades no saben si es un episodio de extorsión, porque Catherine parece ocultarles información: podría también ser terrorismo, o una acción política.

Una banda armada, con los rostros cubiertos por máscaras de la familia real, secuestra al hijo de la empresaria Catherine Newman. (Apple TV+)

Ese es el nudo de la trama de Suspicion, la miniserie de ocho capítulos que Apple TV estrenará el viernes 4 de febrero (dos capítulos ese día, uno cada viernes subsiguiente), de la que acaba de presentar el avance.

La Agencia de Investigaciones Federales (FBI) apunta a cuatro personas que estaban alojadas en el hotel la noche de los hechos: los cuatro, coincidentemente, son británicos, así que también entra en juego la National Crime Agency (NCA). A partir de ese momento las desconfianzas se multiplican, a medida que cada uno intenta probar su inocencia y la magnitud del caso presiona a los investigadores para que encuentren una solución.

Las desconfianzas se multiplican a medida que los cuatro sospechosos, todos británicos, intentan probar su inocencia. (Apple TV+)

La protagonista de Kill Bill, de Quentin Tarantino, y los dos volúmenes de Nymphomaniac, de Lars von Trier, que interpretó a Emma Peel en Los Vengadores (1998) y fue nominada al Oscar por Pulp Fiction encabeza el elenco en el que también participan Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Tom Rhys-Harries (White Lines), Elyes Gabel (Scorpion) y Angel Coulby (Dancing on the Edge).

"Suspicion" está basada en la serie israelí "Kfulim" ("False Flag"), un éxito desde 2015. (Apple TV+)

Mientras graba para Showtime una serie sobre la vida de Arianna Huffington, Super Pumped, Thurman lanza esta producción de intrigas transatlánticas basada en la serie israelí Kfulim (False Flag). Rob Williams es el showrunner de Suspicion, además de productor ejecutivo, un papel en el que lo acompaña Chris Long, que también dirige.

