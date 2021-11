“Rangers of the New Republic” es cancelada por Disney tras despido de Gina Carano

La estrella de "The Mandalorian" fue despedida a raíz de unos polémicos comentarios. (Crédito/Disney+)

El universo de Star Wars se amplía cada vez más con el lanzamiento de películas y series live-action y animadas. A más de un año del estreno de la última película de la trilogía moderna, los proyectos aún siguen adelante para expandir las historias de rostros conocidos de la saga o presentar por primera vez a algunos personajes que no tuvieron oportunidad de aparecer en la pantalla grande.

The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, es una de las producciones originales de Disney+ que ha tenido gran éxito y, con dos temporadas, los fanáticos esperan saber más de los protagonistas de esta ficción. Rangers of the New Republic, un spin-off centrado en Cara Dune, estuvo en desarrollo desde que se anunció en el Investor Day de 2020, pero finalmente la compañía ha decidido cancelarlo varios meses después de que Gina Carano fuera despedida por unos comentarios polémicos.

A través de sus redes sociales, la ex luchadora de artes marciales mixtas comparó la situación política en Estados Unidos por las críticas a la ultraderecha con la persecución de los judíos durante la época del nazismo en Alemania. Asimismo, cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales y apoyó las posiciones sobre un fraude electoral por la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump. Por ese motivo, los fanáticos de la franquicia creada por George Lucas pidieron su despido inmediato.

En febrero de este año, Carano fue retirada del elenco de The Mandalorian y alejada completamente de este universo galáctico . La tercera temporada de la ficción seguirá adelante con un reemplazo para la actriz, ya que el personaje tiene relevancia dentro de la trama enfocada en Din Djarin, un mandaloriano que inicia su viaje cuando decide proteger a una pequeña criatura, conocida cariñosamente como Baby Yoda por la comunidad de fans, al descubrir que iba a ser sacrificado por una investigación de su especie y su relación con la Fuerza.

En el caso de Rangers of the New Republic, el argumento iba a estar centrado en la guerrera Cara Dune y la producción iba a empezar en 2022, pero según confirmó a la revista Empire la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, está cancelada. La gran líder de Star Wars tiene la última palabra sobre lo que continúa o no en carrera, por lo que no hay forma posible de que este proyecto vuelva a salir a flote después de todo.

LOS OTROS PROYECTOS DE STAR WARS

Actualmente, los proyectos de Star Wars más cercanos involucran la tercera temporada de The Mandalorian, la próxima serie El Libro de Boba Fett que estrena el 19 de diciembre, Andor, con el regreso de Diego Luna, la temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch, Kenobi, con Ewan McGregor de vuelta en su rol de Jedi, y Ahsoka, cuya protagonista será Rosario Dawson.

En los próximos años, entre 2022 y 2025, Disney tiene planes de estrenar más películas, series y producciones animadas. El objetivo principal es explorar mundos desconocidos que puedan funcionar tan bien como la primera apuesta live-action de la saga e imitar esa forma de contar historias nunca antes escuchadas para tomar cariño a personajes que no pertenezcan o tengan relación alguna con la creación original de Lucas.

