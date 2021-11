Brendan Fraser, cerca de volver a la cuarta entrega de “La momia”

El actor Brendan Fraser, de 52 años, volvería a interpretar a Rick O´Connell en "La momia 4". (Foto cortesía)

Los noventa fueron, sin duda, su década. Brendan Fraser tenía todo para triunfar: talento, carisma, sex-appeal. Lo cierto es que todos los productores querían contar con Fraser en sus producciones y así fue como surgió la posibilidad de protagonizar La momia (The Mummy, dirigida por Stephen Sommers). Era el año 1999 y la década y el siglo decían adiós, pero la carrera de Brendan parecía estar rumbo al éxito.

Y no defraudó. El filme que recreaba la vida de un aventurero y apuesto joven llamado Rick O’Connell, junto a una bella arqueóloga experta en Egipto, Rachel Weisz, fue un éxito mundial. De los 80 millones de inversión inicial, logró recaudar más de 400 millones. Así fue que consiguieron filmar dos películas más continuando la saga: La momia regresa en 2001 y La momia: la tumba del emperador ya en 2008. Esta última entrega no tuvo la misma aceptación que las anteriores, que incluso se animó a cambiar a la actriz central, Weisz, por Maria Bello. El universo de esta producción dio lugar a dos spin off, entre ellos El rey escorpión (con Dwayne “La Roca” Johnson), y La momia: la serie animada. En total, los filmes recaudaron 1.261 millones de dólares, un número considerable para abrir la posibilidad a un regreso después de casi 14 años de su última entrega.

Pero la noticia hoy nos lleva a la posibilidad de que se realice una cuarta entrega de La momia. Aunque la carrera de Fraser tuvo varios altibajos en todos estos años, el actor de 52 años estaría dispuesto a probarse el traje de O’Connell.

Mientras se espera esta confirmación, Brendan tiene dos películas esperando para que se estrenen. Una de ellas es la nueva producción de Martin Scorsese junto a Leo DiCaprio, Killers of the Flower Moon. También formará parte de The Whale, creada por el gran Darren Aronofsky, y a su vez formará parte del Universo DC Comics con su participación en Batgirl (Batichica) para la señal HBO Max. Allí será el villano Firefly, mientras que la heroína será Leslie Grace, como Barbara Gordon. Así mismo, Fraser ya interpretó a Robotman en la serie que también es de HBO MAX, Doom Patrol.

El actor que tuvo varios altibajos en su carrera, tendrá un 2022 lleno de proyectos. (Getty Images)

La noticia sobre el regreso de La momia habría surgido desde el entorno del actor según el sitio Freakin Giant Robot y generó revuelo no solo en los medios especializados, sino en los fieles seguidores de la saga de este filme de aventuras y acción que recreaba el mundo inaugurado por otro gran arqueólogo de la historia del cine: Indiana Jones.

El año pasado llegó a las salas de cine una cinta que también tuvo un planteo similar a La momia. Se trató de Jungle Cruise, protagonizada por Dwayne “La Roca” Johnson y Emily Blunt. De nuevo, un loco aventurero y una perfeccionista arqueóloga y científica iban en busca de un tesoro ancestral perdido sin perder el tono de comedia y la química entre los protagonistas.

Otro proyecto en el que estaría involucrado Brendan es en la cinta Brothers. En esta comparte cartel junto a Josh Brolin y Peter Dinklage, dirigidos todos por Max Barbakow.

