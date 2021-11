La serie de “Alien” comenzará a grabarse en marzo en Tailandia

"Alien, el octavo pasajero", revolucionó las historias de ciencia ficción. (Foto cortesía).

Parece que Hollywood de pronto se va quedando sin ideas y los remakes se suceden unos tras otros. Nuevas versiones, spin off, precuelas o secuelas, las historias que se cuentan son ya conocidas por todos, pero siempre logran darle una vuelta de tuerca para que nos volvamos a enganchar con nuestras ficciones favoritas. Así vimos reposiciones como Mi pobre angelito, y todas las series derivadas de los Avengers como WandaVision, El soldado de invierno o la más reciente, Hawkeye.

Alien, el octavo pasajero, se estrenó por allá en 1979 y revolucionó el universo de las historias de ciencia ficción. Luego de esta vinieron secuelas (tres en total), algunos spin off (dos precuelas dirigidas por Ridley Scott), y dos crossover (Alien vs. Depredador). Ahora llega el anuncio de la serie.

Según el sitio especializado AVPGalaxy, ya comenzaron a buscarse los actores y actrices para que formen parte de este proyecto que comenzará a rodarse en marzo del año próximo en Tailandia y otras escenas que serán filmadas en Europa del Este. Lo que sí trascendió son los nombres de los nuevos personajes: Hermit y Wendy.

En una entrevista con el director de esta nueva propuesta, Noah Hawley, él afirmó que la trama se llevará a cabo en nuestro planeta, a diferencia del resto de las películas que generalmente incluían escenas en el espacio exterior o dentro de una nave espacial. Agregó que la trama central no tendrá como eje central a la teniente Ellen Ripley (interpretada en las películas originales por Sigourney Weaver), sino que el universo se ampliará a nuevos personajes como los mencionados anteriormente.

En aquella conversación, también se arriesgó a comentar algunos detalles sobre lo que vamos a ver en la serie: “Ambientado no muy lejos en nuestro futuro, es el primer Alien adaptado a la Tierra, y al combinar el horror atemporal de la primera película de Alien con la acción ininterrumpida de la segunda, será un viaje emocionante y aterrador que explotará”. El miedo parece entonces estar asegurado.

La historia de la nueva serie no estará centrada en el personaje de la teniente Ellen Ripley. (Foto cortesía)

La elección de la locación de Tailandia no fue fortuita, sino todo lo contrario. Las exóticas selvas que tiene el país se asemejan mucho a aquel terreno traicionero en el que se estableció el predador original. No será difícil para los espectadores y seguidores de la saga revivir aquel universo creado por las películas anteriores.

Riddley Scott, director de las primeras sagas, no tuvo palabras de halago hacia esta nueva propuesta y en declaraciones al diario inglés The Independent afirmó: “Nunca será tan buena como la primera. Eso es lo que diré”. A pesar de esto, Scott será productor ejecutivo de la serie. El director no estuvo a cargo de la dirección de las tres secuelas que siguieron a la original, pero en 2012 regresó con la precuela Prometheus y luego con la secuela en 2017, Alien:Covenant, que tomó como punto de partida al androide David 8, interpretado por Michael Fassbender.

Noah Hawley, showrunner de esta serie, cuenta en su haber con algunas de las mejores ficciones de los últimos años, como es el caso de la versión televisiva de la película de los hermanos Coen, Fargo, y de la serie Legion, (spin off de la saga de X-Men). Con este legado se augura que el resultado pueda ser al menos digno para los seguidores de la saga de Alien.

Hawley también escribió y dirigió el filme de ciencia ficción, Lucy in the Sky, protagonizada por Natalie Portman.

De acuerdo con el jefe de FX Networks, John Landgraf, el lanzamiento de la serie se estima que sería recién para el 2023. Por lo pronto podremos ponernos al día con toda la saga.

