Mel Gibson dirigirá finalmente “Arma mortal 5”

Un joven Mel Gibson en el filme "Arma mortal" que le dio la fama mundial. Ahora va a dirigir la quinta entrega. (Foto cortesía).

La primera película de Arma mortal se estrenó en 1987. La fórmula fue perfecta: dos policías totalmente opuestos pero con mucha química perseguían a delincuentes e investigaban distintos casos. El humor decía presente en cada escena que ellos compartían. Mel Gibson, que venía de haber participado en el filme bélico Gallipoli, la cinta de ciencia ficción Mad Max, y la romántica El año que vivimos en peligro, ya era un estrella en Hollywood cuando llegó la oportunidad de participar en Arma mortal. Su compañero fiel era nadie más y nadie menos que Danny Glover, un actor ya consagrado que se unía al chico lindo de Hollywood como un complemento perfecto. Eran parte de este proyecto conocido como los films buddy cop movies (Policías compañeros, como aliados). Así y todo, Gibson logró la fama mundial gracias a Arma mortal.

Estos dos agentes lograron conquistar a la audiencia de todo el mundo, cada uno con su estilo. Por un lado, el hombre de familia que sigue todas las reglas, y por el otro, un exsoldado temperamental con actitudes suicidas luego de que falleciera su mujer. Y ambos trabajaban para derribar una red de tráfico de drogas en Los Ángeles.

Hasta hoy el filme cuenta con cuatro versiones, todas muy exitosas, y la idea de realizar una quinta película surgió hace unos años. Donner iba a ser de nuevo el director pero falleció en julio pasado. Así fue como Mel Gibson decidió recoger el guante y decidirse a dirigir la nueva versión. No es la primera vez que Gibson se pone detrás de cámara. Vale recordar que ganó un Oscar como mejor director en 1995 por la película Corazón valiente, en la que se reflejaba la vida del escocés William Wallace. Durante el programa Experience with..., Gibson habló de sus deseos de dirigir la cinta que Donner no pudo completar.

Donner, que tenía 91 años, estaba trabajando en montar la quinta entrega con diversos guionistas que participaban del proyecto, entre ellos Richard Wenk, quien habría escrito el último borrador.

En declaraciones al diario The Sun de Londres, Gibson afirmó que Donner “estaba desarrollando el guion y había avanzado mucho, y un día antes de morir me dijo: ‘Escucha, chico, si pateo el cubo, lo harás’. Y yo dije: ‘Cállate’”. El actor agregó que: “Me pidió que lo hiciera de alguna manera y en ese momento no dije nada. Pero sí se lo dijo a su esposa, al estudio y al productor. Entonces, estaré dirigiendo la quinto“. Lauren Shuler Donner, la esposa del fallecido director, le habría dado el visto bueno a Gibson para hacerse cargo del proyecto.

Danny Glover, Richard Donner y Mel Gibson en una foto tomada en 2017 en Beverly Hills, California.

Mel Gibson también retomará el rol de su personaje Martin Riggs y , aunque aún no lo confirmaron, también se espera que Danny Glover vuelva a interpretar a Roger Murtaugh.

Tal vez este filme lo termine de sacar de la lista negra que Hollywood decidió colocarlo luego de varias declaraciones antisemitas. Gibson pidió disculpas públicamente y se escudó en sus problemas con el alcohol para justificar esas poco felices declaraciones.

El estilo de Arma mortal fue copiado hasta el hartazgo: química entre dos policías con escenas de acción y con mucho humor. De hecho, Warner puso al aire una serie con el mismo nombre pero que no logró tener el éxito de los filmes originales. Un gran responsable del éxito de Arma Mortal fue su guionista Shane Black, que logró este guion tan especial sobre los policías amigos.

