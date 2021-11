Pauline Chalamet, la hermana de Timothée Chalamet que deslumbra en “La vida sexual de las universitarias”

Pauline Chalamet brilla más allá de su apellido con su protagónico en "La vida sexual de las universitarias". (Crédito/HBO Max)

Nadie puede negar que Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores del momento en la pantalla grande, pero no es el único en su familia en hacer gala de su talento artístico. Su hermana mayor, Pauline Chalamet, está abriéndose camino por su propia cuenta –más allá de lo famoso de su apellido– en el mundo del cine y la televisión. Desde el pasado 18 de noviembre, deslumbra con su protagónico en La vida sexual de las universitarias, una nueva serie de comedia juvenil creada por Mindy Kaling para la plataforma HBO Max.

La ficción francesa-estadounidense, que ya estrenó sus dos primeros episodios, sigue a cuatro jóvenes de 18 años en su primer año de la universidad. Viven como roommates en los dormitorios del Essex College, en Vermont (EE.UU.), y experimentan la actividad sexual propia de esta etapa mientras lidian con diferentes problemas y dificultades que trae la vida universitaria.

A pesar de que los personajes de La vida sexual de las universitarias comparten el rango de edad, cada una viene de entornos distintos: Kimberly proviene de una ciudad en Arizona, donde mayormente la población es blanca, y llega a estudiar y trabajar a la par; Nutley es de New Jersey, tiene ascendencia india y quiere convertirse en una escritora de comedia; Leighton es una estudiante neoyorquina con un futuro más que brillante, pero mantiene su homosexualidad en secreto; y Whitney es hija de un senador de Washington y una estrella del fútbol becada que mantiene una aventura amorosa con el asistente del entrenador del equipo.

El elenco principal está compuesto por Pauline Chalamet como Kimberly, Amrit Kaur as Bela como Nutley, Reneé Rapp como Leighton y Alyah Chanelle Scott como Whitney. Otras estrellas que también aparecen son Gavin Leatherwood, Chris Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Renika Williams, Lolo Spencer, Midori Francis, Rob Huebel, Stephen Guarino, Sierra Katow, Sherri Shepherd, entre otros más.

"La vida sexual de las universitarias" es una nueva serie de comedia juvenil creada por Mindy Kaling. (Crédito/HBO Max)

PAULINE CHALAMET, UNA NUEVA PROMESA JUVENIL

Sería injusto decir que Pauline Chalamet, de 29 años, está brillando únicamente por ser “la hermana de”, debido a que lleva cierto tiempo buscando un espacio en la industria del entretenimiento frente a la avasalladora fama de su hermano, Timothée Chalamet (25), quien fue nominado al Oscar por Call Me By Your Name y recientemente ha recibido elogios de la crítica por la nueva adaptación de Dune.

Ambos son hijos de Nicole Flender, una exbailarina de Broadway, y el periodista Marc Chalamet. Inició en la actuación desde su niñez, en la década de los 90, con una breve aparición en la serie One Life to Live. Varios años más tarde, en 2009, tuvo una participación en un episodio de la serie de comedia y drama Royal Pains. No ha sido hasta el año pasado y el presente que su carrera ha empezado a despegar con más fuerza.

Timothée Chalamet, de 25 años, y su hermana Pauline, de 29. (Crédito/Instagram @pauline.chalamet)

Chalamet debutó en el cine con la cinta The King of Staten Island, dirigida por Judd Apatow, y en noviembre ha estrenado La vida sexual de las universitarias, una serie de comedia juvenil creada por Mindy Kaling (The Office, The Mindy Proyect) y Justin Noble con cinco episodios para HBO Max. Los primeros dos capítulos están disponibles para ver en el servicio streaming desde el 18 de noviembre.

Se trata de un quizá el proyecto más grande para la actriz Pauline Chalamet, quien incluso algún día pueda actuar en una producción cinematográfica junto a Timothée Chalamet. Su gran parecido físico les permitiría también ser hermanos en la ficción… Por ahora, entre sus filmes próximos a estrenar figuran Black and White and Red All Over, What Doesn’t Float y el cortometraje After Dark. Aún no se ha confirmado si la serie que protagoniza tendrá una segunda temporada.

