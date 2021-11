¿Miles Morales en el UCM? Lil Nas X está dispuesto a tomar el lugar de Tom Holland

Lil Nas X posó junto a Tom Holland y Andre Garfield, dos de los tres intérpretes de Spider-Man en el cine. (Crédito/Twitter)

Parece ser que hay un candidato para interpretar a Miles Morales en el cine. En medio del encuentro entre Tom Holland y Andrew Garfield durante un evento de la revista GQ, Lil Nas X también fue fotografiado junto a los actores sin saber que la publicación de estas imágenes revolucionaría el internet. Para emocionar aun más a los fans de Marvel, el cantante estadounidense ha dicho que le encantaría tener el rol del Spider-Man afroamericano en las películas. ¿Podrá llegar a suceder?

Previo al estreno mundial de Spider-Man: No Way Home se han prendido todas las alarmas sobre el cameo de los pasados intérpretes de Peter Parker en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM). Con la suma de Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx de vuelta en sus roles como villanos, se confirma el Multiverso para la trama del Hombre araña, aunque todavía no ha salido a la luz si este mismo incluirá a sus antecesores en el protagónico.

Hace unos días, Tom Holland fue captado en fotografías junto a Andrew Garfield durante una gala en la que el joven actor fue premiado como Hombre del año por la revista GQ. Entre las capturas difundidas se coló otro conocido, el rapero Lil Nas X, quien se lució muy sonriente junto a las estrellas de cine. A propósito de este momento, ha decidido utilizar su cuenta de Twitter para confesar su deseo de debutar en Marvel con una sorpresiva “confirmación”.

Lil Nas X asegura que quiere ser Miles Morales en el UCM. (Crédito/Twitter)

“Los rumores son ciertos, interpretaré a Miles Morales”, escribió tras compartir la fotografía junto a Holland y Garfield. El intérprete del éxito musical Montero, quien se ha declarado abiertamente homosexual, es conocido por su gran sentido del humor y relación cercana con sus seguidores por medio de las redes sociales. Por lo tanto, se entiende que esta es una más de sus bromas, pero no se descarta que sea capaz de traer un gran Miles Morales a la pantalla grande. Esta versión de Spidey solo ha aparecido en el filme animado Spider-Man: Un nuevo universo.

TOM HOLLAND CREE QUE YA ES TURNO DE MILES MORALES

A sus 25 años y en el mejor momento de su carrera artística, el artista británico Tom Holland aclaró que no tiene planes de continuar con Spider-Man por mucho tiempo más. Además de Spider-Man: No Way Home, está por protagonizar otra franquicia, Uncharted, basada en la saga de videojuegos del mismo nombre. Pero su talento no solo se limita al género de acción, razón por la que se le ha visto en películas de drama como El diablo a todas horas y Cherry.

Andrew Garfield y Tom Holland posan juntos ante las cámaras. (Créditos/Twitter @CultureCrave)

¿Le dice adiós para siempre al superhéroe? La estrella no se ve con este papel después de llegar a los 30 años, quitando así toda posibilidad de poder disfrutar de un Peter Parker más adulto y maduro en la acción real. Se recuerda que él apareció por primera vez vestido con el traje arácnido en Capitán América: Civil War, estrenada hace cinco años, y se ha mantenido como protagonista en tres cintas enfocadas en la historia de Spider-Man. En el futuro, opina que debe ser turno de Miles Morales tener su propio debut en solitario.

“Tal vez sea el momento de seguir adelante. Quizá lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales. Tengo que tener en cuenta a Peter Parker también, porque es una parte importante de mi vida. Si interpreto a Spider-Man después de los 30 años, algo he hecho mal”, admitió. Es decir, aún es incierto cuál será el futuro de este personaje de Marvel en su universo cinematográfico, pero existe la esperanza de que otro rostro tome su legado más allá de la máscara.

Spider-Man: No Way Home, la tercera película con Tom Holland, se estrena el 16 de diciembre en cines.

SEGUIR LEYENDO