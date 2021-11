“Pam & Tommy”: llega el tráiler oficial de la miniserie sobre la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee

"Pam & Tommy" ya tiene tráiler oficial. (Créditos/Hulu)

Y llegó el primer adelanto de una de las producciones más esperadas de 2022: Pam & Tommy, la miniserie sobre el escándalo de la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee. Protagonizada por Lily James y Sebastian Stan en el rol de la pareja, la historia narra la polémica que atravesaron la actriz y el rockero en la década de los 90, luego de que una grabación de video fuera robada de su residencia y publicada en páginas de internet. Sin duda, un evento recordado por muchos que vivieron la época donde la conectividad por red apenas daba sus primeros pasos.

Totalmente caracterizados como las icónicas estrellas norteamericanas, James y Stan se ponen al hombro el gran reto de protagonizar esta nueva ficción original de Hulu basada en personajes y hechos reales. Al ser lanzada en una plataforma que no está disponible para acceder en América Latina, su fecha de estreno será únicamente para Estados Unidos y otros países el próximo 2 de febrero 2022.

El tráiler inicia con Rand Gauthier (Seth Rogen) y Uncle Miltie (Nick Offerman) revisando una cámara de video. (Créditos/Hulu)

TRÁILER OFICIAL DE PAM & TOMMY

El tráiler inicia con Rand Gauthier (Seth Rogen) y Uncle Miltie (Nick Offerman) revisando una cámara de video. “¿Qué tenemos aquí?”, se pregunta el hombre mayor. La cinta muestra primero escenas de la vida cotidiana de Tommy Lee (Sebastian Stan), recordado fundador de la banda de heavy metal Mötley Crüe. Cuando al joven se le pregunta dónde consiguió la grabación, aparecen las escenas del robo de una caja fuerte de una enorme casa, la misma que pertenece a la famosa artista Pamela Anderson (Lily James).

Lily James le dará vida a Pamela Anderson en la producción. (Créditos/Hulu)

Su fecha de estreno será únicamente para Estados Unidos y otros países, el próximo 2 de febrero 2022. (Créditos/Hulu)

También vemos a Anderson en su preparación para su rol en Baywatch, serie que protagonizó entre 1992 y 1997, durante la mejor etapa de su carrera actoral. Se aprecian más momentos de amor entre ella y Lee, con quien contrajo matrimonio en 1995 tras conocerlo por cuatro días y 96 horas. Luego de tres años de compromiso, se divorciaron a raíz del arresto del músico por abusar físicamente de la estrella de cine. La relación del baterista y la actriz fue una de las más controversiales de ese entonces.

Las escenas reveladas de Pam & Tommy también ahondan en el momento en que Gauthier y Miltie descubren que tenían una mina de oro en manos: la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee, la cual no tenían idea de haberse llevado al cometer el robo. “Oh dios, es tan privado”, se escucha decir al personaje de Nick Offerman. Alocados frente a las cámaras, no cabe duda que los novios también tenían una salvaje vida sexual, pero filmar una noche de pasión tal vez no fue la mejor decisión.

Pamela y Tommy se casaron en 1995. (Créditos/Hulu)

Luego de tres años de relación, la pareja decidió separarse. (Créditos/Hulu)

“Cada segundo que pasa esta cinta se puede estar difundiendo”, expresa con preocupación Pamela Anderson a Tommy Lee y el rockero le responde: “Bebé, la recuperaremos”. Hacia el final se puede ver cómo el video fue publicado en una página web bajo el título Pamela’s Hardcore. El tráiler finaliza con ambos protagonistas mirando la pantalla del computador completamente anonadados por la rápida publicación y difusión de una cinta de video.

Sebastian Stan le dará vida a Tommy Lee, recordado fundador de la banda de heavy metal, Mötley Crüe. (Créditos/Hulu)

El tráiler finaliza con ambos protagonistas anonadados por la rápida publicación y difusión de la cinta sexual. (Créditos/Hulu)

ELENCO DE LA MINISERIE PAM & TOMMY

Con Lily James (Cenicienta, Mamma Mia!, Vamos otra vez) como Pamela Anderson y Sebastian Stan (The Falcon and The Winter Soldier) en el rol de Tommy Lee, el reparto secundario se compone de los actores Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese y Mozhan Marnò. La dirección de la miniserie de drama biográfico estuvo a cargo de Craig Gillespie, cineasta detrás de las aclamadas películas I, Tonya y Cruella.

