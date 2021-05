Sebastian Stan reveló por qué el publicar su imagen como Tommy Lee fue “liberador”

Sebastian Stan tuvo miedo de ser visto como Tommy Lee antes de que se revelara oficialmente la imagen (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Sebastian Stan está acostumbrado a tener que esconder los atuendos de sus personajes, especialmente al trabajar para una compañía como Marvel. Pero el papel que más estrés le causó esconder no fue el de Bucky Barnes, sino el de Tommy Lee.

De acuerdo con una entrevista con la revista Variety, antes de Stan y su co-protagonista que pudieran liberar las imágenes de ambos personificados como el baterista y la actriz Pamela Anderson, respectivamente, el actor vivió bajo miedo constante de ser visto.

“Honestamente, fue liberador porque caminaba con estas sudaderas con capucha y sombreros... simplemente paranoico de que me vieran. Yo estaba como: ‘Dios, espero que finalmente publiquen algo para que sepan cómo nos veremos, para que podamos seguir con nuestras vidas’”, reveló el actor.

El actor también explicó que esa imagen no fue pensada originalmente para promover el contenido, sino que se hizo de manera espontánea. Stan envió la foto de la pareja verdader al director Craig Gillespie, y eso inspiró a que imitaran la pose durante su prueba cinematográfica.

Gracias a que Stan envió la imagen al director, se inspiraron a imitar la pose (Foto: Instagram@sethrogen)

“No recuerdo quién, creo que probablemente fue Craig, quien dijo, ‘Oye, salgamos al sol y ¿por qué no hacemos eso?’. Nosotros dijimos, ‘Oh, eso será divertido’. Y luego lo hicimos”, compartió el intérprete.

Pam & Tommy

Fue a principios de este mes cuando Sebastian Stan y Lily James publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram cómo lucen caracterizados de la pareja de los 90, para la serie de Hulu, “Pam & Tommy”. Esta expondrá la controversial relación que tuvieron la icónica estrella de “Baywatch” y el baterista de la legendaria banda de glam metal, Mötley Crüe.

Craig Gillespie, quien estuvo a cargo de “Yo, Tonya” (2017) y “Lars y la chica real” (2011), será quien dirija la serie, mientras que Rob Siegel se encuentra a cargo del guión.

Seth Rogen tampoco se quedó atrás y al igual que los protagonistas publicó cómo luce su personaje. Rogen interpretará al hombre que robó el video íntimo de la pareja, y también es uno de los productores de la serie, junto con su socio Evan Goldberg.

Lily James causó revuelo al mostrar un enorme parecido con Anderson (Foto: Instagram@lilyjamesofficial)

La historia estará enfocada en cómo se conocieron 96 horas antes de contraer matrimonio, así como también la disputa legal que Anderson hizo al demandar a la empresa de distribución de videos Internet Entertainment Group, por difundir el video íntimo de la pareja.

Tanto Pamela Anderson como Tommy Lee están fuera del proyecto. Aún se desconoce la fecha de estreno.

Un romance fugaz

El romance que hubo entre Pamela Anderson y Tommy Lee fue muy popular en la década de los 90. La pareja se conoció en 1994, en un club nocturno en donde Anderson era accionista. “Tommy se acercó, me agarró y me lamió la cara”, le dijo la ex Playboy a la revista Movieline.

Cuatro días después, el baterista de Mötley Crüe siguió a la modelo a las playas de Cancún, México para proponerle matrimonio. La noche de bodas fue grabada por ellos mismos, dicho video fue robado de su caja fuerte por un ex empleado; el video no fue todo, también se filtraron fotografías íntimas de ambos, que llegaron a las ediciones francesa y holandesa de la revista Penthouse.

Pamela Anderson y Tommy Lee tuvieron un fugaz romance del cual nacieron dos hijos (Foto: Twitter@JennerBastilla)

A más de dos décadas de la filtración de su video, este material les sigue dejando dividendos, ya que actualmente reciben una fuerte suma de dinero por los derechos de autor e imágenes.

