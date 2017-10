No era miedo a entrar a un quirófano: "No. Era que yo no quería eso. Yo no odio mi cuerpo, no siento que haya nacido en un cuerpo equivocado. No quiero sacarme las mamas para pasar desapercibido. Este es mi cuerpo de hombre trans. Recién ahora estoy empezando con la barba pero voy viendo, no me siento obligado a cumplir con ningún requisito", sigue.