Las lecturas disímiles sobre las elecciones en Estados Unidos volvieron a agitar la interna en el Gobierno

La mesa política en Casa Rosada

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En los últimos días, todos los sectores del Gobierno siguieron de cerca las elecciones de medio término en los Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata consiguió imponerse y recuperar el control del Congreso, pero el resultado comenzó a abrir diferencias dentro de La Libertad Avanza sobre las razones de la derrota republicana y sobre qué conclusiones debería sacar el oficialismo argentino de cara a las presidenciales de 2027.

En la Casa Rosada coinciden en que el revés de Donald Trump no tendrá un impacto inmediato sobre la Argentina ni alterará el vínculo que su administración mantiene con Javier Milei.

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La lectura predominante en todas las áreas del oficialismo es que Washington seguirá respaldando a la gestión libertaria, incluso en materia financiera, si las circunstancias así lo requieren.

Los tres funcionarios enviados por la secretaria general, Karina Milei, a la capital norteamericana, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos, Ignacio María De la Riva, mantuvieron reuniones para garantizar eso.

El martes fueron recibidos por el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, y luego visitaron el Departamento de Estado, que conduce Marco Rubio, mano derecha de Trump.

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En este sentido, en Balcarce 50 insisten con que ninguna de las ayudas económicas que dio o puede dar en un futuro la Casa Blanca dependen del Congreso norteamericano, ahora dominado por la oposición.

La derrota republicana, sin embargo, vuelve a generar diferencias dentro de la mesa política libertaria, que ya viene marcada desde hace meses por una tensión interna que crece y que, en parte, motivó que se suspendieran los últimos dos de sus encuentros.

Trump sufrió una fuerte derrota (REUTERS/Evan Vucci)

Aunque todavía no hay fecha para una nueva reunión de la cúpula, Patricia Bullrich planea plantear que el resultado de los comicios norteamericanos demuestra que en distintos países están creciendo las propuestas más moderadas y que los electorados comienzan a castigar a los espacios que, a su juicio, quedan asociados con posiciones extremas.

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La senadora considera que los republicanos perdieron por tres factores principales: el aumento del costo de vida en los Estados Unidos, el trato de Trump hacia sectores como el periodismo y su falta de apego a las instituciones, y el efecto que tuvo las medidas migratorias que tomó, especialmente el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, en las zonas de fuerte presencia latina.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad da como ejemplo el resultado de Texas, donde Gina Hinojosa se impuso en la elección para gobernadora y se convirtió en la primera latina en llegar a ese cargo, al terminar con tres décadas de dominio republicano en ese estado.

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La lectura de la jefa del bloque de LLA en la Cámara alta es que la pérdida de apoyo entre votantes de habla hispana fue uno de los elementos que explicó que los demócratas pudieran lograr ese hito en una de las zonas más conservadoras.

El planteo puede volver a tensar el vínculo con el sector más cercano a Milei, que rechaza cualquier intento de trasladar automáticamente los resultados internacionales al escenario argentino. “Nada de lo que sucede en otra parte del mundo es extrapolable a lo que pasa en la Argentina”, sostienen en el entorno presidencial.

Desde esta otra ala de la mesa política remarcaron que la única conclusión relevante que se puede sacar de los comicios norteamericanos es que hay que estar atentos a la relación entre las promesas que se hicieron en la campaña y la gestión.

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La senadora también marcará diferencias con respecto a las elecciones en Estados Unidos

“Solamente es importante que siempre se revise cuál es el mandato por el que fuiste electo y en qué medida eso se está o no cumplimentando”, señaló a Infobae uno de los funcionarios al frente del discurso oficial.

La discusión se dará en un momento en que Bullrich volvió a alimentar las especulaciones sobre su futuro electoral cuando reunió esta semana a dirigentes y legisladores de su espacio en su oficina de Palermo, en una foto que dentro de La Libertad Avanza fue leída como una señal de autonomía y como una demostración de que conserva una estructura política propia.

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En ese encuentro participaron, entre otros, Damián Arabia, Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero, Patricia Vásquez, Lorena Petrovich, Verónica Razzini, María Luisa Estevarena, Carlos Almena y Martín Matzkin, además de Gerardo Milman, Diego Valenzuela y Juan Arenaza.

El grupo analizó en esa oportunidad el escenario político, tanto local como global, las medidas de alivio para las pequeñas y medianas empresas anunciadas por Luis Caputo y los desafíos que enfrenta el oficialismo.

Bullrich no anunció una candidatura ni promovió la ruptura con La Libertad Avanza, sino que su estrategia sigue siendo marcar diferencias con la Casa Rosada y posicionarse hacia 2027.

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Al respecto, quienes la conocen anticipan que la derrota de Trump va a ser otro de los argumentos que la ex ministra utilizará para defender el cambio en el rumbo de la gestión que también viene reclamando.

Bullrich con parte de su equipo

En su entorno aseguran que no descarta una eventual postulación presidencial ni integrar una fórmula con Milei, aunque cualquier acuerdo futuro deberá contemplar condiciones políticas y espacios de decisión dentro de un eventual segundo mandato libertario.

Los funcionarios más alineados con el Presidente minimizan, de todos modos, la posibilidad de que Bullrich pueda disputarle el liderazgo del espacio y ese es el caso del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dejó un mensaje en ese sentido durante una conferencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), aunque no mencionó a la senadora de manera directa.

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“Cualquiera cree que puede ser presidente porque Javier llegó a presidente. Entonces, cualquiera cree que ahora puede venir desde la casa y decir: ‘Yo también llego’”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Luego, el funcionario sostuvo que nadie está en condiciones de reemplazar a Milei y advirtió: “Se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa”.

El trasfondo de esa discusión es la defensa del programa económico, ya que la ex ministra viene pidiendo que la estabilización macroeconómica se traduzca con mayor rapidez en mejoras para los ingresos, el consumo y las empresas, mientras el sector de Caputo insiste en que no habrá cambios en el equilibrio fiscal ni medidas que recuerden al “plan platita”.

Caputo defiende a Milei

La elección estadounidense también reabrió interrogantes sobre el respaldo externo a la Argentina, principalmente porque los demócratas impulsaron en el último año la denominada “No Argentina Bailout Act”, un proyecto orientado a bloquear o limitar futuras asistencias financieras extraordinarias de Washington que, no obstante, pierde estado parlamentario a finales de este año.

La Casa Rosada entiende que el vínculo con Trump seguirá siendo central, pero busca abrir canales con los sectores que ganaron influencia en el Capitolio. Mientras tanto, la derrota republicana deja una nueva diferencia de interpretación dentro del oficialismo, entre quienes creen que puede ser una advertencia política y quienes sostienen que el único parámetro válido para Milei será cumplir con el mandato de transformación económica con el que llegó al poder.

Devitt y “Lule” Menem, que integran la mesa política, ya estaban de regreso a Buenos Aires, por lo que nada impediría que la cúpula vuelva a reunirse el martes que viene en la Casa Rosada, luego de dos suspensiones consecutivas.