Economía

La incertidumbre política aleja a los inversores de los activos argentinos y el riesgo país alcanzó un nuevo máximo anual

Los bonos soberanos no pudieron acoplarse al rally global de los mercados. A las dudas que generó la elección de Brasil ahora se suma la incertidumbre por el futuro respaldo de Estados Unidos al Gobierno en materia cambiaria

Los activos argentinos no se contagiaron de la mejora de Wall Street. (Foto: Reuters)
Los activos argentinos no se contagiaron de la mejora de Wall Street. (Foto: Reuters)
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Pese a un arranque titubeante, los mercados tuvieron una gran recuperación luego de las elecciones legislativas en los Estados Unidos. El índice Dow Jones, que agrupa a las empresas industriales más importantes de EE.UU., subió casi 3%, mientras el barril de petróleo tuvo su caída más fuerte de los últimos meses, cercana al 8 por ciento.

Esta euforia, sin embargo, no contagió al mercado local. Las acciones bancarias que cotizan en Nueva York sufrieron otra caída y los bonos también operaron en rojo, con pérdidas que promediaron el 0,5 por ciento. Como consecuencia, el riesgo país finalizó en un nuevo máximo anual superando los 850 puntos básicos.

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Si había un día en el que cabía esperar una recuperación era ayer. Además del fuerte rebote de los mercados también cayó la tasa de interés. El rendimiento de los bonos norteamericanos a 10 años se ubicó por debajo de 4,90% anual. Pero nada de esto alcanzó para generar el entusiasmo de los inversores y los activos argentinos siguieron de capa caída.

Incluso el mercado brasileño, muy golpeado por la reciente y sorpresiva victoria de Lula Da Silva, se comportó mejor que el argentino. El dólar cayó levemente a 5,46 reales y el índice Bovespa subió 1 por ciento.

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La mejora de Wall Street tras la derrota republicana en las elecciones legislativas tuvo varias aristas. Pero quizás la más relevante es la expectativa del mercado respecto a una pronta resolución de la guerra con Irán. El petróleo tuvo una fuerte caída del 8% y el Brent quedó en USD 95, cuando hace apenas una semana había rozado los 115 dólares.

En la medida que caiga el precio del crudo cederían las presiones inflacionarias que llevaron a la Reserva Federal a subir la tasa en septiembre y es probable que vuelva a hacer a fin de año.

Sin embargo, el retroceso de las tasas largas refleja que la expectativa es a una baja de la inflación hacia adelante. Por ahora todo es en un plano especulativo, pero lo cierto es que Wall Street borró con la suba de ayer buena parte de las pérdidas acumuladas en los últimos días.

En el caso de las tecnológicas, las subas fueron menos significativas. Uno de los temas que se sigue con atención es que los demócratas podrían aprovechar su mayoría legislativas para ponerle un freno a los avances en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Donald Trump, sin embargo, se niega porque tendría un impacto negativo en el crecimiento.

Con este escenario no pasa desapercibido que los bonos argentinos no logren repuntar. Las explicaciones para que eso ocurra pueden ser muchas, depende quién analice.

La incertidumbre política afecta a los activos argentinos a un año de las elecciones presidenciales.
La incertidumbre política afecta a los activos argentinos a un año de las elecciones presidenciales.

Pero algo que parece claro es que el escenario de elevada incertidumbre electoral está jugando una mala pasada y hace que los inversores prefieran no tomar riesgos exagerados.

No solo hay una incógnita mayúscula respecto al candidato que surgirá del kirchnerismo, sino también ahora en el frente libertario. La aparición en el mapa electoral de Patricia Bullrich también colabora a la confusión. ¿Conviene en realidad que haya muchos candidatos pro mercado como el propio Javier Milei, Bullrich o Hernán Lacunza? ¿O en realidad significa dividir el voto y aumentar las chances de la oposición?

A diferencia de lo que sucede en otros mercados de la región, incluso en Brasil, las elecciones en Argentina suelen ser a todo o nada. El péndulo es tan grande que desorienta al inversor.

La posibilidad de equivocarse como pasó con la apuesta a favor de Flavio Bolsonaro en la última elección brasileña le costó caro a muchos inversores. Y ahora son pocos los que están dispuestos a asumir grandes riesgos con Argentina. Es preferible, desde ese punto de vista, esperar a tener un panorama más claro que apresurarse y sufrir fuertes pérdidas adicionales.

Por supuesto la otra pregunta es si el gobierno norteamericano mantendrá su firme apoyo a Milei a medida que se aproximen las elecciones del año próximo. En 2025 fue clave el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien salió a vender dólares para frenar la corrida. Pero nadie sabe si ese respaldo seguirá estando en este nuevo contexto político el año próximo.

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