Se realizará una exposición en Rosario para mostrar los logros del modelo de seguridad

Rosario llevará a cabo su primera ExpoSeguridad (Adobe Stock)

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Rosario realizará una exposición sobre seguridad, dividida en dos encuentros durante noviembre y diciembre, para presentar los resultados del modelo que articula al Estado, el municipio, universidades, organizaciones sociales y empresas privadas. El gobierno de Santa Fe, la intendencia de Rosario y la Bolsa de Comercio son parte de la organización. La propuesta busca vincular las políticas contra el crimen con el desarrollo económico de la ciudad y proyectar una agenda de trabajo hasta 2036.

La primera convocatoria se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre bajo el eje “Seguridad y Desarrollo Económico”. El segundo encuentro será el 2 y 3 de diciembre y estará centrado en la prevención social de las violencias, con la participación de instituciones estatales, referentes barriales y ciudadanos.

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La agenda se construyó a partir de los cambios que Rosario atravesó tras uno de los períodos de mayor violencia de su historia reciente. La exposición planteará que la respuesta combinó decisiones gubernamentales, compromiso de la sociedad civil y participación empresarial, con medidas orientadas a recuperar el control territorial y reforzar las herramientas de prevención.

Entre diciembre de 2022 y agosto de 2026 fueron derribados más de 80 búnkeres de droga en Rosario, de acuerdo con los informes provinciales de seguridad de 2025 y 2026. Esos mismos registros consignan una baja del 70% de la violencia respecto del punto más alto de la crisis.

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Vistas de ciclistas, operadores en un centro de control con pantallas de vigilancia y peatones en calles céntricas integran una muestra sobre seguridad en Rosario.

Se buscará presentar esos indicadores como parte de un proceso con efectos sobre la actividad económica, la circulación urbana y el turismo. Rosario recibió 2,4 millones de visitantes durante 2025, una cifra que la organización del encuentro identifica como un récord para la ciudad.

La exposición tendrá como objetivo documentar el modelo de cooperación público-privada aplicado en Rosario, posicionar a la ciudad y a la provincia como referencias para otros distritos y aportar propuestas para la estrategia de seguridad prevista hacia 2036. El planteo oficial sostiene que los avances obtenidos deben mantenerse en el tiempo y convertirse en una política de largo alcance.

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El primer encuentro reunirá a empresarios, periodistas, líderes de opinión y funcionarios de seguridad de otras provincias. Tendrá una duración de un día y medio, con una asistencia estimada en alrededor de 500 personas.

La jornada del 4 de noviembre se realizará en el Salón Metropolitano, mientras que el 5 de noviembre estará destinado a visitas vinculadas con la infraestructura del programa de seguridad. El recorrido incluirá el nuevo penal denominado “El Infierno”, estaciones policiales y el centro de monitoreo Lince.

La programación de noviembre abordará el diagnóstico y la conducción política, las reformas legislativas y judiciales, las compras realizadas en situación de emergencia, el uso de tecnología, el servicio penitenciario, el papel de los medios de comunicación y el desarrollo económico y productivo.

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Uno de los puntos que se exhibirán será el funcionamiento del Sistema Lince, que procesa 144 mil horas diarias de video. Según los datos incluidos en los informes provinciales de seguridad, esa herramienta contribuyó a resolver más de 650 casos.

La exposición buscará explicar cómo se incorporó al sector privado a las acciones contra el crimen y cuál fue el alcance de las inversiones y obras asociadas al plan oficial. La actividad combinará exposiciones plenarias, paneles de conversación, una feria con demostraciones en vivo y recorridos de campo.

La segunda parte de la iniciativa se realizará en el Centro de Convenciones La Fluvial, ubicado en Los Inmigrantes 410. Estará enfocada en experiencias de intervención en barrios, acompañamiento a familias y programas dirigidos a jóvenes.

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El encuentro de diciembre contará con representantes de distintos niveles del Estado, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos. También prevé una convocatoria cercana a 500 asistentes y una duración de un día y medio.

Los temas previstos incluyen familias y juventudes, contextos de encierro y egreso, unidades socioproductivas y socioeducativas, además de un pacto social de compromisos. La propuesta busca reunir iniciativas que trabajan sobre las condiciones sociales vinculadas a las violencias y darles continuidad institucional.

La actividad concluirá con un documento elaborado durante el encuentro y firmado por instituciones sociales y estatales. Ese texto funcionará como una hoja de ruta para sostener las acciones implementadas y fijar compromisos para una Rosario segura, integrada y con proyección de futuro.

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