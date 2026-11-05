“Un momento cumbre”: la expectativa de Sofi Martínez y Nacho Girón, los conductores del encuentro del Papa con la juventud en Palermo

Nacho Girón y Sofi Martínez conducirán el encuentro del Papa con los jóvenes del martes 10 de noviembre en Palermo

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El próximo martes 10 de noviembre, los periodistas Nacho Girón y Sofi Martínez conducirán el festival que antecede la llegada del Papa León XIV al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ambos estarán a cargo de la animación durante las horas previas al encuentro del Pontífice con los jóvenes argentinos, una actividad que él mismo solicitó de manera particular dentro de su visita al país.

La vigilia se enmarca en el viaje que León XIV confirmó para el período del 8 al 11 de noviembre, tras recibir resultados médicos favorables después de su operación de pulmón. El recorrido incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján, y la coordinan el Arzobispado de Buenos Aires, la Conferencia Episcopal Argentina y el Vaticano.

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Cómo llegó la convocatoria a Nacho Girón

Girón contó a Infobae cómo recibió la propuesta de conducir el evento y qué representa para él. “Nos estamos enfrentando quizás a un momento cumbre de nuestra profesión”, definió sobre la posibilidad de presentar a un Pontífice en Argentina después de cuatro décadas.

Nacho Girón y Sofi Martínez conducirán el encuentro de la juventud. Tati será la movilera que buscará testimonios entre el público

El conductor explicó que siguió de cerca el pontificado de Francisco y que hubiera deseado una visita suya al país. Por eso, dijo, la llegada de León XIV representa “cerrar un círculo” y agregó: “Lo recibo con mucha esperanza de que su mensaje, creas más o creas menos, seas hiperreligioso practicante o incluso un agnóstico, pueda ayudarnos a todos y particularmente a la política a bajar un cambio”.

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Precisó que él y Martínez estarán cuatro horas a cargo de la conducción y la animación en el escenario del Monumento de los Españoles, hasta darle paso al Papa para su encuentro con los jóvenes, un formato que el propio Pontífice solicitó de manera específica.

Sobre el origen de la convocatoria, relató que la Iglesia tomó contacto con él a partir de un seguimiento de su trabajo profesional, en medios como Infobae, valorando su esfuerzo por entrevistar a interlocutores de posiciones distintas y evitar la confrontación. Recibió la noticia mientras viajaba por estudio en Bruselas y debió sentarse en la vereda al enterarse.

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El conductor estimó, a partir de una visita previa al predio, que la convocatoria podría reunir a “quinientas mil, seiscientas mil, setecientas mil” personas o incluso un millón, a lo largo de la avenida Libertador.

La vigilia del martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles es el encuentro que el propio Papa León XIV pidió de manera especial dentro de su visita a la Argentina (REUTERS/Vincenzo Livieri)

La mirada de Sofi Martínez sobre el encuentro

Martínez contó que se enteró de la posibilidad a través del propio Girón, quien le adelantó que habían pedido referencias sobre ella antes de que la convocatoria se concretara. Desde ese primer momento, según relató, sintió “muchísimas ganas” y “mucha motivación” de participar.

La conductora vinculó la convocatoria con el lugar que ocupa la fe para buena parte de los jóvenes. “Muchas veces es un motor para salir adelante, para conectarte con otros, para recibir el cariño que por ahí en tu casa no te viene dado”, señaló.

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Describió además la expectativa por los valores que espera encontrar en el encuentro: la ayuda hacia los demás, el acompañamiento mutuo y el amor hacia uno mismo. Para ella, formar parte de espacios con ese potencial “siempre es algo que te marca, que te transforma”.

Martínez calificó la llegada del Papa a la Argentina como un hecho que, además de su dimensión pública, representa algo personal. Dijo sentir curiosidad por cómo los jóvenes actuales viven y sostienen la fe en medio de otros estímulos, y por la manera en que la reinterpretan para su época.

Sobre la tarea compartida con Girón, remarcó la confianza que le genera trabajar junto a él, pese a no haber compartido tareas antes. Dijo sentir tranquilidad por su capacidad profesional y “su don de gente”, y definió la experiencia conjunta como un desafío que encara con entusiasmo.

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El escenario está ubicado en la zona del Monumento de los Españoles

Una vigilia pensada como espacio de escucha

El encuentro está dirigido a personas de entre 15 y 35 años. La franja etaria ampliada responde a un criterio específico: el documento Christus vivit, la exhortación apostólica que Francisco dirigió a los jóvenes, fija como referencia la juventud entre los 15 y los 30 años.

Durante la organización del evento se decidió extenderla hasta los 35 para incluir a quienes, aún después de los 30, siguen participando de actividades juveniles en sus comunidades parroquiales.

La vigilia del martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles es el encuentro que el propio Papa León XIV pidió de manera especial dentro de su visita a la Argentina. Convoca a jóvenes de 15 a 35 años, comienza con un festival a las 16 y concluye con el diálogo papal a partir de las 20.15.

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El propósito central no es protocolar. La idea, según se desprende de la organización, es conversar y rezar por las distintas realidades de la juventud argentina: sus alegrías, logros, desafíos y dificultades.

La jornada en el Monumento de los Españoles comenzará alrededor del mediodía, cuando se habiliten los accesos para los jóvenes inscriptos (AP Foto/Gregorio Borgia)

Ese espíritu de escucha se replicará en otras paradas de la gira papal por Latinoamérica, que incluye actividades con jóvenes también en Uruguay y Perú. Desde el inicio de su pontificado, León XIV pide tener un encuentro de este tipo en cada viaje apostólico.

El cronograma de la jornada, hora por hora

La jornada en el Monumento de los Españoles comenzará alrededor del mediodía, cuando se habiliten los accesos para los jóvenes inscriptos. Cada grupo ingresará al sector asignado junto a su comunidad o con quienes se hayan registrado en conjunto.

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A las 16 arrancará el festival de fe, cultura y arte argentinos, con testimonios, entrevistas con artistas, presentaciones musicales y de baile, y la participación de jóvenes de distintos puntos del país que contarán su realidad y mostrarán sus talentos.

Entre los artistas que acompañarán esa previa figuran Banuev, Dos más uno, Tati Domínguez y Valentino Merlo. Además, los jóvenes podrán enviar una foto con su comunidad, su familia o sus amigos, vestidos con los colores de la Argentina, para que aparezca en las pantallas gigantes del predio.

Después de su visita a Córdoba, el Papa llegará al Monumento de los Españoles cerca de las 20.15. Primero recorrerá en papamóvil el sector reservado para los jóvenes y luego subirá al escenario para dialogar con los seleccionados.

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A continuación se presentarán artistas que muestran la diversidad de talentos del país, entre ellos Nahuel Pennisi y Maggie Cullen. El encuentro cerrará con un momento de oración acompañado por un coro integrado por 200 jóvenes de distintas ciudades y por artistas católicos como Athenas, Maxi Larghi, Verónica Sanfilippo y Mechi Ruiz Luque.

El encuentro cerrará con un momento de oración acompañado por un coro integrado por 200 jóvenes (REUTERS/Remo Casilli)

Jóvenes elegidos para dialogar con el Papa

Entre cuatro y seis jóvenes fueron seleccionados para subir al escenario junto a León XIV, compartir sus testimonios y hacer preguntas, detallaron desde el Arzobispado de Buenos Aires.

La selección buscó reflejar la diversidad del país. Según explicó la institución: “La elección fue resultado de conversaciones con distintas comunidades, con el criterio de reflejar la diversidad del país: que no sean todos de una misma zona y que representen contextos sociales, estudios, profesiones y situaciones de vida diferentes”.

Desde el Vaticano se pidió que los testimonios estuvieran preparados con anticipación, por cuestiones de organización, seguridad y logística. De esa manera, cada joven puede decidir con qué palabras y qué historia quiere dirigirse al Papa.