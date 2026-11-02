El Gobierno ultima detalles para la visita de León XIV: la presencia del Ejecutivo en las misas y la coordinación final

El papa León XIV en el Vaticano (AP Foto/Gregorio Borgia) ¿

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En la recta final de la visita, el Gobierno alista los últimos preparativos para la llegada del papa León XIV y repasa la intensa agenda que desarrollará durante los días que permanecerá en el país. Con ese objetivo, celebrará este lunes por la tarde la última reunión con la avanzada del Vaticano en el Palacio San Martín, donde supervisarán las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, junto a Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei, serán los encargados de articular con la delegación eclesiástica que llegará este lunes al país. Entre los representantes del Vaticano estarán el responsable de coordinar el viaje, integrante de la Oficina de Viajes, y el conductor del papamóvil.

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La intención es aprovechar la última semana para recorrer los distintos puntos que visitará el Sumo Pontífice y ajustar los detalles logísticos de cada actividad antes de su llegada.

Lo propio hizo el pasado domingo Karina Milei junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes recorrieron los preparativos para la Misa y la Vigilia de los Jóvenes en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo.

León XIV llegará al país tras 39 años sin visitas papales. Su agenda contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos. En ese marco, la administración libertaria resolvió garantizar la presencia de representantes del Poder Ejecutivo en las distintas misas que celebrará el Santo Padre.

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Jorge Macri y Karina Milei posan junto a varios funcionarios y dirigentes frente al escenario montado para la visita del papa León XIV

Tras recibirlo en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando el domingo 8 de noviembre arribe desde Montevideo, el presidente Javier Milei mantendrá un encuentro bilateral en Casa Rosada, que luego se extenderá al Gabinete completo. Para cerrar la jornada, lo acompañará en la recepción oficial programada en el Palacio Libertad.

Como contó este medio, en un gesto político, la administración libertaria invitó al evento a la plana política, entre ellos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a los 23 gobernadores y el alcalde porteño, y a todos los legisladores nacionales.

Durante el lunes 9 de noviembre, el libertario participará de la primera misa que brindará León XIV, el lunes por la mañana, en el Monumento a los Españoles. Además de miles de fieles, se espera la asistencia de la totalidad del Gabinete y de Jorge Macri, quien estará acompañado por varios funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tanto la actividad en el Palacio Libertad, durante la cual Milei tomará la palabra, como la ceremonia del lunes podrían ser transmitidas por cadena nacional, según revelaron fuentes oficiales a Infobae.

León XIV viajará a Córdoba durante la mañana del martes 10 de noviembre. El vuelo partirá de Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9 en el aeropuerto Ambrosio Taravella. Entre las actividades previstas en la provincia figura una misa en el predio de Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

Karina Milei encabeza los preparativos

De esa ceremonia participarán Karina Milei y las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), oriunda de la provincia. Los representantes del Ejecutivo coincidirán allí con el gobernador local, Martín Llaryora, e integrantes de su Gabinete.

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Durante la última jornada, en la visita del papa a la Basílica de Luján, estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. La ceremonia contará además con la asistencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por su parte, Javier Milei despedirá al Sumo Pontífice, que partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14 rumbo a Perú, donde continuará la última etapa de su gira por el continente.

Desde el oficialismo aclararon que no habrá representación nacional en el resto de las actividades de carácter pastoral y social, como la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el encuentro con el clero en Córdoba o la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. Tampoco en la reunión con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) o la recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Devoto.

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En la previa de su llegada, en Casa Rosada descuentan que el mensaje que transmitirá León XIV trascenderá la coyuntura política local. Al mismo tiempo, se muestran expectantes ante el contrapunto que podría surgir entre Milei y el Papa por sus posiciones divergentes sobre el uso de la inteligencia artificial.