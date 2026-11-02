Oficializaron la designación del nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología

El Gobierno oficializó la designación de Ricardo Fernando Crespo como subsecretario de Ciencia y Tecnología con carácter ad honorem.

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La estructura de conducción del sistema científico nacional sumó una nueva designación: Ricardo Fernando Crespo fue nombrado subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Decreto 1315/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece que el economista ejercerá el puesto con carácter ad honorem desde el 30 de octubre de 2026. Crespo reemplaza a César Óscar Lencina, quien presentó su renuncia luego de informar dificultades para desempeñar sus tareas y falta de respaldo institucional.

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El nombramiento se produce durante una etapa de cambios en la conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que encabeza Adriana Baravalle desde agosto. Bajo esa dependencia se encuentran organismos centrales para la investigación y el desarrollo del país, entre ellos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La llegada de Crespo ocurre tras la salida de César Óscar Lencina, quien dejó el puesto el jueves 29 de octubre. Su dimisión fue presentada mediante una carta dirigida a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

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En la carta de renuncia, Lencina sostuvo que existían “dificultades persistentes” para llevar adelante sus responsabilidades. También manifestó que no contaba con el apoyo institucional necesario para cumplir sus funciones, de acuerdo con la información difundida oficialmente sobre su alejamiento.

El exsubsecretario señaló que su decisión buscaba facilitar “una nueva dinámica de trabajo” y garantizar la continuidad de la gestión. La renuncia abrió la vacante que ahora ocupará Crespo dentro de la estructura de ciencia y tecnología del Gobierno nacional.

No se informaron cambios adicionales en las autoridades de la subsecretaría ni detalles sobre las primeras medidas que adoptará el nuevo funcionario. La designación se limita a establecer su incorporación al cargo desde el 30 de octubre y su carácter no remunerado.

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La salida de Lencina se suma a los cambios registrados durante los últimos meses en la conducción del área. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología había renovado su titularidad en agosto, cuando Baravalle asumió en lugar de Darío Genua.

Adriana Baravalle asumió la conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en agosto tras el alejamiento de Darío Genua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Su tesis doctoral fue elaborada en la Facultad de Economía y Negocios de esa institución.

Además, se desempeña como investigador del CONICET y forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, según los antecedentes difundidos por el Gobierno. Su recorrido profesional combina actividades académicas, investigación y tareas de gestión universitaria.

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Antes de su llegada a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, Crespo ocupó los cargos de vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Desde esas funciones participó en la coordinación de áreas vinculadas con la producción académica y la organización universitaria.

Más cambio y designaciones

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación tendrá nuevas autoridades desde fines de octubre. La licenciada Natalia Irene Avendaño dejó la presidencia de su Directorio a partir del 24 de octubre de 2026.

Dos días después, el 26 de octubre, el abogado Santiago Miguel Villa fue designado para ocupar ese cargo, según consta en el Decreto 1314/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial. La decisión formaliza el relevo en la conducción de un organismo descentralizado que integra la estructura nacional de ciencia, tecnología e innovación.

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La Agencia depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que se encuentra bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Desde allí, forma parte del entramado institucional vinculado a las políticas públicas de promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

El cambio de autoridades se produjo con una diferencia de dos días entre la aceptación de la renuncia de Avendaño y la designación de Villa como presidente del Directorio.