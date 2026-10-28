La UBA otorgará el título de doctor Honoris Causa al Papa León XIV en su visita a la Argentina

Robert Francis Prevost asumió como el pontífice número 267 de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025 bajo el nombre de León XIV.

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La Universidad de Buenos Aires nombró al papa León XIV con el título de Doctor Honoris Causa, a días de la primera visita del sumo pontífice a la Argentina, en reconocimiento a su liderazgo global, su defensa del diálogo y su intervención en debates sobre pobreza, tecnología, paz y convivencia democrática. El Consejo Superior aprobó la distinción por unanimidad en su sesión del 28 de octubre de 2026.

La máxima distinción de la casa de altos estudios se dio a conocer a pocos días de la visita del Papa a la Argentina, que tendrá lugar entre los días 8 y 11 de noviembre. La llegada del jefe de la iglesia al país se confirmó luego de la intervención a la que debió someterse por un complejo cuadro de salud. El papa manifestó una recuperación óptima, que le permitió mantener el compromiso de visitar Argentina.

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En la distinción, el Consejo Superior de la UBA consignó que Robert Francis Prevost, elegido como pontífice el 8 de mayo de 2025, se convirtió en el 267.º sucesor de San Pedro al adoptar el nombre de León XIV. La UBA valoró que su pensamiento excede el ámbito religioso y se proyecta sobre discusiones sociales, políticas, culturales y académicas de alcance internacional.

La resolución señala que el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica se pronunció desde el inicio de su pontificado sobre la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental, los conflictos armados y la construcción de la paz.

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También incorporó a sus intervenciones las transformaciones tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral. La institución destacó, además, sus planteos sobre la convivencia democrática y el fortalecimiento de espacios de intercambio entre culturas y religiones.

El reconocimiento se apoya particularmente en la concepción del diálogo como una herramienta para construir consensos y reconocer la dignidad de quienes sostienen ideas, creencias o formas de vida diferentes. La universidad vinculó esa posición con sus propios principios de diversidad de ideas, libertad de pensamiento e intercambio entre perspectivas plurales.

La Universidad de Buenos Aires otorgará el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV durante su primera visita a la Argentina. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

La decisión no se limita a la figura personal del pontífice. Para la UBA, el título expresa la importancia que atribuye al diálogo académico, cultural e interreligioso frente a los desafíos contemporáneos.

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La resolución también menciona el compromiso de León XIV con la paz internacional, sus aportes al entendimiento entre tradiciones religiosas y culturales, y su labor en favor de sociedades más inclusivas. Esos elementos fueron considerados méritos excepcionales para conceder la máxima distinción honorífica de la institución.

Formación universitaria y actividad pastoral en Perú

León XIV nació en Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. Es miembro de la Orden de San Agustín y desarrolló una formación académica que reunió estudios de Matemáticas, Filosofía, Teología y Derecho Canónico.

Obtuvo una licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Villanova, una licenciatura en Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago y los títulos de licenciado y doctor en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Italia. La UBA consideró que ese recorrido fue la base de su trayectoria académica, pastoral y de gobierno eclesial.

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Su actividad misionera comenzó en 1985 en Chulucanas, Perú, donde ejerció como vicario parroquial y canciller de la prelatura territorial. Desde 1988 desarrolló tareas pastorales y formativas en Trujillo, ciudad en la que fue prior de comunidad, vicario judicial y párroco.

En esa ciudad peruana también se desempeñó como director de estudios y rector interino del Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo. Allí dictó materias vinculadas con Derecho Canónico, Teología Moral y Patrología, el estudio de los autores cristianos de los primeros siglos.

Su experiencia incluyó la función de director de formación y maestro de profesos de la Orden de San Agustín, con responsabilidades en la preparación académica, espiritual y pastoral de nuevas generaciones de religiosos. La resolución remarca su sostenida labor docente en instituciones de formación religiosa y de educación superior en Perú.

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Antes de la distinción de la UBA, el pontífice ya había recibido doctorados honoríficos de la Universidad de Villanova, en Ciencias Humanísticas, y de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Perú. Ambas instituciones reconocieron su capacidad para integrar el conocimiento jurídico-canónico, la acción pastoral y el servicio a las iglesias particulares.

“Magnifica Humanitas” y los desafíos de la inteligencia artificial

La primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, cuyo título se traduce como “Magnífica Humanidad”, ocupa un lugar central en los fundamentos de la resolución. El documento aborda la protección de la persona y de su dignidad ante el avance de la inteligencia artificial desde la Doctrina Social de la Iglesia.

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El texto examina las consecuencias éticas, sociales y educativas de las transformaciones tecnológicas, con atención a la relación entre innovación, bien común y dignidad humana. También plantea la necesidad de un acceso equitativo a la educación y a los beneficios del progreso científico y tecnológico.

La encíclica resalta el intercambio entre conocimiento científico, humanidades y reflexión ética. Además, asigna a la educación un papel en la formación del pensamiento crítico, la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

La UBA sostuvo que esas reflexiones ponen de relieve la responsabilidad social del conocimiento y de la innovación. La resolución asocia esos planteos con la misión universitaria de producir y transmitir saberes, formar personas comprometidas con su tiempo y contribuir a la construcción del bien común.

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El máximo órgano de gobierno de la casa de estudios está integrado por el rector, los decanos de sus 13 facultades y cinco representantes de cada claustro: profesores, graduados y estudiantes. La decisión se encuadra en las atribuciones previstas por el Estatuto Universitario para conceder reconocimientos honoríficos.