El Gobierno argentino lamentó la tragedia ferroviaria en España y habilitó un teléfono para los afectados

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. (EFE/Ismael Herrero)

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La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmitió sus “más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”.

El texto oficial precisó que tanto la Embajada Argentina en España como el Consulado General en Madrid se encuentran en alerta para determinar si hay ciudadanos argentinos entre los afectados por el siniestro.

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“La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia”, señala el comunicado en el que el gobierno nacional informó que se habilitó el teléfono de guardia del Consulado General en Madrid: +34 609 240 408.

Un tren AVE de Renfe embistió por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido en las vías

La colisión que motivó el pronunciamiento argentino se produjo a las 8:54 hora local de este miércoles entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe embistió por detrás a un convoy de Iryo que se encontraba inmovilizado sobre las vías y dejó al menos 30 muertos y más de 80 heridos. Los dos trenes transportaban en conjunto a 544 pasajeros, incluido un bebé: 397 viajaban en el AVE de Renfe y 147 en el tren de Iryo.

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Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

Según las primeras investigaciones difundidas por fuentes del gobierno español, un fallo en el sistema de seguridad obligó a detenerse a varios trenes en la zona. Cuando se dio la orden de reanudar la marcha, el convoy de Iryo no logró ponerse en movimiento y quedó detenido. Un operario del centro de control de Atocha habría autorizado por error al tren de Renfe a continuar pese a que el semáforo estaba en rojo y la vía se encontraba obstruida, lo que provocó el impacto trasero contra el Iryo.

La violencia de la colisión hizo que al menos tres vagones descarrilaran y dos de ellos cayeran por un terraplén adyacente a la vía. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que 24 de los fallecidos viajaban en el AVE y otros 6 en el Iryo. “Lamentablemente, esperamos más fallecidos”, advirtió el mandatario regional, quien cifró en más de 80 los heridos: 30 leves, 50 en estado moderado y algunos en condición grave.

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Es el segundo accidente mortal en la misma línea de alta velocidad en 2026

La tragedia de este miércoles se suma a otro choque fatal ocurrido en enero de este año en Adamuz, Córdoba, donde una colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo dejó 46 muertos en la misma línea Madrid-Andalucía. La investigación formal sobre aquel siniestro aún no concluyó.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, calificó el accidente como “grave” y aseguró que se mantiene en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha. Puente suspendió su agenda y se trasladó al centro de control de Atocha para supervisar la situación en tiempo real. La ministra de Sanidad, Mónica García, admitió que el gobierno trabaja con la certeza de que se trata de “una tragedia importante”.

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Hasta el lugar del siniestro se desplazaron bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios aledaños, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles. La Comunidad de Madrid puso a disposición los hospitales de La Paz, Getafe y el 12 de Octubre, con un total de 922 camas disponibles para atender a los heridos.

La Guardia Civil habilitó oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que los familiares directos de las víctimas puedan colaborar con la identificación de los fallecidos y aportar muestras de ADN.

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El rey Felipe VI interrumpió su agenda desde la base militar Jaime I de Bétera, en Valencia, para seguir la evolución de la emergencia. Entre los pasajeros del Iryo se encontraba la exministra de Trabajo Fátima Báñez, que se dirigía a Sevilla para un acto empresarial y que hasta el momento no había sido localizada.

La circulación de trenes en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece totalmente suspendida desde las 8.54 y no hay previsión de cuándo se restablecerá el servicio.