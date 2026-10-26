América Latina

Lula da Silva dijo que los brasileños lo votaron para “garantizar” la continuidad de la democracia en Brasil

El presidente afirmó, además, que las elecciones de este domingo “fueron una derrota del negacionismo”

Lula da Silva celebró el triunfo en el balotaje (REUTERS/Amanda Perobelli)
Lula da Silva celebró el triunfo en el balotaje (REUTERS/Amanda Perobelli)
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Luiz Inácio Lula da Silva celebró su histórica victoria en el balotaje de este domingo en Brasil con un discurso centrado en la defensa de la democracia y fuertes críticas a su contincante electoral, Flávio Bolsonaro.

“Estas elecciones fueron una derrota del negacionismo”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que la campaña dejó al descubierto un nivel de desinformación que no esperaba: “Jamás imaginé que una persona pudiera mentir tanto”.

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El presidente reelecto aseguró que su espacio logró instalar la importancia del voto como una herramienta para preservar las instituciones. “Convencimos a la gente de que votar era extremadamente importante para salvaguardar la democracia en Brasil”, expresó. También sostuvo que los brasileños acudieron a las urnas con el objetivo de “garantizar” la continuidad democrática en el país.

Lula remarcó que Brasil buscará mantener una posición autónoma en el escenario internacional. “Este país no acepta ser el patio de nadie”, señaló, en una frase dirigida a reivindicar la soberanía nacional y la independencia de las decisiones políticas brasileñas.

Tras lograr una histórica victoria en el balotaje, Lula habló desde su búnker en San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli)
Tras lograr una histórica victoria en el balotaje, Lula habló desde su búnker en San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli)

El mandatario también apuntó contra la influencia externa en la campaña electoral a través de las redes sociales. Según afirmó, su victoria representó una derrota para esas operaciones: “Derrotamos la intervención extranjera a través de las plataformas digitales, que deben ser reguladas”.

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El líder del Partido de los Trabajadores fue reelegido tras imponerse al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta. El Tribunal Superior Electoral (TSE) lo declaró ganador oficial a las 21.09 hora local. Con el 99,98% de las mesas escrutadas, Lula sumaba el 51,78% de los votos válidos, frente al 48,22% de su rival. Será su cuarto mandato, el segundo consecutivo, algo que no había logrado ningún otro mandatario en la historia del país.

Horas antes, Lula había votado hacia las 10.02 en una escuela de São Bernardo do Campo, el municipio paulista donde comenzó su carrera como líder sindical. Allí afirmó que el pueblo salió a la calle a “defender sus conquistas” y volvió a calificar de mentiroso a su rival.

Durante la jornada electoral, el presidnete denunció dificultades de transporte en varias ciudades y pidió ampliar el horario de votación.

Seguidores de Lula festejan el triunfo del presidente en el balotaje (REUTERS/Diego Herculano)
Seguidores de Lula festejan el triunfo del presidente en el balotaje (REUTERS/Diego Herculano)

La victoria revierte el resultado del 4 de octubre. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% frente al 45,16% de Lula, y el presidente admitió que esperaba ganar sin necesidad de balotaje. Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest daban la ventaja a Bolsonaro, con un 51% frente al 49%. En 2022, Lula había derrotado a Jair Bolsonaro por 1,66 puntos, unos 1,9 millones de votos. Esta vez la diferencia es más del doble, y al mismo tiempo histórica porque es el primer candidato en ganar un balotaje tras perder en el primer turno.

Lula cumplirá 81 años el martes y gobernará hasta 2030 un país partido casi por la mitad. El resultado confirma que el voto de Brasil sigue dividido entre dos bloques de tamaño casi idéntico, y la capacidad del presidente para ampliar su base marcará el rumbo de su nuevo mandato.

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