Herrera Ahuad defendió cambios en la ley de Discapacidad: “La emergencia no es la solución”

Dr. Oscar Herrera Ahuad, diputado nacional por la provincia de Misiones, en Infobae en Vivo

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El diputado nacional por Misiones Óscar Herrera Ahuad describió esta mañana el acuerdo legislativo que sumó fondos identificados y garantías para prestaciones de discapacidad.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el presidente del bloque Argentina Federal repasó su intervención en las negociaciones entre el oficialismo, la oposición, organizaciones de personas con discapacidad, prestadores y la Conferencia Episcopal Argentina.

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El mandatario provincial planteó que la discusión legislativa no podía limitarse a renovar el régimen vigente. “La mayoría de la oposición, el bloque más grande, quiere ir a la emergencia a libro cerrado. Por otro lado, los bloques del oficialismo querían ir a una ley superadora”.

El legislador afirmó que la ley de emergencia permitía presentar reclamos judiciales, pero no aseguraba respuestas estatales para las personas alcanzadas. “Es una ley que te permite litigar, que te permite hacer amparos colectivos, te permite que la Justicia rápidamente se expida y tenga resultados. Pero esos resultados después no se ven en la práctica”.

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Cambios en el financiamiento de Discapacidad

Al analizar el dictamen que llegó al Congreso, Herrera Ahuad puso el foco en el origen de los recursos. “Uno de los grises es la falta de asignación de partidas presupuestarias específicas”, consideró.

Según explicó, el acuerdo incorporó esa previsión en el artículo siete, junto con cambios sobre la compatibilidad de asignaciones y empleo. “Logramos incorporar la compatibilidad de una asignación con otro tipo de trabajo, la posibilidad de que el nomenclador quede blindado”.

El diputado sostuvo que el texto fijó mecanismos para sostener el sistema y evitar que las prestaciones dependieran de decisiones posteriores. “Hicimos un blindaje de los artículos más importantes de la ley de emergencia y a su vez incorporamos otros que tienen que ver con el sostenimiento de un sistema”.

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También indicó que el dictamen dejó abierta la posibilidad de modificaciones en el Senado, aunque consideró que resolvió problemas de la legislación anterior. “Gran parte de los grises que hacen a lo que es la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad, se salvan con esta ley”.

El exgobernador de Misiones explicó su rol en las negociaciones por el financiamiento de las prestaciones de discapacidad (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga sobre la norma, remarcó la votación obtenida en la Cámara de Diputados: “Tiene más de dos tercios en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y yo creo que eso le da un poder muy grande”.

Herrera Ahuad describió que la negociación incluyó instancias de diálogo con representantes sociales, además de los encuentros entre los bloques. “Tenés también la convergencia de la sociedad, en este caso de los foros de discapacidad, donde también tenés que acordar con ellos”.

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El presidente del bloque Argentina Federal señaló que los acuerdos se construyeron a partir de demandas de las entidades involucradas. “Muchas de estas cuestiones se logran porque venís desde el llano trabajando en forma horizontal con quienes generan la demanda”.

Entre los actores que participaron de las conversaciones, mencionó a los foros de discapacidad, la Conferencia Episcopal Argentina y los prestadores de servicios. “Cuando tenés la posibilidad de sentarte con los diferentes foros, con la Conferencia Episcopal Argentina, con los prestadores de servicio y todos confluyen en un mismo diagnóstico”.

El legislador relató que algunas reuniones tuvieron fuertes diferencias entre los participantes. “Tuvimos una demasiado compleja y durísima”.

Sobre una de esas mesas, sostuvo: “Casi se volaban a las manos. Porque hay cuestiones donde muchas veces quiere primar quién levanta la banderita para llevarse el logro”.

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Herrera Ahuad destacó los aportes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria a lo largo del tratamiento. “Debo reconocer el buen equipo de trabajo de La Libertad Avanza en el bloque, con la diputada Laura Rodríguez Machado y su equipo”.

También valoró la disposición del bloque peronista para incorporar propuestas durante la negociación. “Todo el trabajo del bloque de Unión por la Patria, que siempre se mostraron abiertos a esto y siempre aportaron”.

Al cerrar su evaluación sobre el acuerdo, rechazó que el resultado deba atribuirse a un partido o una bancada. “Este logro es un logro de los discapacitados de la República Argentina, no es un logro de la política”.

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Las auditorías a las pensiones

El diputado vinculó su participación en el debate con su discapacidad auditiva. “Soy discapacitado auditivo cien por ciento y bajo ningún punto de vista iba a permitir ningún artículo que vaya en contra de lo que ya se iba logrando”.

Contó que perdió la audición de manera progresiva durante su carrera política en Misiones. “Cuando fui gobernador, ya fui sordo totalmente”.

Herrera Ahuad utiliza un implante coclear y explicó cómo complementa esa herramienta: “Yo leo los labios mucho y también escucho”.

Sobre el posible origen de la pérdida auditiva, recordó que trabajó como disc jockey durante su adolescencia: “Antes los auriculares no tenían los filtros que tienen ahora y yo era muy joven y ponía música en los boliches”.

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“Las auditorías se tienen que hacer como corresponde”, sostuvo el diputado al cuestionar operativos realizados en plazas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legislador señaló que fue disc jockey desde los 13 hasta los 17 años y que no registra antecedentes familiares de sordera. “Se cree que puede ser por una cuestión más mecánica que una cuestión genética”.

Al referirse a las políticas de control sobre pensiones y certificados, sostuvo que las auditorías son necesarias, pero cuestionó sus métodos. “Somos los primeros que pedimos que se hagan auditorías”.

El diputado afirmó que presenció operativos en Misiones que expusieron a personas con discapacidad a condiciones adversas. “Con 40 grados de temperatura en una plaza ponían a más de 500 personas para fijarte si tenías una pierna o tenías las dos”.

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Para Herrera Ahuad, esos procedimientos afectaron la dignidad de los beneficiarios. “La forma en la que se tomó esto como para hacer los recortes fue de muy bajo nivel”.

El legislador reclamó que los controles se realicen con personal capacitado y en condiciones adecuadas. “Queríamos que se hagan las auditorías, pero como corresponde, con los profesionales que corresponde, en los lugares que corresponde”.

También cuestionó la estigmatización del colectivo de personas con discapacidad en el debate público. “Los discapacitados hemos pasado por la denigración de mostrar una foto de un perro. Eso duele”.

Sobre la revisión de pensiones, sostuvo que no encontró irregularidades en su provincia durante los últimos años. “Tuvieron tres años para auditar y no encontraron ninguno”.

Herrera Ahuad advirtió que una parte del dictamen podía dejar sin asistencia médica a personas con discapacidad y enfermedades poco frecuentes. “Creíamos que por ahí podía haber alguna trampita para dejar cerca de un millón de personas sin cobertura sanitaria”.

Al mencionar los tratamientos de alto costo, puso como ejemplo la hemofilia y el esfuerzo que requieren las jurisdicciones para afrontarlos. “La hemofilia no puede quedar afuera, es un tratamiento de cien millones de pesos, doscientos millones de pesos que no puede quedar a una persona”.

El respaldo a Hugo Passalacqua en la interna de Misiones

En el tramo final de la entrevista, el diputado se refirió al escenario político de Misiones tras el distanciamiento entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira. “El gobernador tomó la decisión de llevar adelante su propia política pública”.

Herrera Ahuad rechazó definir la situación como una disputa personal y afirmó que acompañará el rumbo elegido por el mandatario provincial. “Acá no hay pelea de pelea”.

El legislador misionero también se refirió al armado político que acompaña al gobernador Hugo Passalacqua

El diputado anticipó que el espacio que acompaña a Passalacqua competirá con una estrategia electoral distinta a la del sector referenciado en Rovira. “Vamos a ir por un esquema electoral el año que viene muy diferente al esquema electoral planteado por el antiguo conductor de nuestro espacio”.

Sobre la futura competencia, afirmó que habrá un candidato del otro sector y descartó que la diferencia implique una ruptura fuera de las reglas institucionales. “Él ya tiene su propio candidato, que nos va a enfrentar lógicamente, todo va a ser en el marco de total y absoluto respeto”.

Herrera Ahuad sostuvo que la conducción política de la oferta electoral debe estar a cargo del gobernador de Misiones. “Creímos que estos eran los tiempos donde la oferta política en la provincia de Misiones debía estar en las manos del gobernador”.

Consultado por la eventual eliminación o suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, señaló que su bloque no resolvió todavía una posición. “Lo estamos discutiendo, lo estamos hablando con el gobernador”.

El diputado afirmó que las definiciones legislativas de Argentina Federal se consensuarán con Passalacqua. “No hay todavía una decisión oficialmente tomada por parte del bloque”.

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