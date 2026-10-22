Política

Patricia Bullrich: “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”

La senadora de LLA habló de sus ambiciones políticas, aunque evitó dar una definición y remarcó que hoy trabaja para que la economía mejore en beneficio de la gente. Además defendió la suspensión de las PASO, pero dijo que el cambio de sistema no se puede hacer en un año electoral

Guardar

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que está “preparada para ser presidente”, aunque evitó confirmar una futura postulación y sostuvo que las candidaturas deben definirse más cerca de la elección. “Uno tiene que saber esperar su momento”, señaló durante una entrevista con Infobae a las 9.

La exministra de Seguridad ubicó su prioridad en la marcha de la gestión. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, planteó, al referirse a la necesidad de que la recuperación alcance la vida cotidiana de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

Consultada sobre una eventual fórmula con el presidente Javier Milei, Bullrich respondió que él no le ofreció la vicepresidencia. Ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, evitó dar una definición y consideró que aún no es tiempo de conformar equipos electorales.

“Estamos a un año todavía”, dijo en relación con el escenario político. Luego, ante nuevas preguntas sobre una candidatura presidencial, contestó: “No comments”. Más adelante explicó que sentirse preparada no equivale a lanzar una postulación: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”.

Bullrich sostuvo que las definiciones deben llegar cuando estén dadas las condiciones políticas y electorales. A su juicio, anticipar nombres puede desordenar la estrategia de los espacios y desplazar la atención de los problemas económicos.

PUBLICIDAD

Patricia Bullrich habla en el estudio de Infobae a las 9
Patricia Bullrich habla en el estudio de Infobae a las 9

La posición de la senadora se inserta en una discusión más amplia dentro de La Libertad Avanza sobre el armado electoral. Durante la entrevista, Bullrich afirmó que un partido no puede quedar atado a las decisiones de un único dirigente y que sus referentes deben construir una relación directa con sus votantes. “No que te bajen los votos del número uno, sino que vos también aportás votos”, expresó.

En ese punto, reivindicó el electorado que la acompañó en la interna de Juntos por el Cambio y que luego respaldó a Milei en el balotaje de 2023. Para la senadora, existen coincidencias entre esas dos bases de votantes, aunque también matices que justifican que los dirigentes mantengan identidad y presencia propia dentro del oficialismo.

Las candidaturas deben esperar

La senadora afirmó que la construcción de una fuerza política requiere dirigentes con representación propia en los territorios. Según dijo, los candidatos deben aportar votos y vínculo con la ciudadanía, en lugar de depender por completo de una figura central.

En ese sentido, señaló que el Gobierno debe concentrarse en dar certezas de gobernabilidad y estabilidad. Para Bullrich, ese respaldo político puede ayudar a reducir la incertidumbre que afecta a empresas, comercios y hogares cuando se acerca una elección.

También marcó que el debate económico debe tener como referencia la situación de los ciudadanos. Mencionó las dificultades del consumo, la construcción y algunas actividades industriales, y afirmó que la respuesta oficial debe orientarse a la “economía de la gente”.

La senadora de LLA habló más de 40 minutos con Infobae a las 9
La senadora de LLA habló más de 40 minutos con Infobae a las 9

Bullrich diferenció esa agenda de las discusiones públicas que suelen rodear al Gobierno. Consideró que Milei tiene una impronta concentrada en la explicación de los fundamentos económicos de su programa y planteó que el oficialismo debe complementar ese mensaje con respuestas sobre la situación de comerciantes, trabajadores y empresas.

Su planteo también apunta a la relación con los aliados parlamentarios y los gobernadores. La senadora afirmó que los acuerdos políticos reducen la incertidumbre y permiten sostener la gestión, en un Congreso donde LLA necesita construir mayorías con bloques provinciales, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical.

La eliminación de las PASO

La referente de LLA confirmó que el oficialismo trabaja para reunir apoyos en el Congreso con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque no descartó que la discusión derive en una suspensión, sostuvo que el calendario obliga a resolver el tema antes de fin de que termine 2026.

“En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”, marcó como fecha límite para cualquier modificación.

Al respecto, la dirigente reconoció que las primarias le sirvieron para ganar la interna de Juntos por el Cambio frente a Horacio Rodríguez Larreta en 2023. Sin embargo, evaluó que la competencia dejó a la coalición debilitada rumbo a la elección general. “Quedó herida nuestra coalición y muchos votos luego fueron a (Sergio) Massa”, resumió.

Para Bullrich, el sistema actual adelanta en exceso las campañas y prolonga las disputas internas. En esa línea, propuso que, a futuro, compitan solamente los espacios que tengan una contienda real, aunque aclaró que ese rediseño no parece posible para la discusión inmediata.

En la entrevista también valoró los acuerdos legislativos con las provincias y mencionó la votación del proyecto sobre discapacidad como ejemplo de una ley que puede repartir responsabilidades entre distintos sectores. “Cuando sacás una ley compleja por apoyo de todos, todos tienen responsabilidad”, afirmó.

La senadora señaló que el oficialismo buscará apoyo entre gobernadores, bloques provinciales, radicales y dirigentes del PRO para avanzar con su agenda. Según explicó, el peronismo ya anticipó que pretende mantener las PASO.

La negociación por las primarias se superpone con el debate sobre la estrategia electoral de LLA. Bullrich indicó que, antes de discutir nombres para cada distrito, el oficialismo debe acordar el diseño de las alianzas y el marco de competencia con los sectores que acompañaron al Gobierno. Las candidaturas, sostuvo, deberían quedar para una etapa posterior y más próxima al cierre de listas.

En ese sentido, planteó que una eventual suspensión de las PASO modificaría los tiempos de la campaña y postergaría la definición de las fórmulas. “Si no hay PASO, fijate que ya te vas a agosto”, señaló.

En cuanto a las posibilidades de lograr una suspensión de las Primaria, Bullrich fue cauta: “Diego (Santilli) es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien. Yo soy un poquito más... los tengo ahí (a los senadores), los escucho todo el día, hablo con cada uno, intercambio información. Diego habla con los gobernadores y bueno, parecía que después de París estaba todo resuelto, vamos a la sesión. Y no fue tan así. Entonces es como que todos van como midiendo la situación”.

Temas Relacionados

Patricia BullrichLa Libertad AvanzaPASOCandidatura presidencialJavier MileiInfobae en VivoInfobae a las 9

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: Karina y el bloque libertario le cantaron el “feliz cumpleaños” al presidente Javier Milei

La secretaria general y el presidente de la Cámara de Diputados le enviaron un mensaje al jefe de Estado, que hoy festeja sus 56 años

Video: Karina y el bloque libertario le cantaron el “feliz cumpleaños” al presidente Javier Milei

Javier Milei discutió con otro periodista por la frase “no llegar a fin de mes”: “No puedo respetar tu cerebro”

El mandatario cuestionó al cronista Isma Juárez, quien le consultó sobre las cifras de pobreza y las dificultades de las personas para afrontar sus gastos en Argentina

Javier Milei discutió con otro periodista por la frase “no llegar a fin de mes”: “No puedo respetar tu cerebro”

“El papa se va a encontrar con un país muy empobrecido, por más que el presidente diga lo contrario”: la advertencia de un sacerdote sobre la situación social en Argentina

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuestionó los datos oficiales sobre la pobreza y advirtió sobre las dificultades que atraviesan las familias

“El papa se va a encontrar con un país muy empobrecido, por más que el presidente diga lo contrario”: la advertencia de un sacerdote sobre la situación social en Argentina

Ricardo Lorenzetti: “El problema es que la inteligencia humana se parece cada vez más a la artificial”

El juez de la Corte Suprema dio una conferencia titulada “Discursos de Odio. Inteligencia Artificial y Redes Sociales”, organizada por la DAIA, en la que analizó el crecimiento de los discursos de odio en las redes sociales, el impacto de los algoritmos y las herramientas que ofrece el derecho para prevenir la discriminación

Ricardo Lorenzetti: “El problema es que la inteligencia humana se parece cada vez más a la artificial”

Milei comienza a jugar en las candidaturas a gobernador y coloca a un hombre suyo para una provincia clave

El Presidente explicitó su voluntad de que su vocero compita para el máximo cargo ejecutivo en La Pampa y lo llevó a su gira en España. También realizó acercamientos en medio de las tratativas por los acuerdos políticos

Milei comienza a jugar en las candidaturas a gobernador y coloca a un hombre suyo para una provincia clave

DEPORTES

Crece el conflicto en Manchester Unted tras el cortocircuito de Licha Martínez con el entrenador: el cruce del DT con el capitán y los candidatos que suenan

Crece el conflicto en Manchester Unted tras el cortocircuito de Licha Martínez con el entrenador: el cruce del DT con el capitán y los candidatos que suenan

La acusación que alimenta el escándalo por el código de vestimenta que publicó un club de Paraguay y apuntó contra una fotógrafa

Estudiantes de La Plata busca su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Los Philadelphia Eagles no serán sancionados por el manejo de los coágulos de sangre de Jalen Hurts

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Mica Viciconte se realizará un retoque estético y explicó los motivos: “Llegó la hora”

Mica Viciconte se realizará un retoque estético y explicó los motivos: “Llegó la hora”

Andy Kusnetzoff habló de Hernán Casciari: “Hay que pensar en la gente que reclama claridad por el dinero que puso”

Cómo sigue la salud de Fabián Gianola luego de la operación: “Tenía el radio explotado”

El recuerdo de Mery del Cerro a un año de su operación por un tumor abdominal: “Mi renacer”

“Tené cuidado porque terminás vos en el freezer”: el picante comentario de Wanda Nara a Edith Hermida tras una mención a la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Hasta 1.20 metros se desplazó el suelo durante el terremoto de 7.5 que sacudió Panamá

Hasta 1.20 metros se desplazó el suelo durante el terremoto de 7.5 que sacudió Panamá

Condenas de hasta 30 años por narcotráfico, extorsión y homicidios en El Salvador

Aumenta la preocupación por la rabia tras un récord de murciélagos infectados en un estado de EEUU

Honduras: analizan reducir la edad punible de 18 a 16 años

Enfrentamiento en penal de Puntarenas deja un recluso muerto y desata alerta en el sistema carcelario en Costa Rica