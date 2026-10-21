Elecciones en Brasil: la paridad entre Lula y Flávio Bolsonaro pone en juego la relación con Javier Milei

Flávio Bolsonaro propone reducir el gasto público, endurecer penas y ampliar las cárceles con sistemas de reconocimiento facial

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A pocos días de la elección presidencial, Brasil entra en una recta final marcada por la paridad, la disputa digital y el temor a una escalada institucional. Flávio Bolsonaro e Ignacio Lula da Silva llegan a la votación al frente de campañas que buscan perforar un electorado con posiciones ya consolidadas, mientras el resultado puede redefinir el vínculo de Brasil con la Argentina de Javier Milei.

Ariel Goldstein, sociólogo, magíster en Ciencia Política e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sigue esa pulseada como la expresión de dos proyectos que se miran desde extremos políticos y sociales.

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El analista escribió una competencia entre “dos Brasiles” atravesados por intereses territoriales, económicos y religiosos que chocan en las urnas.

Hace apenas diez días, según su lectura, el panorama parecía menos incierto. Ahora, con las encuestas más apretadas y una campaña que aceleró en las redes, Goldstein sostiene que “la elección es mucho más competitiva”. Esa diferencia modifica el cálculo de ambos comandos y vuelve decisiva la capacidad de movilizar a quienes no participaron de la primera vuelta.

Respuestas opuestas sobre el Estado y la seguridad

La distancia entre los candidatos se advierte primero en el lugar que cada uno le asigna al Estado. Bolsonaro propone reducir el gasto público, bajar impuestos y flexibilizar las contrataciones, a la vez que coloca a la seguridad entre sus ejes de campaña. Su programa incluye “endurecer penas y ampliar las cárceles”, según los lineamientos expuestos durante el programa analizado por Goldstein.

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Fotografía de archivo que muestra al presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y al opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

La propuesta bolsonarista suma cámaras de vigilancia y sistemas de reconocimiento facial, con una promesa de mayor control sobre el delito. Al mismo tiempo, plantea conservar el Bolsa Familia, cuyo aumento del 15% comenzó a aplicarse durante la campaña. La convivencia entre ese beneficio social y un discurso de recorte estatal forma parte de una estrategia que, para Goldstein, busca interpelar a sectores con demandas distintas.

Del otro lado, Lula impulsa más inversión pública e industrial, aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y una expansión del Bolsa Familia. El investigador explicó que buena parte de su base electoral procura “proteger lo que ya tiene”, una definición que vincula el apoyo al candidato con la preservación de políticas sociales ya conocidas.

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El candidato del Partido de los Trabajadores también propone reducir la jornada laboral sin rebajar salarios y coordinar acciones federales contra el crimen. En esa disputa aparecen dos expectativas contrapuestas: la búsqueda de cambio que identifica Goldstein en una parte del electorado y la defensa de derechos y transferencias sociales que, según planteó, se expresa en la frase “proteger lo que ya tiene”.

La división que atraviesa a Minas Gerais

El mapa electoral expone esa fractura con nitidez. “El nordeste es casi de Lula”, afirmó Goldstein, aunque advirtió que el candidato recibió allí menos respaldo que en elecciones anteriores. La región continúa como un sostén central para el postulante del Partido de los Trabajadores, pero ya no ofrece el mismo margen que en otras contiendas.

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El mapa electoral muestra una ventaja para Lula en el nordeste y una inclinación hacia Bolsonaro en el sur y Minas Gerais REUTERS/Jean Carniel

Hacia el sur, la ventaja se inclina en favor de Bolsonaro, según la descripción del investigador. También ubicó a Minas Gerais entre los distritos que pueden inclinar la balanza y citó una medición concreta: “43 Lula, 48 Flávio”. En una elección reñida, esa diferencia regional adquiere peso nacional.

Goldstein asoció la segmentación territorial con intereses económicos y afinidades religiosas. “El agronegocio está muy jugado con Flávio Bolsonaro”, señaló, en referencia a uno de los sectores de mayor gravitación en el interior brasileño. En contraste, indicó que los votantes católicos exhibirían una cercanía mayor con Lula.

Las mediciones limitan, además, el margen para los cambios de último momento. “El 80% de la población ya tiene su voto decidido”, afirmó Goldstein. Con esa proporción consolidada, las campañas apuntan menos a persuadir a quienes ya eligieron y más a activar a sus propios simpatizantes antes del domingo.

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La campaña apunta a quienes no fueron a votar en la primera vuelta

Lula concentra parte de su esfuerzo en los 33 millones de brasileños que se ausentaron en la primera vuelta. Goldstein introdujo una advertencia ante cualquier lectura lineal de ese universo: “No son 33 millones de votantes de Lula”. La incógnita no es sólo cuántos podrían concurrir, sino hacia dónde se moverían si lo hicieran.

Después de la primera ronda, la campaña del candidato incorporó a dirigentes jóvenes y a gobernadores que obtuvieron buenos desempeños en sus territorios. También activó un grupo de WhatsApp que ronda los cinco millones de integrantes. Para el investigador, esa estructura intenta ampliar la llegada de una fuerza que necesita sostener la movilización sin dar por propio el voto de los ausentes.

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El propio Lula modificó su modo de comunicarse en las redes. Goldstein dijo que el candidato, que antes rechazaba esos formatos, “apareció con diez millones de videos selfie cada diez minutos”. Más allá de la hipérbole de la expresión, el señalamiento refiere a una presencia digital mucho más intensa en los días finales.

La definición electoral entre ambos candidatos determinará el nivel de acercamiento político con el gobierno de Javier Milei

Una diferencia mínima puede reabrir las dudas sobre el voto electrónico

La tensión no se limita a la campaña ni a la pelea por los indecisos. Goldstein advirtió que una diferencia mínima podría alimentar cuestionamientos al sistema de votación electrónica. “Claramente puede proliferar eso”, sostuvo, al comparar el escenario con la estrategia impulsada por Donald Trump en Estados Unidos.

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El antecedente más cercano es la elección de 2022, cuando Lula se impuso por una diferencia de dos millones de votos. Después de ese resultado hubo movilizaciones que reclamaron una intervención militar.

Las iglesias evangélicas sostienen una bancada de diputados

El peso del evangelismo es otro de los factores que explica el escenario brasileño. Goldstein señaló que las iglesias evangélicas crecieron durante décadas y consolidaron representación parlamentaria. “Tenés una bancada evangélica en el Congreso de alrededor de 200 diputados”, afirmó sobre un espacio que excede la práctica religiosa y participa activamente de la competencia política.

El sector del agronegocio respalda a Flávio Bolsonaro, mientras los electores católicos exhiben una afinidad mayor con Lula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de ese universo mantiene un vínculo estrecho con el bolsonarismo, las redes sociales y dirigentes de derecha. “Iglesias evangélicas, redes sociales y bolsonarismo” forman, según la descripción de Goldstein, un alineamiento político capaz de incidir tanto en la circulación de mensajes como en la organización territorial de la campaña.

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El resultado también tendrá consecuencias inmediatas en el vínculo con la Argentina. Si vence Bolsonaro, Goldstein prevé un acercamiento más rápido con el gobierno de Javier Milei. “Es un alineamiento mucho más claro entre Milei y Flávio”, afirmó, al ubicar a ambos dirigentes dentro de una misma sintonía política regional.

Una victoria de Lula abriría un escenario diferente, con posibles tensiones diplomáticas y una expectativa de moderación inicial desde Buenos Aires. “Van a tratar de bajar un poco los decibeles del gobierno argentino”, sostuvo Goldstein. La definición del domingo 24 de noviembre, así, no sólo ordenará el poder en Brasil: también marcará el tono de una relación bilateral que ya aparece dentro de la campaña.

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