Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 14 de octubre

El billete al público continúa ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue, a $1.550. El BCRA compró ayer USD 291 millones y las reservas se aproximaron otra vez a USD 50.000 millones

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13:29 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece ofrecido sin variantes este miércoles a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.535,57 para la venta y $1.482,15 para la compra. En tanto, el dólar blue es ofrecido a 1.550 pesos.

13:29 hsHoy

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares desde julio y ya acumula más de USD 15.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 291 millones este martes y las reservas internacionales se acercaron a los USD 50.000 millones

El BCRA lleva comprados más de USD 600 millones en octubre. (Foto: Reuters)
El BCRA lleva comprados más de USD 600 millones en octubre. (Foto: Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra de divisas desde fines de julio al adquirir USD 291 millones este martes. En el transcurso de 2026, la autoridad monetaria ya acumuló adquisiciones por más de 15.000 millones de dólares.

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13:29 hsHoy

“Se asemeja mucho a un seguro de auto”: el Gobierno defendió la maniobra del BCRA con el oro tras la polémica con la AGN

El vocero presidencial Adrián Ravier defendió los contratos de cobertura sobre las reservas de oro, cuestionados por la AGN, y sostuvo que el Banco Central obtuvo un resultado neto positivo de más de USD 2.500 millones

El vocero presidencial, Adrián Ravier, comparó las maniobras de cobertura del BCRA con el oro con un seguro de auto.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, comparó las maniobras de cobertura del BCRA con el oro con un seguro de auto.

Tras la polémica que generó el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las operaciones con oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la estrategia oficial y aseguró que la entidad obtuvo una ganancia neta superior a 2.500 millones de dólares.

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13:28 hsHoy

El Banco Central aceleró la compra de reservas, pero el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos

El BCRA sumó divisas mediante operaciones en bloque y llevó las reservas cerca de los USD 50.000 millones, mientras la deuda argentina de mayor plazo volvió a presionar al indicador de riesgo

Unos peatones pasan junto al Banco Central de Argentina, en el distrito financiero de Buenos Aires, Argentina, el 8 de enero de 2018. REUTERS/Agustín Marcarian
Unos peatones pasan junto al Banco Central de Argentina, en el distrito financiero de Buenos Aires, Argentina, el 8 de enero de 2018. REUTERS/Agustín Marcarian

Las compras del Banco Central sorprendieron a los inversores. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) y con compras en bloque, por fuera de pantalla, la autoridad monetaria se alzó con USD 291 millones que hicieron que sus reservas suban USD 138 millones a USD 49.839 millones, acercándose nuevamente a los 50.000 millones de dólares.

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13:27 hsHoy

A cuánto puede llegar el dólar en noviembre sin que intervenga el Gobierno según la nueva banda cambiaria

Con una inflación de septiembre del 1,93%, el Banco Central determinó el nuevo esquema de actualización para el anteúltimo mes del año. Cuánto debería subir la cotización para alcanzar el límite

Este martes el dólar mayorista cerró en 1.515,85 pesos. (Europa Press)
Este martes el dólar mayorista cerró en 1.515,85 pesos. (Europa Press)

El mercado cambiario argentino continúa operando en un esquema de bandas, que pone un techo un piso sobre el cual el dólar puede moverse libremente. Esto significa que la cotización oficial puede moverse dentro de ciertos límites establecidos sin que el Banco Central tenga la obligación de salir a comprar o vender dólares para acomodar el precio. En otras palabras, si el valor se mantiene dentro de la franja permitida, el mercado opera de forma autónoma, sin la intervención del BCRA.

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13:27 hsHoy

El BCRA compró USD 291 millones

El BCRA compró USD 291 millones -el monto más abultado desde julio- para apuntalar las reservas netas, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 138 millones, a USD 49.839 millones, el stock más grande desde el 16 de septiembre.

13:27 hsHoy

El dólar volvió a caer y tocó su valor más bajo en cuatro semanas

La divisa mayorista cedió a $1.512,50, un mínimo desde el 17 de septiembre y quedó más lejos del techo de las bandas. Al público siguió a $1.535 para la venta en el Banco Nación

El dólar mayorista mantiene una suba de 4% en 2026.
El dólar mayorista mantiene una suba de 4% en 2026.

Con una oferta que se sostiene en buen nivel, por USD 537,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista bajó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.512,50, su precio más bajo desde el 17 de septiembre.

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