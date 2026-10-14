Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 14 de octubre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece ofrecido sin variantes este miércoles a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.535,57 para la venta y $1.482,15 para la compra. En tanto, el dólar blue es ofrecido a 1.550 pesos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra de divisas desde fines de julio al adquirir USD 291 millones este martes. En el transcurso de 2026, la autoridad monetaria ya acumuló adquisiciones por más de 15.000 millones de dólares.
Tras la polémica que generó el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las operaciones con oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la estrategia oficial y aseguró que la entidad obtuvo una ganancia neta superior a 2.500 millones de dólares.
Las compras del Banco Central sorprendieron a los inversores. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) y con compras en bloque, por fuera de pantalla, la autoridad monetaria se alzó con USD 291 millones que hicieron que sus reservas suban USD 138 millones a USD 49.839 millones, acercándose nuevamente a los 50.000 millones de dólares.
El mercado cambiario argentino continúa operando en un esquema de bandas, que pone un techo un piso sobre el cual el dólar puede moverse libremente. Esto significa que la cotización oficial puede moverse dentro de ciertos límites establecidos sin que el Banco Central tenga la obligación de salir a comprar o vender dólares para acomodar el precio. En otras palabras, si el valor se mantiene dentro de la franja permitida, el mercado opera de forma autónoma, sin la intervención del BCRA.
El BCRA compró USD 291 millones
El BCRA compró USD 291 millones -el monto más abultado desde julio- para apuntalar las reservas netas, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 138 millones, a USD 49.839 millones, el stock más grande desde el 16 de septiembre.
Con una oferta que se sostiene en buen nivel, por USD 537,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista bajó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.512,50, su precio más bajo desde el 17 de septiembre.