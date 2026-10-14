Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 14 de octubre

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Cómo es el nuevo “recibo asistido” para el sueldo de las empleadas domésticas y que beneficios tiene ARCA habilitó una nueva herramienta para la liquidación de salarios del personal de casas particulares. Las principales claves

Alivio fiscal en CABA: lanzan un plan para pagar deudas de ABL y patentes con quita de hasta el 100% de los intereses La medida comenzará a regir este jueves 15 de octubre y estará disponible hasta fin de año. Los contribuyentes podrán regularizar obligaciones pendientes mediante un pago único o financiar el monto en doce cuotas sin recargos adicionales

Paritarias: qué sindicatos le ganaron a la inflación y cuáles perdieron Los salarios de convenio subieron en términos reales en agosto pero acumulan una caída desde noviembre de 2023