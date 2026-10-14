Vacacionar en Brasil es 40% más caro que el año pasado: cuánto cuestan los paquetes para el verano 2027

Río de Janeiro se mantiene como uno de los destinos más elegidos por los argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral de Brasil, el real se apreció cerca de un 5% y un triunfo del candidato de derecha en el balotaje podría profundizar esa tendencia. La contracara es el encarecimiento del país vecino para los argentinos, que ya deben afrontar costos de hasta un 40% más altos que el año pasado para vacacionar allí. Al mismo tiempo, se abre una ventana para el sector turístico local.

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), Ezequiel Barberis, señaló que los argentinos consideran a Brasil uno de sus destinos favoritos para el verano, tanto por costumbre como por aspiración.

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Sin embargo, según sus estimaciones, los precios de los paquetes turísticos aumentaron entre un 30% y un 40% en comparación con la temporada pasada. Esto se explica por la combinación de la apreciación del real y la aceleración de la inflación.

El incremento no solo impacta en los pasajes y el alojamiento, sino también en los consumos en destino, como las comidas en la playa, las excursiones y otras actividades.

Los precios de los paquetes turísticos a Brasil aumentaron entre un 30% y un 40% en comparación con el verano pasado

En este contexto, las agencias observan una pausa en las búsquedas y las reservas, a la espera de conocer cómo evoluciona la situación económica de Brasil después de la segunda vuelta electoral.

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Barberis subrayó que es probable que los precios se mantengan al alza y aseguró que los destinos turísticos nacionales tienen una oportunidad para captar a quienes comienzan a reconsiderar sus planes de viaje. Para el titular de Faevyt, es clave anticipar la oferta, presentar tarifas competitivas y ofrecer alternativas de financiamiento.

Laura Vernelli, economista de Equilibra, precisó que el costo promedio diario para unas vacaciones en Brasil pasó de USD 157 en septiembre a USD 167 en octubre, lo que representa un avance del 6,4%. La especialista remarcó que la variación no responde al tipo de cambio, ya que el dólar oficial utilizado para el cálculo pasó de $1.515 a $1.517.

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Aun así, en Despegar observan que el interés por visitar el país vecino sigue siendo alto: en el último mes, las búsquedas hacia Brasil para diciembre y enero crecieron un 32% interanual. A su vez, advierten que la demanda ya no se concentra solo en los destinos tradicionales. Por caso, ganan terreno Maragogi, Cabo Frío y Porto de Galinhas. En tanto, Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis se posicionan como los clásicos indiscutidos.

Algunas de las opciones que ofrece Despegar, con precios por persona, son:

Río de Janeiro: paquete de viaje de 7 noches (del 17 al 24 de enero) por $1.051.306. Incluye vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento de 3 estrellas.

Búzios: paquete de viaje de 7 noches (del 15 al 22 de febrero) por $1.406.392. Incluye vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento de 3 estrellas.

Florianópolis: paquete de viaje de 7 noches (del 17 al 24 de enero) por $1.304.392. Incluye vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento de 3 estrellas.

Cabo Frío: paquete de viaje de 7 noches (del 15 al 22 de febrero) por $1.620.848. Incluye vuelos con una escala tanto de ida como de vuelta y alojamiento de 3 estrellas.

Barberis también detalló que, en promedio, los paquetes con hotelería de 3 estrellas cuestan alrededor de USD 1.450 por persona para Río de Janeiro, USD 1.700 para Búzios y USD 1.800 para Maceió.

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En Despegar observan que el interés por visitar el país vecino sigue siendo alto

La oportunidad para el turismo receptivo

Por otro lado, Gustavo Pérego, economista de Abeceb, resaltó que una eventual victoria de Bolsonaro podría generar un fuerte repunte de la confianza en el mercado de Brasil, con una mayor entrada de dólares financieros.

Ese flujo de capitales, combinado con la elevada tasa de referencia Selic, presionaría a la baja la cotización del dólar frente al real, que podría ubicarse por debajo de los 5 reales por dólar.

Según el especialista, este escenario tendría un impacto favorable para el turismo receptivo argentino, ya que una moneda brasileña más fuerte aumentaría la capacidad de compra de los viajeros de ese país. Si bien la llegada de turistas brasileños a la Argentina ya mostraba una tendencia creciente, una mayor apreciación del real le daría un impulso adicional.

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Barberis sostuvo que el contexto representa una oportunidad para fortalecer el turismo receptivo. “El sector turístico puede profundizar las estrategias para atraer visitantes brasileños”, apuntó.