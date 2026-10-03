Se esperan tormentas en el AMBA, mientras más de la mitad del país estará bajo alerta por vientos, nevadas y lluvias

El Área Metropolitana de Buenos Aires registrará fuertes tormentas durante la madrugada del sábado y lluvias durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde la madrugada del sábado, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por fuertes tormentas. Esto marcará el inicio de un fin de semana, que estará condicionado por las precipitaciones en la región y por las alertas meteorológicas por vientos, nevadas y lluvias en gran parte del país.

Luego de las tormentas previstas para las primeras horas del sábado, las condiciones cambiarán durante la tarde, debido a que se espera que la intensidad del fenómeno se aminore y se transforme en lluvias. La jornada tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 16.

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Por la noche, se daría la última mejoría, ya que el cielo pasará a estar mayormente nublado. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también llegará viento desde el noreste, con velocidades de hasta 12 kilómetros por hora.

Aunque el panorama en el AMBA mejorará el domingo, la nubosidad seguirá presente. Para el cierre del fin de semana, el organismo meteorológico anticipó un cielo parcialmente nublado, una mínima de 10 grados y una máxima de 20. Los vientos mantendrán una intensidad de hasta 12 kilómetros por hora.

El pronóstico semanal que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Incluso, indicaron que la tendencia continuará el lunes, con un leve ascenso de las temperaturas. Se esperan 14 grados de mínima y 22 grados de máxima, bajo un cielo parcialmente nublado. De hecho, la velocidad del viento también será similar a la prevista durante el fin de semana.

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Las alertas que afectarán a casi todo el país durante el fin de semana

Mientras el AMBA tendrá lluvias y tormentas durante el sábado, varias provincias del noreste argentino estarán alcanzadas por alerta naranja por tormentas. El aviso rige para toda Misiones, el centro-este de Formosa, el centro-sur de Chaco y Corrientes, excepto el sector sudoeste de esa provincia.

En paralelo, habrá una extensa área bajo alerta amarilla por tormentas. En el caso de Buenos Aires, las zonas centro, norte y oeste de la provincia se verán afectadas, mas no incluirá al AMBA. Alcanzará, además, a Entre Ríos, Santa Fe y el sudoeste de Corrientes.

En el norte argentino, la alerta amarilla se extenderá al norte de Chaco, el este de Formosa y el este de Santiago del Estero. En la región central, el fenómeno afectará a Córdoba, con excepción de su noroeste, al norte de La Pampa y a casi todo San Luis, salvo el sector norte.

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Un total de 22 provincias estarán afectadas por las alertas del sábado

Este sábado también regirán alertas amarillas vinculadas con el viento y el viento Zonda en distintos sectores de la cordillera y el oeste argentino. Las áreas alcanzadas serán el oeste y el centro de Jujuy, el oeste de Salta, el oeste y el centro de Catamarca y el oeste de La Rioja.

La advertencia también se extenderá al centro y al sudeste de San Juan. Por otra parte, el oeste de Neuquén y el este de Mendoza estarán bajo alerta amarilla exclusivamente por viento.

En la Patagonia, el norte de la cordillera de Chubut estará bajo alerta naranja por nevadas durante el sábado. En tanto, la cordillera de Río Negro y la zona cordillerana del centro y sur chubutense tendrán alerta amarilla por el mismo fenómeno.

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El domingo habrá una leve mejoría en el clima, de acuerdo con el SMN

El mapa de alertas para esa jornada también incluye un aviso amarillo por lluvias en el sudeste de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. De este modo, las precipitaciones previstas abarcarán desde el noreste, donde se esperan tormentas, hasta el extremo sur del país.

Para el domingo, las advertencias meteorológicas se concentrarán en menos sectores, aunque persistirán en el noreste y la cordillera. Mientras el noreste de Misiones continuará bajo alerta amarilla por tormentas, también habrá alerta amarilla por viento en el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca.

La cordillera de La Rioja y el norte de la cordillera de San Juan también estarán incluidos dentro de ese aviso.En el caso de las nevadas, estas seguirán bajo vigilancia en la cordillera de Río Negro y en la mitad norte y central de la cordillera de Chubut, donde permanecerá vigente la alerta amarilla.

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