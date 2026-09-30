Las hipótesis del Gobierno sobre la evolución de la economía para los meses que serán definitorios

Javier Milei y Luis Caputo en la Apertura de Sesiones Ordinarias (AP)

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Días atrás, un economista que dialoga de manera constante con la Casa Rosada confesaba que los indicadores que se conocieron en las últimas semanas no habían sido auspiciosos, pero que tenía la expectativa de que mejoraran con vistas a los últimos meses del año. “No lo dudo, se viene un trimestre jodido en cuanto a lo mediático. Creo que después se va a poder trasladar una expectativa más positiva cuando algunos números convaliden el programa económico”, afirmó. Es, claramente, un optimista.

La semana pasada se conocieron malos desempeños en indicadores significativos en el plano económico. La pobreza subió al 32,3% (4,1 puntos porcentuales más) en el primer semestre del año, el Riesgo País tuvo hasta ayer 11 ruedas consecutivas de suba y la actividad económica cayó un 2,9% con respecto de julio, siendo la contracción más pronunciada en seis años (ayer el vocero presidencial Adrián Ravier esbozó una particular explicación al decir que los números que publica el INDEC están dando “cualquier cosa”). Como una de las mediciones políticas más miradas por el mercado, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Di Tella descendió 5,9% en la medición intermensual.

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En mayor o menor medida, adentro de la Casa Rosada reconocieron preocupación por los números ante la consulta de Infobae. Pese a todo, si bien creen que estos no serán los mejores meses, mantienen la expectativa de que en los próximos meses pueda haber un repunte en algunos indicadores. “Eso no quita que vayamos a tener que estar aguantando colgados del travesaño. Nos quieren hacer mierda de todos los lados, pero no es la primera vez que nos pasa. Estamos acostumbrados”, dijo, en privado, un integrante de la Mesa Política.

La preocupación de quienes lideran la estrategia política del Gobierno se posa sobre el nivel de internismo que sigue presente en la cúpula del oficialismo. Como contó Infobae, en la última semana se hizo notar un cortocircuito entre los Caputo y los Menem respecto a ciertas decisiones políticas que tienen impacto en lo económico, particularmente sobre la negociación del proyecto de Discapacidad que está en la Cámara de Diputados, que forma parte de un acuerdo con la oposición para evitar que se retoben en otras votaciones, pero que Hacienda no estaría convalidando del todo su costo fiscal.

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El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) en Estados Unidos

Esa es una de las tantas desconexiones entre importantes miembros libertarios con peso propio, las cuales impiden esbozar una tarea comunicacional en conjunto de cara a los próximos meses. En el entorno más chico del Gobierno lo afirman: si bien pueden existir indicadores de la macroeconomía que les sean favorables, la clave es cómo podrán instalar agenda. “Van a ser meses donde vamos a tener que trabajar duro sobre esos aspectos”, convalidan fuentes gubernamentales.

El norte del actual programa económico no planea tocarse. Hay funcionarios del ala política que, muy por debajo, repiten que debe haber algún tipo de política de estímulo. Pero eso no se evalúa más allá de las medidas que ya realizó Caputo a través del estímulo de créditos hipotecarios, entre otras. Sobre los vaivenes recientes, en Hacienda afirman que hay “un shock de precios de la energía a nivel internacional y de tasas de interés que impactan” y que Argentina tiene una cobertura natural porque incrementó su posición como productora de energía y alimentos, pero que el costo de la guerra “lo paga la gente también y ”no es gratuito”, analizan

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Uno de los economistas que más habla con el entorno económico del Presidente analiza que “en septiembre tengo números de un repunte muy fuerte en consumo privado durable, y especialmente todo lo que es prendarios e hipotecarios; eso sí, en agosto rebotó la economía, pero no recuperó todo julio”. Esto deja como una posibilidad muy concreta que se evidencie una recesión técnica de cara a los próximos meses, la cual será utilizada por la oposición para afirmar ante la sociedad que el programa económico no marcha acorde al plan.

En el Palacio de Hacienda opinan que “esa forma de medir la recesión [en términos técnicos, se habla de que comienza a existir cuando hay dos trimestres consecutivos en caída] es una pavada y más si te va a crecer en los próximos dos meses como lo demuestran los indicadores adelantados”.

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El Gobierno continúa polarizando con Axel Kicillof

En un foro organizado por El Cronista, el ministro de Economía sostuvo que el país transita un proceso de “orden macroeconómico” y destacó diferentes variables como las reservas netas, las exportaciones, el tipo de cambio, la inflación y el crecimiento económico acumulado en lo que va de mandato. En cuanto a los riesgos, identificó el escenario electoral de 2027 y la incertidumbre política como los principales factores que podrían generar cautela en la inversión. “El kirchnerismo es el infierno y [Axel] Kicillof es el anticristo”, dijo para comentar la cautela de los tomadores de decisiones.

Se trata de una explicación propia de Caputo, pero que se correlaciona con lo que dicen algunos de los importantes estrategas de la Casa Rosada: que se debe polarizar discursivamente con Kicillof porque lo consideran como el adversario más deseable hacia una segunda vuelta. “Es con el que mejor podemos contrastar modelos. Eso tiene sus riesgos, que el mercado ciertamente le tiene temor”, avisa uno de ellos.

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El Gobierno aprovechó la semana pasada para instalar una suerte de “Riesgo Kicillof” y le dio continuidad con las primeras apariciones públicas de funcionarios durante esta semana. Le atribuyeron al gobernador de la provincia de Buenos Aires la suba del Riesgo País, aunque ya venía comportándose de esa manera por varias jornadas consecutivas antes de que este viajara a Nueva York.

Quienes continúan fundamentando esa posición alegan: “Si hubiese estado bien, el mercado volaba. No les dijo ‘voy a defaultear’, pero les dio un discurso político a inversores. Fue un papelón. El mercado se asusta cuando ve que del otro lado tienen esas actitudes. Los inversores son cautos por naturaleza y más cuando se juegan su capital”.

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A diferencia del contraste que generaron las visitas de Javier Milei y Axel Kicillof en Nueva York de la semana pasada, en la Casa Rosada apuestan a capitalizar el viaje a París para el Argentina Week al que irán 13 gobernadores de diferente extracción política, aunque mayoritariamente aliados.

Milei podría encabezar en persona las gestiones para destrabar el Presupuesto 2027 y la reforma política en París, donde sostendrá encuentros con 13 gobernadores que también participarán de la cumbre por inversiones extranjeras, evento que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, encabeza la delegación de trece gobernadores provinciales que viajarán a París. Arriba: Frigerio, Jorge Macri, Saénz, Milei, Jalil, Cornejo, Zdero Abajo: Figueroa, Sadir, Torres, Valdés, Vidal, Orrego, Weretilneck

Por eso no fue casual que el Presidente le pidiera la semana pasada al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se sumara a la comitiva. Su presencia no estaba prevista, pero se busca acelerar las tratativas con los aliados para comenzar a comunicar acuerdos políticos, algo que no está para nada asegurado.

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Aceptaron el convite Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca. Aunque forman parte de la comitiva, ninguno viajará en el avión presidencial ARG-01: cada uno llegará a Francia por su cuenta y el encuentro se producirá recién en destino.

La agenda en París contempla dos encuentros diferenciados: uno encabezado por Milei y otro por Santilli, aunque todavía se define si se realizarán en un mismo día o en jornadas separadas. Una fuente con diálogo directo con los protagonistas explicó a Infobae que la idea es hacer una reunión con el Presidente, primero, y después con Santilli y algunos de los ministros.

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Aunque Santilli no confirmó de manera formal el contenido de la reunión, varios de los gobernadores invitados ya daban por hecho que las primarias ocuparán el centro de la discusión. En el Senado, ese grupo de mandatarios cuenta con 12 legisladores que les responden en mayor o menor grado, un número que, sumado a los 21 senadores propios de La Libertad Avanza, acercaría al oficialismo a la cifra necesaria para avanzar con el proyecto.