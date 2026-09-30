Política

Javier Milei desconfía de propios y ajenos mientras la economía desafía su estrategia de Gobierno

El Presidente describe una economía que no está respaldada por los datos oficiales. Continúa la disputa con Bullrich y se abren especulaciones sobre las PASO. El peronismo, también en movimiento

Javier Milei junto a su hermana Karina y Patricia Bullrich, una socia que incomoda al Gobierno
Javier Milei junto a su hermana Karina y Patricia Bullrich, una socia que incomoda al Gobierno
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Hay una sensación -exagerada o no- de que todo puede pasar en la Argentina desde este punto temporal hasta diciembre del 2027. Así vive el país una tensa calma que anticipa un año electoral lleno de interrogantes. Así es cómo hay suba del riesgo país (18% en el último mes) y ante la mínima escalada del dólar las preguntas se repiten. Casi como una película repetida. Una sensación que observan economistas, sectores de poder, políticos y asalariados. Cada uno con su metro cuadrado. Este panorama, tóxico para una normalidad necesaria en un país lleno de fragilidades, no hace más que alimentar las especulaciones. Y la incertidumbre genera frenos. El presidente Javier Milei no es ajeno a esto.

El economista y director de Citibank para el cono sur de América Latina, Ricardo Dessy, lo puso en palabras ante Infobae en Vivo: “Argentina tiene un desvío estándar muy alto. Es la diferencia de lo que puede ocurrir con respecto a un valor esperado. Si yo tengo una muestra de cincos y seis, el promedio y el valor es 6/5. En Argentina se combate con la percepción de que todo puede ocurrir”. Los datos de la economía, mal que le pese al Poder Ejecutivo, anticipan una recesión técnica y no aparecen en el horizonte grandes cambios.

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El último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) apuntó que los indicadores adelantados de agosto (sin estacionalidad) presentaron una baja respecto al mes anterior: “La actividad vinculada a la construcción cayó: 5% los despachos de cemento y -3% el Índice Construya (venta de insumos para la construcción). En lo que va del año, ambos indicadores acumulan bajas de -4% y - 1,3% respectivamente frente a 2025, y se encuentran 26% y 31% por debajo de los niveles de 2022 (...) la industria metalmecánica cayó -4% respecto de julio y en lo que va del año se encuentra 6% por debajo de 2025 , y 18% por debajo de 2022”.

metalúrgica Vaspia Lanus
La protesta de los trabajadores de Vaspia

En las últimas 72 horas se conocieron tres cierres. Son ejemplos de un efecto dominó que no parece frenar. El primero fue la metalúrgica Vaspia, ubicada en Lanús, conurbano sur. Allí hay más de 60 empleados. La empresa cerró y propuso indemnizar con bronce en parte de pago. Fue fundada en 1060. De acuerdo con el informe mensual de actividad de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción del sector registró una caída del 6,1% interanual en agosto y retrocedió otro 3,9% frente a julio. A su vez, en los primeros ocho meses de 2026, la actividad acumuló una contracción del 5,6%. El segundo fue el cierre de la caída de Covisa, empresa dedicada al vidrio templado. Ubicada en Tres de Febrero, tiene más de 40 empleados. La caída en la construcción y el aumento de la importación llevaron a la compañía a cerrar. Y ayer la crisis le llegó a una empresa emblemática del sector cárnico. Se trata de la exCocarsa, de San Fernando. Era una de las principales faenadoras del mercado. Si bien sigue operativa, va rumbo a un preventivo de crisis. Hay más de 500 empleados. Trabaja al 30% de su capacidad.

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Se repite, entonces, la pregunta sobre el futuro que tiene la gestión de Milei. Aparecen, así, ruidos internos. El más importante, el de la senadora Patricia Bullrich. ¿Ayuda a juntar los votos para eliminar las PASO? ¿Prefiere que estén para tener una alternativa en caso de lanzarse dentro del propio oficialismo? “No se está moviendo. No se quiere raspar con nadie. La especulación está y todos lo sabemos. Por eso le tira el asunto a (Diego) Santilli”, dijo a Infobae un senador que comparte bloque con la ex ministra de Seguridad.

Casi en simultáneo, Mauricio Macri pidió al PRO que avance con candidaturas en todo el país. Lo hizo en Jujuy, donde gobierna en radicalismo. “Estamos acá porque seguimos apostando a la gestión, a prepararnos para gobernar en cada lugar. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país”, manifestó. ¿Tensarían de esta manera Bullrich y Macri si no vieran debilidad en el Presidente? “Yo no la veo compitiendo por adentro, pero que daño nos haría si lo hace”, reconoció ante este cronista un libertario que responde a Santiago Caputo. ¿Jugarían a las escondidas los gobernadores aliados si creyeran en la reelección de Milei? ¿No aportarían los votos para la suspensión de las primarias si vieran que el gobierno libertaerio se encamina a una gestión hasta 2031?

Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la presentación de su libro
Mauricio Macri y Patricia Bullrich

El senador por la Capital Federal y economista Agustín Monteverde, de los más cercanos a Bullrich, se atajó en Infobae: “Patricia tiene un nivel de trabajo impresionante y trabaja organicamente. Hacemos muchas grandes cosas, a veces tiene diferencias de planteo. Pero Patricia trabaja organicamente”. Repitió la palabra “organicamente” en dos ocasiones en la misma oración.

Los gobernadores estarán en París junto al Presidente. Por ahora los 12 mandatarios que estarán promocionando inversiones para el país y el jefe de gobierno porteño se encargaron de explicar que no serán agendas conjuntas. “Acá no estamos para la foto que ellos necesitan. Hay otras cosas en juego”, dijo desde París un gobernador a este medio. El Gobierno necesita los votos para la reforma política. En el poroteo interno Casa Rosada estima que allí pueden estar entre 12 y 15 senadores. Sumados a los del bloque libertario sería casi un triunfo. “No nos sobra ni uno”, reconocen en el Congreso. Santilli buscará una reunión del Presidente para mostrar una imagen de gobernabilidad ante el mundo.

El peronismo olfatea, al igual que Bullrich, una oportunidad. El gobernador bonaerense Axel Kicillof ya está lanzado. El mandatario dialoga seguido con Sergio Massa, aunque cree que el tigrense esperará hasta último momento para intentar ser el candidato de una nueva unidad. Como ya hizo en 2023. ¿Y La Cámpora? Máximo Kirchner estuvo en Infobae en Vivo y detalló que “Cristina quiere estar en la boleta”. La expresidenta realizó el martes la presentación a las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la condena a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad.

cristina kirchner axel kicillof
Axel Kicillof y Cristina Kirchner, cuando había sintonía política

Rafael Valim, abogado de Cristina, dijo a este medio: “Informamos al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación de CFK. Primero, denuncia actos de intimidación posteriores a que se hiciera pública la presentación ante el Comité. Segundo, aporta una nueva prueba surgida de documentación oficial de la causa Cuadernos, que contradice un fundamento central de la condena en la causa Vialidad. Tercero, denuncia más intimidación, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de CFK, en violación del artículo 17 del Pacto”. El organismo tendrá reuniones desde el 19 de octubre hasta el 6 de noviembre. La defensa de CFK espera una resolución en ese tiempo.

Observar el tablero peronista es interesante ante la ansiedad de muchos de anticipar candidaturas reales. ¿Cómo estaba a un año de la elección del 2023 el escenario político? El consultor Juan Courel recordó en un gráfico concreto que en octubre del 2022 Patricia Bullrich aparecía como la candidata más votada. Javier Milei ya aparecía como una amenaza para Juntos por el Cambio y en el peronismo la medición más importante era Cristina Kirchner con 20 puntos. Sergio Massa ostentaba solo el 4%. Todo cambiaría el 23 de junio del 2023. La anécdota se resume así. Daniel Scioli aseguraba que no se iba a bajar. El entonces presidente Alberto Fernández hizo un acto para apoyarlo. “No se baja”, repetía ante quienes buscaban sacarlo de la cancha. Héctor Daer fue personalmente hasta Casa Rosada para convencerlo. Hugo Moyano estuvo en primera fila de aquel acto. En paralelo, Cristina avaló la candidatura de Eduardo “Wado” De Pedro. Pero no la oficializó. Wado tendría como compañero de fórmula a Juan Manzur. Grabaron el spot. Le avisaron a dirigentes de todos los sectores. Massa se mantuvo en silencio. Logró que Scioli se bajara. Solo le quedaba la negociación con Cristina. La vice aceptó. Wado quedó en el camino.

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