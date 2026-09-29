Política

El gobernador Leandro Zdero quiere sumar peronistas al frente con el buscará la reelección en Chaco: los posibles nombres

El mandatario adelantó durante un acto de la UCR que intentará sumar al espacio oficialista a otras identidades políticas. Mencionó a “desencantados del peronismo” entre ellos

Leandro Zdero, gobernador de Chaco, vestido con traje oscuro, corbata y una banda celeste y blanca, con un emblema azul de fondo
El gobernador Leandro Zdero propuso sumar a desencantados del peronismo y a otros sectores políticos para buscar su reelección en Chaco
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El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, afirmó el fin de semana que para lograr un nuevo mandato proyecta un radicalismo que no esté “encerrado en su trinchera” sino a uno “que se anima a convocar a desencantados del peronismo, a independientes, a gente del PRO y a La Libertad Avanza”. La apertura, agregó, es necesaria para encarar los “nuevos desafíos” que se avecinan.

«Chaco puede más», el frente con el que Zdero ganó la gobernación en 2023 ya contiene a dirigentes del macrismo. Y desde 2025, su fuerza es aliada de LLA. El entendimiento le permitió triunfar en las legislativas provinciales y nacionales de ese año. La sorpresa, entonces, pasó por la alusión a dirigentes justicialistas a los que no identificó.

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En el PJ Chaco, creen que dos de los referentes que están en la lista de Zdero son Atlanto Honcheruk y Gustavo Martínez. “Esos dos se pueden ir. Son terribles”, reconoció ante Infobae una alta fuente del justicialismo. En el mismo sentido, una persona del entorno de Jorge Capitanich, titular del PJ provincial, sentenció que ambos referentes pertenecen a sectores “que pulsan siempre por tener sus propios candidatos”.

En el entorno de Zdero, en tanto, avalaron el primer nombre pero le bajaron el precio al segundo.

Honcheruk presidió el interbloque opositor Frente Chaqueño en la Legislatura provincial hasta principios de septiembre. Se alejó tras criticar la falta de debate interno en «Primero Chaco», el espacio que hegemoniza el peronismo en el cuerpo, reclamó una autocrítica y definiciones claras de cara a los próximos meses.

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Días después de su salida, el interbloque opositor sufrió el primer contratiempo. La legisladora Katia Blanc, que había sido electa por el massismo, rompió la paridad en el recinto y votó con el oficialismo la suspensión de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). La movida le dio un triunfo político a Zdero y complicó el armado del peronismo para el año próximo.

Martínez, por su parte, es el ex intendente de Resistencia. Con su sello CER (Corriente de expresión renovada) quebró el frente interno del peronismo en la lucha por la gobernación hace tres años. Sacó 34.600 votos. Si Capitanich hubiera retenido esos sufragios, el resultado de la puja con Zdero, que se definió por 30 mil votos, habría estado aún más ajustada.

“Lo mejor está por venir”

Leandro Zdero
El frente oficialista Chaco Puede Más consolidó alianzas con el PRO y La Libertad Avanza tras los últimos triunfos electorales

El mandatario habló sobre el futuro político durante la Convención provincial radical que se realizó el fin de semana en Roque Saenz Peña. El órgano partidario había elegido a la referente Alicia Ogara como presidenta.

Zdero llamó a “seguir sumando” dirigentes y sectores por fuera de la estructura tradicional de la UCR. “No hay nada más importante, ni un nombre, ni un candidato, ni un partido, que Chaco. Chaco es lo más importante”, afirmó.

“Necesitamos estar juntos, espalda con espalda, más allá de las diferencias, y encontrar las coincidencias”, precisó. En ese sentido, afirmó: “Tenemos que llegar a 70 localidades para que allí haya un intendente, un candidato, un concejal y personas de la fuerza”, expresó. Luego, reclamó una UCR activa “en los barrios, en territorio y cerca de la gente”.

“Chaco no elige ser pobre. Nosotros elegimos dar pasos hacia el progreso y el futuro”, aseveró. En el mismo sentido, más adelante expresó: “Chaco no está condenado a la pobreza”. Por el contrario, la provincia “tiene la capacidad, a través de los chaqueños, de cambiar la realidad”, aseveró.

“Es bueno detenernos para mirar un minuto en el retrovisor qué nos encontramos en diciembre de 2023. Adoctrinaban a nuestros chicos en la educación. El sistema de salud, devastado. Los vehículos (eran) utilizados por funcionarios. El avión sanitario (se usaba para) paseo de los amigos e hijos del poder, y el Estado estaba aliado a las mafias”, remarcó en declaraciones que reproduce Diario Norte. En esa línea, sentenció: “Claro que falta mucho, pero es lo mejor que está por venir”.

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