Argentina Week: Milei prepara anuncios concretos para paliar la suba del riesgo país y encaminar la negociación por la PASO

Toto Caputo, Javier y Karina Milei

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El Gobierno ultima los detalles de la segunda edición de la Argentina Week en un escenario político y económico complicado. Mientras intenta conseguir los esquivos e insondables apoyos de los gobernadores aliados para la eliminación o suspensión de la PASO, el frente económico no da tregua y el país se encuentra al borde de la recesión técnica. Javier Milei apostará a su visita de promoción en Francia para hacer “anuncios concretos” e intentar generar confianza.

En Balcarce 50 insisten en que la diferencia con el evento de promoción en Nueva York, en marzo, se verá en los resultados: buscan que París deje anuncios “concretos”, algo que en la primera edición, admiten, no ocurrió y que el Gobierno todavía arrastra como una cuenta pendiente. También, en términos de comunicación: aquel viaje fue el primer puntapié para que se destapen los movimientos del ahora ex jefe de Gabinete procesado por corrupción, Manuel Adorni.

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Luego de que el riesgo país perforara la barrera de los 600 puntos en un clima de mercado que mira con dudas el ciclo electoral que se abre. De la caída del Estimados Mensual de Actividad Económica (EMAE) en julio y de la suba de la pobreza. Y con la disccusión por la reforma política y del Presupuesto 2027 enfrente, en la Casa Rosada remarcan que la lógica de este viaje será distinta a la neoyorquina de marzo, que no tuvo “anuncios concretos”.

Para la edición de París, el Gobierno anticipa una batería de definiciones formales durante los dos días, entre ellas la firma de un convenio con el GAFI -Milei lleva en la comitiva al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- y nuevas medidas vinculadas al RIGI -también van Luis Caputo y Federico Sturzenegger-, que intentarán hacer llegar lo más ampliamente posible. Esta vez, dicen, serán más “abiertos” con la prensa, a diferencia de marzo, por eso llevarán al secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

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La visita tendrá un costado político fuerte. Mientras la discusión sobre la PASO sigue pendiente de un hilo, los Milei apuestan al viaje para asegurarse los alineamientos políticos de cara a la discusión formal en el Congreso de la aún incierta reforma política que impulsa Karina Milei y de la que Milei alardeó en su visita a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU.

Los gobernadores aliados junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán

La Casa Rosada quiere llevar a la capital francesa a la mayor cantidad de gobernadores, y hasta ayer se jactaban de la confirmación de 13 provincias, luego de que Jorge Macri terminara de confirmarles que asistirá, a pesar de las dudas. El jefe de gobierno porteño no quería concatenar tres viajes entre su recién terminada gira por Estados Unidos y una visita a Madrid que tiene prevista para la primera semana de octubre. Sumar, en el medio, un viaje adicional a París representaba el riesgo de recibir críticas por sus ausencias en la Ciudad. Pero al final, en su entorno evaluaron que el costo político de rechazar la invitación de los Milei implicaba un costo mayor. Todavía está fresca en la memoria del PRO porteño la cuenta cara que pagó Horacio Rodríguez Larreta por su excesivo foco en la proyección presidencial, que terminó jugándole en contra en el manejo cotidiano de la gestión porteña.

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Además del alcalde, confirmaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En las provincias, sin embargo, deslizaron que viajan para reforzar el vínculo con el sector privado e internacional, y no significa que vayan a torcer sus voluntades o las de sus legisladores a favor del Gobierno, necesariamente.

Javier Milei, junto a otros participantes, observa el horizonte de New York desde un rascacielos durante la celebración de la Argentina Week. (Presidencia)

El Presidente viajará el martes 29 y llegará a destino el 30, día en que está prevista una recepción de bienvenida. La apertura formal del evento será el 1° de octubre, con un discurso presidencial, y continuará con paneles sectoriales centrados en energía, agroindustria, pesca y economía del conocimiento e inteligencia artificial, los rubros que el Gobierno señala como los de mayor “dinamismo” para captar inversores europeos pero, señalaron, también asiáticos. En el medio, Milei mantendrá una bilateral con Emmanuel Macron el jueves por la tarde y el viernes recibirá una condecoración en el marco del Paris Economic Forum, antes de regresar al país.

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Según pudo reconstruirse con fuentes oficiales, la comitiva estará integrada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, el canciller Pablo Quirno, además de los mencionados Caputo y Sturzenegger, y Fernández-. Será la primera actividad pública juntos de Javier y Karina Milei, en medio de los rumores sobre una discusión en curso entre los hermanos.

La comitiva se hospedará en el mismo hotel en París, y las agendas del Presidente, los ministros y los gobernadores se cruzarán de manera constante durante los dos días de actividades.

También, con la del lado empresario. Ayer, desde el Gobierno confirmaron la participación de referentes de los sectores energético y agroindustrial, entre ellos Horacio Marín , Nicolás Pino, Martín Bosch y Alejandro Bulgheroni, en representación de compañías como YPF, Pluspetrol, Vista y Pan American Energy.

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El operativo de promoción se despliega con la actividad económica en baja: el EMAE de julio marcó una caída intermensual de 2,9% y una variación negativa de 1,4% interanual, el peor registro mensual del año. El deterioro convive con el proceso de achicamiento industrial, con el caso de Electrolux en Rosario como uno de los más recientes y preocupantes. La empresa dejó de producir heladeras y cocinas, redujo su dotación de 750 a 150 operarios y concentró su operación en freezers y lavarropas mientras avanza hacia un esquema cada vez más basado en la importación.

La foto de la comitiva completa, para el Gobierno, funcionará como un gesto de respaldo político y empresario en un momento de sacudones que, para desligarse de responsabilidades, atribuyen exclusivamente a factores internacionales.

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