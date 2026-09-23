Estados Unidos

Retiran más de 23.000 vehículos por una falla que puede causar pérdida de potencia y dejar las luces fuera de servicio

El problema fue detectado en unidades fabricadas entre 2019 y 2024 y puede afectar el funcionamiento del sistema eléctrico de 12 voltios, según la notificación presentada ante las autoridades estadounidenses

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Jaguar Land Rover retirará 23.677 vehículos en Estados Unidos debido a una falla en el convertidor DC-DC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Jaguar Land Rover North America retirará 23.677 vehículos en Estados Unidos por una falla en el convertidor DC-DC que puede causar la pérdida de potencia de tracción y de la iluminación exterior. La campaña fue registrada el 17 de septiembre de 2026 bajo el número 26V599000 y abarca modelos Land Rover y Jaguar fabricados entre 2019 y 2024. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos advirtió que una pérdida de potencia eleva el riesgo de choque, según la NHTSA.

El fabricante identificó dos condiciones vinculadas con el problema eléctrico. El convertidor puede presentar fallas ante una sobrecarga durante una demanda elevada de energía, mientras que un error de software puede impedir su funcionamiento cuando el vehículo arranca en circunstancias específicas. La interrupción del componente afecta la carga del sistema de 12 voltios y puede derivar en la pérdida de la capacidad de desplazamiento y de las luces externas, de acuerdo con la NHTSA.

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La medida amplía un retiro anterior identificado como 26V248. Jaguar Land Rover informó a la autoridad federal que los concesionarios actualizarán el software de las unidades alcanzadas sin costo para los propietarios. La compañía prevé enviar cartas provisorias de advertencia sobre el riesgo de seguridad el 13 de noviembre de 2026 y una comunicación posterior cuando esté disponible la solución final, según la NHTSA.

¿Qué vehículos Jaguar Land Rover están afectados por el recall 26V599000?

El retiro 26V599000 incluye modelos Land Rover y Jaguar de distintos años de fabricación. La campaña abarca vehículos que utilizan el sistema eléctrico con el convertidor DC-DC bajo revisión, según el resumen oficial de la NHTSA.

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Los modelos incluidos en la notificación oficial son los siguientes:

  1. Land Rover Range Rover Sport, años modelo 2019 a 2024.
  2. Land Rover Range Rover Evoque, años modelo 2020 a 2024.
  3. Land Rover Range Rover, años modelo 2020 a 2024.
  4. Land Rover Discovery Sport, años modelo 2020 a 2024.
  5. Land Rover Defender, años modelo 2020 a 2024.
  6. Land Rover Range Rover Velar, años modelo 2021 a 2024.
  7. Jaguar E-Pace, años modelo 2021 a 2024.
  8. Jaguar F-Pace, años modelo 2021 a 2024.
  9. Land Rover Discovery, años modelo 2021 a 2024.

La cifra consignada por la autoridad es de 23.677 unidades potencialmente afectadas. La campaña no desglosa en su resumen público cuántos vehículos corresponden a cada modelo, ni precisa cuáles fueron las fechas de producción de las unidades incluidas dentro de cada año modelo, de acuerdo con la NHTSA.

La identificación definitiva de los vehículos depende del número de identificación vehicular, conocido como VIN. La notificación de la NHTSA establece que los propietarios recibirán una carta de Jaguar Land Rover, aunque también podrán consultar al fabricante mediante el número de campaña E008.

La autoridad federal de tráfico advirtió que la pérdida de potencia de tracción incrementa el riesgo de accidentes. (REUTERS/Phil Noble/File Photo)
La autoridad federal de tráfico advirtió que la pérdida de potencia de tracción incrementa el riesgo de accidentes. (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

¿Cuál es la falla del convertidor DC-DC en los vehículos Land Rover y Jaguar?

El problema se concentra en el convertidor DC-DC, un componente del sistema eléctrico del vehículo. Según la descripción oficial, este elemento puede fallar a causa de una sobrecarga eléctrica cuando existe un requerimiento elevado de potencia, de acuerdo con la NHTSA.

La agencia federal también señaló una segunda condición: un error de software puede provocar que el convertidor deje de funcionar al momento del encendido, bajo determinadas circunstancias. La documentación no precisa qué combinación de factores activa ese error ni establece si el conductor puede detectarlo antes de que el vehículo pierda funciones eléctricas, según la NHTSA.

Cuando el convertidor deja de operar, el sistema de 12 voltios pierde su capacidad de carga. Esa situación puede afectar la alimentación eléctrica de elementos necesarios para el funcionamiento del vehículo y de la iluminación externa, de acuerdo con la NHTSA.

El aviso oficial señala que la falla “puede provocar la pérdida total de potencia de tracción y de iluminación exterior”. La NHTSA indicó que esa condición incrementa el riesgo de choque, que es el criterio de seguridad que motivó la apertura de la campaña.

¿Por qué la pérdida de potencia de tracción aumenta el riesgo de choque?

La pérdida de potencia de tracción puede impedir que un vehículo mantenga su capacidad de desplazamiento. En los modelos incluidos en esta campaña, la condición puede ocurrir junto con la interrupción de las luces exteriores, de acuerdo con el informe de la NHTSA.

La combinación de ambas fallas puede afectar la circulación del vehículo y su visibilidad frente a otros conductores. La autoridad federal no informó en el resumen de la campaña sobre incidentes concretos, lesiones, choques o incendios vinculados con este problema, según la NHTSA.

La notificación se limita a describir el riesgo asociado con la eventual falla del sistema eléctrico. Tampoco informa si la pérdida de potencia ocurre de forma inmediata o gradual una vez que el convertidor deja de cargar el sistema de 12 voltios, de acuerdo con la NHTSA.

La campaña fue clasificada en la categoría de sistema eléctrico. Jaguar Land Rover North America figura como fabricante responsable ante la agencia federal y Land Rover aparece como la marca de referencia en la ficha oficial, según la NHTSA.

Vista en diagonal de varios autos nuevos de diferentes colores estacionados en una fila, con etiquetas de precio, observados a través de una valla metálica gris borrosa en primer plano.
El informe oficial de la agencia federal no registra accidentes, lesiones ni incendios vinculados con esta avería eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál será la solución para los vehículos incluidos en el recall de Jaguar Land Rover?

Los concesionarios actualizarán el software de los vehículos afectados sin costo para los propietarios. La NHTSA informó que esa será la medida dispuesta por Jaguar Land Rover para abordar la falla vinculada con el convertidor DC-DC.

El registro oficial no describe las modificaciones técnicas que incorporará la actualización. Tampoco detalla si el procedimiento requerirá la sustitución de piezas, una inspección adicional o una intervención complementaria después de la actualización de software, según la NHTSA.

Jaguar Land Rover enviará cartas provisorias a los propietarios para informarles sobre el riesgo de seguridad. La fecha prevista para el inicio de esos envíos es el 13 de noviembre de 2026, de acuerdo con la NHTSA.

La compañía enviará cartas adicionales cuando esté disponible la solución final. La autoridad no estableció una fecha para esa segunda notificación ni precisó si la actualización anunciada antes de esa instancia tendrá carácter temporal o definitivo, según la NHTSA.

¿Qué deben hacer los propietarios de un Land Rover o Jaguar afectado?

Los dueños de los vehículos incluidos deberán verificar si su unidad forma parte de la campaña 26V599000 mediante el número de identificación vehicular. También podrán comunicarse con el servicio de atención de Land Rover al 800-637-6837, según la NHTSA.

Al realizar una consulta, los propietarios pueden mencionar el código interno E008, asignado por Jaguar Land Rover a esta campaña, o el número 26V599000 de la autoridad federal. Ambas referencias permiten identificar el retiro relacionado con la falla del convertidor DC-DC, de acuerdo con la NHTSA.

El fabricante realizará la actualización de software sin costo en los concesionarios una vez que corresponda aplicar el procedimiento. Los propietarios recibirán primero una comunicación sobre el riesgo de seguridad y, más adelante, otra carta con información sobre la solución final, según la NHTSA.

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