Guatemala

Congreso fija calendario de audiencias para revisar el presupuesto 2027 de Guatemala y exigirá comprobar el uso de los recursos

Los legisladores contrastan las partidas vigentes con las del cierre del gobierno anterior, su ejecución y los resultados de los ministerios de Economía, Agricultura, Gobernación y Educación en la iniciativa 6841

Un hombre con gafas de marco azul habla frente a un micrófono en una mesa donde hay una taza de café y una computadora portátil
El diputado Julio Héctor Estrada interviene en una reunión de trabajo en el Congreso de la República de Guatemala. (Prensa diputado Julio Héctor Estrada)
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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de Guatemala detectó aumentos de hasta 51.8% en los presupuestos vigentes de los ministerios de Economía, Agricultura, Gobernación y Educación entre 2023 y 2026, y exigirá comprobar el destino y los resultados de esos recursos antes de debatir el proyecto de presupuesto estatal para 2027, en un proceso de audiencias públicas.

El mayor incremento correspondió al Ministerio de Economía, cuya asignación pasó de 422,22 millones de quetzales en 2023 a 640,77 millones en 2026. La variación equivale a 51.8%, de acuerdo con el comparativo presentado durante la sesión ordinaria 16-2026 de la comisión, celebrada el 23 de septiembre.

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La revisión forma parte del análisis de la Iniciativa de Ley 6841, que propone el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2027. Los diputados contrastan las asignaciones vigentes al cierre del gobierno anterior con las actuales, su nivel de ejecución y los resultados obtenidos.

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El diputado Julio Héctor Estrada interviene en una reunión de trabajo en el Congreso de la República de Guatemala. (Prensa diputado Julio Héctor Estrada)

Los cuatro ministerios con mayores aumentos

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación elevó su presupuesto de 1.477,6 millones de quetzales a 2.072,8 millones, un alza de 40,3%. La comisión pidió identificar a los destinatarios de los bienes y apoyos distribuidos, con el detalle de beneficiarios, destinos y costos por departamento y municipio.

También requirió información sobre el avance de los proyectos de riego financiados por esa cartera. El objetivo es establecer el uso concreto de las partidas antes de considerar nuevas asignaciones.

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El Ministerio de Gobernación pasó de 7,008,6 millones de quetzales a 9.753,4 millones, lo que supone una suba de 39,2%. Educación, por su parte, incrementó sus recursos de 21.665,8 millones a 26.616,5 millones de quetzales, un crecimiento de 22,8%.

Las cifras corresponden al presupuesto vigente y no al gasto efectivamente ejecutado. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda verificará en las próximas semanas si los recursos asignados se tradujeron en servicios, proyectos o resultados comprobables.

En el caso de Economía, los legisladores solicitaron el detalle de los servicios cubiertos con el incremento presupuestario. El requerimiento incluye las funciones, contratos y honorarios del personal temporal, además de los productos derivados de los estudios y servicios contratados.

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El diputado Julio Héctor Estrada interviene en una reunión de trabajo en el Congreso de la República de Guatemala. (Prensa diputado Julio Héctor Estrada)

Trece respuestas ante 23 solicitudes de información

La comisión remitió requerimientos a 23 instituciones vinculadas con la ejecución del presupuesto. Hasta el 23 de septiembre, 13 entidades habían enviado la información requerida, aunque solo 11 cumplieron dentro del plazo inicial.

Entre las instituciones que respondieron a tiempo figuran cinco ministerios: Desarrollo Social, Educación, Defensa Nacional, Ambiente y Recursos Naturales, y Energía y Minas. También entregaron información el Instituto Nacional de Bosques, el Banco de Guatemala, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y el Instituto de la Víctima.

El desglose consignó además que Agricultura y Defensa Nacional remitieron sus datos después del plazo inicialmente establecido. En el caso de Defensa, la entrega se produjo pese a que la cartera había solicitado una prórroga.

Diez instituciones pidieron más tiempo para responder: Finanzas Públicas, Salud Pública y Asistencia Social, Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Cultura y Deportes, Trabajo y Previsión Social, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia fue la única entidad cuyo plazo venció sin entregar una respuesta ni solicitar una extensión, según el semáforo de cumplimiento incorporado por la comisión.

Las audiencias públicas sobre el presupuesto de 2027 comenzarán el 6 de octubre y se extenderán hasta el 30 de ese mes, con sesiones presenciales y virtuales. La primera jornada convocará al Ministerio de Finanzas Públicas, al Banco de Guatemala y a la Superintendencia de Administración Tributaria.

El 7 de octubre comparecerán Desarrollo Social, Educación y Salud Pública, mientras que Gobernación, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores lo harán el día 8.

El calendario también incluye al Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, además de organizaciones no gubernamentales y otras entidades que reciben aportes del Estado, citadas para el 23 y el 30 de octubre.

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