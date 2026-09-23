Discapacidad: LLA retrocedió con el recorte y logró un dictamen para avanzar con una ley propia

El oficialismo aceptó cambios en la proyecciones presupuestarias para 2027 en Discapacidad (Fotografía: Jaime Olivos)

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La Libertad Alianza junto a sus aliados logró revertir una compleja situación en el debate de los fondos para el colectivo de personas con discapacidad.

En el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto que la oposición forzó a realizar con la intención de obtener un dictamen que le permita prorrogar por un año la Ley de Emergencia en Discapacidad, el bloque de LLA anunció su proyecto el cual toma varios de los puntos de la ley de Emergencia y se contrapone al Capítulo 6 del proyecto de Presupuesto Nacional que, básicamente, desfinancia y elimina buena parte de los derechos del sector.

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El proyecto fue presentado por la ex diputada del PRO hoy de LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló que el texto era “superador” y que respetaba buena parte de lo que estaba establecido en la ley de emergencia. “No venimos a demonizar la emergencia sino a establecer una ley”.

El texto circuló en los minutos previos y generó el primer debate entre los diputados ya que unos entendían que el mismo no podía ser tratado porque no había sido ingresado.

Sin embargo, el oficialismo -que aunque se mostró triunfador el proyecto le significó una derrota respecto de su posicionamiento los últimos 12 meses- logró contener a los socios y obtuvo 41 firmas con el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan); y el MID, La Neuquinidad y Argentina Federal, que sumaron sus firmas pero con disidencias, básicamente, porque persiste en estos bloques las dudas respecto al cumplimiento del financiamiento.

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Por el lado de la oposición las firmas las pusieron Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda.

Jaime Olivos

Al final, el oficialismo sumó 42 firmas y la oposición 36, lo que significa que cuando el tema llegue al recinto será el proyecto de LLA el que se tratará en primer término y, si no consigue los votos, cederá el debate a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras se iban recogiendo firmas, la oposición fue encadenando discursos de los opositores que empujan la prórroga. La primera fue María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, quien no solo hizo referencia con cierto sarcasmo que celebraba el cambio de opinión del oficialismo pero que desconfiaba del mismo. “El proyecto que plantea el oficialismo no fue tratado en esta comisión. No tiene el análisis de los diputados ni de las organizaciones y colectivos”, dijo la jujeña que después señaló que “primero tenemos que dar la discusión presupuestaria porque no fue sacado el Capítulo 6”.

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En esa línea, el diputado Eduardo Valdez, quien dijo que “nos hubiera gustado resolver antes la situación del colectivo de personas con discapacidad. No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia. Sinceramente es difícil trabajar bien cuando nos corren permanentemente el arco. Me encantaría votar este tema por unanimidad, hasta sería un gran ejemplo antes que llegue el Papa. Pero retiren el presupuesto del parlamento, pongan las partidas de discapacidad con la firma de Caputo, y les vamos a creer”.

Germán Martínez, presidente del bloque peronista, señaló que si el oficialismo quería trabajar a favor de los discapacitados “el artículo 1 del proyecto debería decir que sigue la Emergencia y después todo lo demás. Con este dictamen del oficialismo no habrá ni un solo juez del país que tome una decisión sobre la Emergencia”.

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Por la Coalición Cívica fue Maximiliano Ferraro quien le apuntó al oficialismo diciendo que “no nos tomen el pelo. El Gobierno y sus diputados dieron una verdadera vuelta carnero en el aire después de haber enviado un Presupuesto que buscaba destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos de las personas con discapacidad, y luego de que tuviéramos que obligarlos a emplazar a las comisiones para que el tema pudiera avanzar”.

“Durante un año incumplieron la Ley de Emergencia, les faltaron el respeto a las familias y abandonaron a terapeutas y prestadores”. “Hoy pretenden lavarse la cara y saldar culpas con el dictamen que impulsan. Pero no puede pasar inadvertida la intención que tuvieron, los 15 procesados en la ANDIS por corrupción, ni el abandono y los incumplimientos hacia las personas con discapacidad y sus familias”, agregó.

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Pero el que quizás graficó mejor el cambio de posicionamiento de LLA respecto a Discapacidad fue el diputado de origen radical Pablo Juliano quien hizo un punteo de la “copia” de la ley de Emergencia en Discapacidad que la oposición propone prorrogar por un año, pero evitando que la instancia jurídica de la emergencia continúe vigente un año más.

“¿A quién le tenemos que creer? Al presupuesto que mandó Caputo o a Silvana Giúdici que dice que se necesita una política pública y sustentable, total acá (la diputada libertaria) dice una palabra y luego mañana dice otra. Piden seguridad jurídica, pero es la que nosotros decimos que piden los familiares"

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El dictamen

Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

A diferencia de la propuesta incluida en el proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

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Uno de los principales reclamos de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad giraba en torno a la eliminación del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado porque hubiera implicado que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores. Sin embargo, el nuevo dictamen del oficialismo ratifica ambas cuestiones, tal como están en la actual ley de Emergencia en Discapacidad.