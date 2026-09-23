Cuba

Cien años, una melliza en Cuba y una llamada diaria: la centenaria cubana que cruzó el mar y dejó atrás el único regalo que quería

Hilda festejó su siglo de vida en Miami rodeada de familia, pero hubo una ausencia que ninguna sorpresa pudo llenar, el abrazo de su melliza, quien quedó al otro lado del mar. Cada mañana, el teléfono tiende el único puente posible entre ella y su hermana

Hilda nació el 1 de septiembre de 1926 en Ciego de Ávila, junto a Teresa. Emigró a Miami a los 97 años y dejó a su hermana en la isla. Foto retomada de Redes Sociales
Hilda nació el 1 de septiembre de 1926 en Ciego de Ávila, junto a Teresa. Emigró a Miami a los 97 años y dejó a su hermana en la isla. Foto retomada de Redes Sociales
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Hilda cumplió cien años en Miami rodeada de familia, pero la fiesta tuvo un hueco imposible de llenar: el de su hermana melliza, Teresa, a quien no ve en persona desde hace tres años. Así lo reflejó CiberCuba, sitio cubano de noticias, en un reportaje sobre la centenaria.

Hilda nació el 1 de septiembre de 1926 en Ciego de Ávila, junto a Teresa. Emigró a Miami a los 97 años y dejó a su hermana en la isla.

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Desde entonces las separa el mar, aunque no el cariño. “Hace tres años que vine para aquí, hace tres años que no la veo por persona”, contó Hilda a CiberCuba.

Dos bebés con vestidos y gorros rosados están sentadas juntas sobre una silla de madera con respaldo de rejilla.
Las hermanas están separadas desde hace tres años y anhelan un reencuentro.

Una llamada diaria sostiene el vínculo entre las mellizas

La rutina de Hilda y Teresa se sostiene con un gesto sencillo: una llamada telefónica cada mañana. “Yo la llamo todos los días para hablar con ella, y ella dice: ¡Tú me llamas todos los días!”, relató la centenaria.

Teresa insiste en viajar a Miami para el reencuentro. “Ella quiere que yo vaya, pero ¿de qué manera si eso está malo?”, explicó Hilda, en referencia a las dificultades para moverse desde la isla.

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La rutina de Hilda y Teresa se sostiene con un gesto sencillo: una llamada telefónica cada mañana. Foto retomada de captura de video de redes sociales.
La rutina de Hilda y Teresa se sostiene con un gesto sencillo: una llamada telefónica cada mañana. Foto retomada de captura de video de redes sociales.

La situación refleja lo que enfrentan miles de familias cubanas separadas por la migración: el deseo de reunirse choca con las trabas económicas y logísticas para viajar desde Cuba.

Hilda lo resolvió a su manera, con una llamada diaria que reemplaza, aunque no del todo, el abrazo pendiente.

En septiembre de 2018, cuando las gemelas cumplieron 92 años, todavía vivían juntas en Cuba y compartían un sueño: llegar juntas al siglo de vida. La emigración de Hilda rompió esa promesa geográfica, aunque no la emocional.

Hilda y Teresa, dos hermanas mellizas separadas. Una en Miami y la otra en Cuba, anhelando el reencuentro
Hilda y Teresa, dos hermanas mellizas separadas. Una en Miami y la otra en Cuba, anhelando el reencuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festejo tuvo alegría, pero faltó un abrazo

La celebración de los cien años dejó a Hilda con recuerdos felices. “Cuando yo vi qué sorpresa, qué alegría tan grande. Eso estuvo bueno”, recordó ante el sitio.

Sin embargo, cuando le preguntaron qué le faltó para que el cumpleaños fuera perfecto, no dudó: “Mi hermana”. Ese único nombre resumió la ausencia que ninguna torta ni ningún abrazo familiar pudo compensar.

Hilda dice sentirse acompañada en Miami. “Todavía tengo bastante familia aquí, mucha familia”, explicó a CiberCuba.

Los matrimonios entre hermanos unieron todavía más a las familias

La historia de Hilda y Teresa guarda otra coincidencia poco común. Hilda se casó con Hipólito Simón y, dos años después, Teresa inició una relación con el hermano de su cuñado.

Hilda y Teresa, dos hermanas mellizas separadas. Una en Miami y la otra en Cuba, anhelando el reencuentro
La historia de Hilda y Teresa guarda otra coincidencia poco común. Hilda se casó con Hipólito Simón y, dos años después, Teresa inició una relación con el hermano de su cuñado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo me hice novia del esposo mío y luego, a poco tiempo, unos años, ella se hizo novia del hermano de mi esposo”, relató la centenaria al sitio. El doble matrimonio entre hermanos terminó por unir todavía más a ambas familias.

“Nuestros hijos son casi hermanos, porque los padres son hermanos y las madres igual”, explicó Hilda. Ese entramado familiar se mantiene hoy repartido entre Cuba y Miami.

A los cien años, camina sola y no toma medicamentos por diabetes

A los cien años, Hilda conserva su independencia. Camina, se baña y resuelve sus asuntos diarios sin ayuda.

“Yo puedo de todo. No tengo límites para nada”, afirmó ante CiberCuba. También mantiene el gusto por arreglarse y vestirse bien, algo que la edad no le quitó.

Sobre su salud, la centenaria fue precisa: “Yo tomo medicina para la vista nada más. Y no padezco de diabetes ni de nada”. Sus hábitos son sencillos: come poco y toma sol con regularidad.

“No, yo no como mucho, yo como poquito”, comentó. “Me baño en sol también”, agregó.

Una mujer llamada Hilda, de 100 años de edad, se observa en un entorno residencial mientras comparte su testimonio frente a la cámara. Durante el video, habla sobre su experiencia de vida y realiza una videollamada a través de un teléfono móvil montado en un trípode para comunicarse con su hermana gemela, Teresa. Las imágenes muestran momentos de la conversación e interacción desde Miami.

Su fórmula para llegar a los cien años sin preocupaciones

Consultada por el secreto de su longevidad, Hilda no habla de dietas ni tratamientos, sino de actitud. Considera que disfrutar cada día y no cargar con preocupaciones es la clave que la sostuvo durante un siglo.

Su mensaje para los más jóvenes resume esa filosofía: “Divertirse, no pensar en nada y echar para adelante”.

La llamada diaria entre Miami y Ciego de Ávila sigue siendo el puente que sostiene a las dos mellizas. El abrazo pendiente, por ahora, queda del lado de los deseos. Foto retomada de captura de video de redes sociales.
La llamada diaria entre Miami y Ciego de Ávila sigue siendo el puente que sostiene a las dos mellizas. El abrazo pendiente, por ahora, queda del lado de los deseos. Foto retomada de captura de video de redes sociales.

“Soy contenta y no pienso en nada. Cualquier cosa que se presente, para adelante, y vas a ver que feliz se vive”, cerró ante el sitio cubano.

Mientras tanto, la llamada diaria entre Miami y Ciego de Ávila sigue siendo el puente que sostiene a las dos mellizas. El abrazo pendiente, por ahora, queda del lado de los deseos.

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