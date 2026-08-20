Quirno avisa que Argentina avanzará sola con acuerdos comerciales, si Mercosur no acompaña

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Buenos Aires, 20 ago (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, advirtió este jueves que Argentina avanzará de forma bilateral en acuerdos comerciales si el Mercosur no acompaña la velocidad que necesita el Gobierno de Javier Milei para ampliar la apertura económica y sumar nuevos mercados.

“No tenemos tiempo que perder. Necesitamos más socios. Queremos hacerlo con el MERCOSUR. Ahora, si el bloque no acompaña la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente. La urgencia marca nuestro ritmo”, afirmó Quirno durante su discurso en el Council of the Americas, celebrado en Buenos Aires.

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El canciller defendió la estrategia de apertura comercial del Ejecutivo y aseguró que, en menos de tres años, Argentina pasó de contar con acuerdos que cubrían aproximadamente un 10 % del Producto Bruto Interno mundial a una red que, según sus cálculos, se acerca a un 30 %. EFE