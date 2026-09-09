Política

Mientras acelera su agenda por Malvinas, el Gobierno busca contener el avance de la oposición en el Congreso

El oficialismo negocia a contrarreloj con el resto de los bloques para evitar una derrota y analiza, a cambio, presentar propuestas superadoras para la morosidad y la emergencia en discapacidad, pero que no afecten el equilibrio fiscal. En Casa Rosada, el proyecto vinculado a las islas ocupa casi todo el debate y es posible que Javier Milei hable del tema en la próxima reunión con legisladores

La última reunión de la mesa política en Casa Rosada
La última reunión de la mesa política en Casa Rosada
Guardar

Hasta la última hora del martes, el oficialismo continuaba con las intensas negociaciones en el Congreso para evitar sufrir una derrota en manos de la oposición, justo cuando el reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas comenzaba a ocupar toda la agenda pública y de la Casa Rosada, que centra su atención en las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.

El peronismo busca forzar una sesión en la Cámara de Diputados para debatir la prórroga de la emergencia en discapacidad (que nunca se aplicó) y emplazar alguno de los proyectos de asistencia a los morosos que nunca se trataron, porque el Poder Ejecutivo entiende que perjudicarían el equilibrio fiscal.

PUBLICIDAD

Un primer paso ya lo dio hace algunas semanas, cuando en medio de la discusión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, consiguió 133 votos para la segunda de esas iniciativas que, si bien en aquel momento no alcanzó para aprobarla, dejó abierta la posibilidad de que lo intenten nuevamente, como efectivamente ocurrirá este miércoles.

“Hay serias chances de que la oposición llegue al quórum mañana”, reconoció ante Infobae uno de los principales enviados del Gobierno que estaban al frente de las conversaciones con los otros bloques.

PUBLICIDAD

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
El Gobierno enfrenta un nuevo desafío en el Congreso (RSFotos)

Ya había caído la noche el día anterior a la sesión cuando el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, recibió a sus pares de los espacios aliados, como el PRO y la UCR, para convencerlos de que no acompañen las propuestas del PJ.

En la antesala del debate trascendió que el oficialismo estaba diseñando un proyecto “superador” que reemplace al de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de llegar a un acuerdo con las otras bancadas.

Por la tarde, Bornoroni mantuvo un encuentro por este tema con el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, quien fue junto a una directora nacional para explicar el alcance de la nueva iniciativa.

Sin embargo, al salir de la reunión los aliados aseguraron que no se conversó sobre este eventual texto, sino que se habló en términos generales de la sesión de este jueves y se pidió el apoyo para el Ejecutivo.

Hasta el martes por la noche, los emisarios de Balcarce 50 calculaban que el PJ llegaba a reunir 131 voluntades, por lo que no iba a conseguir la aprobación sobre tablas de la prórroga de la emergencia en discapacidad, aunque sí alcanzaba para el emplazamiento.

La ley original la administración nacional nunca la aplicó, a pesar de que el Congreso insistió con la norma después de un veto presidencial, cosa que no descarta volver a hacer, ahora con un bloque más fuerte en el recinto.

Por otra parte, y tal como anticipó también este medio, la Casa Rosada está estudiando ordenarle al Banco Central una medida especial para desalentar el endeudamiento.

La medida podría aplicarse por decisión del BCRA (REUTERS/Agustín Marcarian)
La medida podría aplicarse por decisión del BCRA (REUTERS/Agustín Marcarian)

Puntualmente, se estudia emitir un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.

La idea originalmente la planteó la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien luego la puso en consideración en una de las reuniones de la mesa política.

La ex ministra de Seguridad sostiene que los bancos y las fintech deben hacerse cargo de la situación y, entre otras cuestiones, implementar cambios para que las condiciones de los préstamos queden todavía más claras, para evitar que las personas accedan a ellos sin conocer todos los detalles.

Estamos evaluando avanzar con esa posibilidad, pero todavía no es una decisión tomada”, precisó un integrante de la cúpula libertaria que estuvo presente en el encuentro en el que se debatió.

En el último encuentro de la mesa política, no obstante, casi toda la atención se la llevó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca agravar penas para empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La comunicación del Gobierno se centró en estos días en ese tema los comunicados de la Oficina de la Presidencia fueron para informar sobre las denuncias contra las compañías que incumplen con la legislación actual.

El Presidente centra su agenda en la cuestión Malvinas (EFE/ John Reyes Mejia)
El Presidente centra su agenda en la cuestión Malvinas (EFE/ John Reyes Mejia)

En el oficialismo ya se decidió que el texto ingrese por Diputados la semana que viene y se puso como plazo máximo para terminar su redacción este viernes, mismo día en el que el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, visitarán el lugar donde se va a instalar la base naval en Ushuaia.

Por ahora no está claro de dónde saldrán las partidas para hacer frente a ese gasto, que podría alcanzar los 500 millones de dólares, pero ya se definió que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adapte el Presupuesto 2027 para priorizar ese plan.

La semana próxima, también Milei recibirá nuevamente a los legisladores libertarios en la Casa Rosada para conversar con ellos sobre el libro “La economía en una lección“, de Henry Hazlitt, que les regaló la última vez que los vio.

Si bien la convocatoria es para hablar sobre esa obra, también servirá para fijar los conceptos de cara a la discusión por el Presupuesto y por la ley sobre Malvinas.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoCámara de DiputadosDiscapaidadMorosidadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Supermiércoles en el Senado: Banco Central, Inocencia Fiscal II, inversiones y obra pública

Festín de comisiones desde las 10.30. Intentos libertarios para dictaminar las iniciativas relacionadas con la entidad monetaria y los dólares “del colchón”. A las 14 habrá Labor Parlamentaria y se confirmará la sesión de mañana

Supermiércoles en el Senado: Banco Central, Inocencia Fiscal II, inversiones y obra pública

El Vaticano reunirá a sindicatos, empresas y movimientos populares en una nueva cumbre con León XIV

La convocatoria se realizará del 10 al 12 de septiembre en Roma y prevé debates Norte-Sur sobre inteligencia artificial, empleo, cuidados, adicciones, transición energética y protección de los territorios, con participación de organismos multilaterales

El Vaticano reunirá a sindicatos, empresas y movimientos populares en una nueva cumbre con León XIV

Con apoyo de gobernadores y el quórum asegurado, la oposición busca forzar el debate sobre morosidad y discapacidad en Diputados

Votarán emplazamientos a las comisiones para obligar a los libertarios a dictaminar los proyectos a fin de mes. Durante las próximas semanas tendrán que unificar los 50 textos presentados. El oficialismo sigue de cerca el comportamiento de las provincias aliadas

Con apoyo de gobernadores y el quórum asegurado, la oposición busca forzar el debate sobre morosidad y discapacidad en Diputados

Entre Malvinas y la economía: el Gobierno busca evitar que la agenda se le escape

Fuerte caída de la industria y la construcción a pesar del mensaje oficial. La oposición conseguirá quórum para debatir morosidad y emergencia en discapacidad. Reforma electoral y desconfianza de aliados. Ausencia camporista en homenaje a De La Sota. Brito, presente

Entre Malvinas y la economía: el Gobierno busca evitar que la agenda se le escape

Bariloche: 13 armados disputarán una elección local que ya funciona como ensayo para 2027

Los principales espacios políticos presentaron candidatos y cerraron acuerdos que, en varios casos, tienen fecha de vencimiento. La elección de convencionales constituyentes será una primera medición de fuerzas con la mira puesta en la disputa provincial y municipal del próximo año

Bariloche: 13 armados disputarán una elección local que ya funciona como ensayo para 2027

DEPORTES

Los memes que dejó la victoria de Boca ante San Pablo por la Sudamericana: Merentiel, Jagger Herrera y Velasco, los elegidos

Los memes que dejó la victoria de Boca ante San Pablo por la Sudamericana: Merentiel, Jagger Herrera y Velasco, los elegidos

10 frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Pablo: la revelación sobre Álvaro Montero y sus elogios a Jagger Herrera

Boca Juniors venció 1-0 al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Lujo de Paredes a lo Riquelme y definición de Merentiel: el gol con el que Boca abrió el marcador ante San Pablo por la Sudamericana

El contundente gesto de respaldo de Briatore a Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de F1

TELESHOW

Titi Tcherkaski ganó el viaje a Bariloche en Gran Hermano: Generación Dorada

Titi Tcherkaski ganó el viaje a Bariloche en Gran Hermano: Generación Dorada

Noelia Marzol reveló todos los trucos y retoques estéticos que utiliza: “Casi nada es mío”

Nora Colosimo recordó su historia de amor con Andrés Nara: “Fue un flechazo en un semáforo”

La salud de Mirtha Legrand, internada por un cuadro bronquial: “Está tomando el té con dos amigas”

Anunciaron Avenida Brasil 2, la continuación de la exitosa telenovela: cuándo se estrena

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán dijo que atacó dos buques estadounidenses, ocho petroleros y otros diez barcos en el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán dijo que atacó dos buques estadounidenses, ocho petroleros y otros diez barcos en el estrecho de Ormuz

Rubio advirtió que EEUU seguirá destruyendo petroleros iraníes por cada nuevo ataque contra buques de guerra estadounidenses

Tosferina golpea con más fuerza a los bebés en Honduras: 19 muertes y una cobertura de vacunación que no llega al 70%

Tensión con Costa Rica sube por un reclamo del régimen de Nicaragua

Los nuevos magistrados consolidan el control del régimen sobre la justicia nicaragüense