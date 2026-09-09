Mientras acelera su agenda por Malvinas, el Gobierno busca contener el avance de la oposición en el Congreso

La última reunión de la mesa política en Casa Rosada

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Hasta la última hora del martes, el oficialismo continuaba con las intensas negociaciones en el Congreso para evitar sufrir una derrota en manos de la oposición, justo cuando el reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas comenzaba a ocupar toda la agenda pública y de la Casa Rosada, que centra su atención en las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.

El peronismo busca forzar una sesión en la Cámara de Diputados para debatir la prórroga de la emergencia en discapacidad (que nunca se aplicó) y emplazar alguno de los proyectos de asistencia a los morosos que nunca se trataron, porque el Poder Ejecutivo entiende que perjudicarían el equilibrio fiscal.

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Un primer paso ya lo dio hace algunas semanas, cuando en medio de la discusión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, consiguió 133 votos para la segunda de esas iniciativas que, si bien en aquel momento no alcanzó para aprobarla, dejó abierta la posibilidad de que lo intenten nuevamente, como efectivamente ocurrirá este miércoles.

“Hay serias chances de que la oposición llegue al quórum mañana”, reconoció ante Infobae uno de los principales enviados del Gobierno que estaban al frente de las conversaciones con los otros bloques.

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El Gobierno enfrenta un nuevo desafío en el Congreso (RSFotos)

Ya había caído la noche el día anterior a la sesión cuando el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, recibió a sus pares de los espacios aliados, como el PRO y la UCR, para convencerlos de que no acompañen las propuestas del PJ.

En la antesala del debate trascendió que el oficialismo estaba diseñando un proyecto “superador” que reemplace al de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de llegar a un acuerdo con las otras bancadas.

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Por la tarde, Bornoroni mantuvo un encuentro por este tema con el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, quien fue junto a una directora nacional para explicar el alcance de la nueva iniciativa.

Sin embargo, al salir de la reunión los aliados aseguraron que no se conversó sobre este eventual texto, sino que se habló en términos generales de la sesión de este jueves y se pidió el apoyo para el Ejecutivo.

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Hasta el martes por la noche, los emisarios de Balcarce 50 calculaban que el PJ llegaba a reunir 131 voluntades, por lo que no iba a conseguir la aprobación sobre tablas de la prórroga de la emergencia en discapacidad, aunque sí alcanzaba para el emplazamiento.

La ley original la administración nacional nunca la aplicó, a pesar de que el Congreso insistió con la norma después de un veto presidencial, cosa que no descarta volver a hacer, ahora con un bloque más fuerte en el recinto.

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Por otra parte, y tal como anticipó también este medio, la Casa Rosada está estudiando ordenarle al Banco Central una medida especial para desalentar el endeudamiento.

La medida podría aplicarse por decisión del BCRA (REUTERS/Agustín Marcarian)

Puntualmente, se estudia emitir un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.

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La idea originalmente la planteó la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien luego la puso en consideración en una de las reuniones de la mesa política.

La ex ministra de Seguridad sostiene que los bancos y las fintech deben hacerse cargo de la situación y, entre otras cuestiones, implementar cambios para que las condiciones de los préstamos queden todavía más claras, para evitar que las personas accedan a ellos sin conocer todos los detalles.

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“Estamos evaluando avanzar con esa posibilidad, pero todavía no es una decisión tomada”, precisó un integrante de la cúpula libertaria que estuvo presente en el encuentro en el que se debatió.

En el último encuentro de la mesa política, no obstante, casi toda la atención se la llevó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca agravar penas para empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

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La comunicación del Gobierno se centró en estos días en ese tema los comunicados de la Oficina de la Presidencia fueron para informar sobre las denuncias contra las compañías que incumplen con la legislación actual.

El Presidente centra su agenda en la cuestión Malvinas (EFE/ John Reyes Mejia)

En el oficialismo ya se decidió que el texto ingrese por Diputados la semana que viene y se puso como plazo máximo para terminar su redacción este viernes, mismo día en el que el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, visitarán el lugar donde se va a instalar la base naval en Ushuaia.

Por ahora no está claro de dónde saldrán las partidas para hacer frente a ese gasto, que podría alcanzar los 500 millones de dólares, pero ya se definió que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adapte el Presupuesto 2027 para priorizar ese plan.

La semana próxima, también Milei recibirá nuevamente a los legisladores libertarios en la Casa Rosada para conversar con ellos sobre el libro “La economía en una lección“, de Henry Hazlitt, que les regaló la última vez que los vio.

Si bien la convocatoria es para hablar sobre esa obra, también servirá para fijar los conceptos de cara a la discusión por el Presupuesto y por la ley sobre Malvinas.