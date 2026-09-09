Alexis, la vida del joven marcado por una “mala racha”: atravesó seis cirugías, sobrevivió a siete accidentes y el último fue insólito

Alexis Martín González, el joven de 19 años que acumula entre siete accidentes y seis cirugías a lo largo de su vida

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Alexis Martín González tiene una historia difícil de creer. Con apenas 19 años atravesó una sucesión de accidentes, caídas, lesiones y operaciones que lo convirtieron, casi sin proponérselo, en protagonista de una cadena de hechos desafortunados. Pero ninguno fue tan insólito como el último: después de pasar más de dos semanas internado por un accidente con la moto, ser operado de una fractura de fémur y recibir el alta médica, fue atropellado por un patrullero cuando se retiraba del hospital en silla de ruedas.

El episodio ocurrió el martes 1 de septiembre, en el ingreso de la guardia del Hospital Cullen, en Santa Fe, y obligó a Alexis a volver a ser internado y a pasar nuevamente por el quirófano.

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Todo comenzó el 14 de agosto, cuando Alexis sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Esperanza. El siniestro le provocó una grave lesión en una de sus piernas: una fractura de fémur en tres partes.

“Eran las ocho y media de la mañana. Estaba yendo en moto a buscar a un amigo para llevarlo al negocio donde trabaja”, recordó Alexis en diálogo con Infobae sobre el siniestro que tuvo lugar en la intersección de Simón de Iriondo y French, en la ciudad de Esperanza.

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Según contó, el pavimento estaba resbaladizo por la lluvia y no pudo evitar impactar contra una Trafic. “La agarré de costado. No me dio para frenar porque el asfalto estaba todo patinoso”, explicó. El golpe fue brutal y Alexis salió despedido: “Caí con la rodilla derecha y con todo el peso del cuerpo. Cuando quise sentarme vi que la pierna la tenía toda torcida. Ahí empecé a gritar: ‘Me quebré todo, me quebré todo’”, remarcó.

El último accidente ocurrió el 14 de agosto, cuando Alexis chocó con una Trafic mientras circulaba en moto por Esperanza y sufrió una fractura de fémur en tres partes

Tras ser auxiliado por vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, fue trasladado inicialmente al hospital de Esperanza. “Tenía muchísimo dolor. No lloraba, pero gritaba todo el tiempo. Me pusieron seis o siete dosis de morfina y seguía sin poder dormir”, contó.

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Debido a la complejidad de la fractura, los médicos decidieron derivarlo al hospital Cullen de Santa Fe, donde permaneció internado durante 17 días antes de ser intervenido porque no había turno. Finalmente, el 31 de agosto fue sometido a una compleja operación de cinco horas para reconstruir el fémur.

Los médicos colocaron un clavo para estabilizar el hueso y, después de la operación, todo indicaba que Alexis podría finalmente regresar a su casa.

Había pasado más de dos semanas internado y tenía por delante la recuperación, pero al menos podía abandonar el hospital. Sentado en una silla de ruedas y acompañado por un amigo, esperaba en el ingreso de la guardia del Cullen la llegada de un remis que los llevaría de regreso hasta Esperanza. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensado.

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“Un patrullero de la Policía de Santa Fe se encontraba en una zona cercana al ingreso. Como el vehículo dificultaba el paso de una ambulancia que llegaba al hospital con código rojo, un efectivo intentó mover el móvil. Observé que tenía dificultades para ponerlo en marcha. Cuando lo hizo, comenzó a avanzar y se dirigió hacia el lugar donde yo estaba con mi amigo”, relató.

Un patrullero fuera de control embistió contra la entrada de la guardia del hospital Cullen, justo cuando Alexis salía de alta médica

Alexis logró arrojarse hacia un costado. Su amigo no tuvo la misma suerte: fue embestido y terminó siendo arrastrado algunos metros. Sufrió traumatismos y golpes en las piernas.

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El patrullero continuó su recorrido hasta terminar incrustado contra la estructura del ingreso de la guardia del Cullen. El choque dejó, en total, cuatro personas heridas. Para Alexis, la consecuencia fue particularmente grave. Cuando intentó incorporarse y miró su pierna, la vio nuevamente doblada.

“Los médicos me revisaron y detectaron que el impacto había afectado la zona que había sido operada. El clavo colocado durante la primera cirugía se había roto”, explicó.

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Lejos de reaccionar con enojo en un primer momento, Alexis intentó tomarse el episodio con humor. “Estábamos en la guardia y yo me mataba de risa. Le decía a mi amigo: ‘No puede ser que me pase todo a mí’, contó.

Incluso llegó a bromear con la insólita situación. “Yo le decía: ‘No puedo tener tanta mala suerte’. Ya me estaba yendo y otra vez terminaba adentro del hospital”, recordó entre risas.

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En total, el patrullero dejó 4 personas heridas

Sin embargo, la noticia de que tendría que volver al quirófano cambió completamente su estado de ánimo. “Cuando me dijeron que me tenían que volver a operar se me fue la sonrisa. Ahí sí me agarró una bronca terrible”, confesó.

Alexis volvió a entrar al quirófano el 4 de septiembre. Esta vez, los médicos retiraron el tornillo que se había quebrado y colocaron uno nuevo. La cirugía fue considerada exitosa y, después de atravesar nuevamente todo el proceso, el joven volvió a tener la posibilidad de abandonar el hospital.

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“Además de la lesión en la pierna, tuve golpes en una costilla, en la zona cercana a la espalda y en el pulgar de la mano derecha”, describió.

Tras permanecer 17 días internado en el Hospital Cullen, Alexis fue sometido a una nueva cirugía de cinco horas para reparar la grave lesión en su pierna derecha

El accidente con el patrullero es apenas un capítulo de su historia

Lo que volvió todavía más llamativo el caso de Alexis fue descubrir que el atropello frente al hospital no era, ni mucho menos, su primer accidente. El joven contó que a lo largo de su corta vida sufrió siete accidentes y seis cirugías.

Entre ellos, recuerda tres accidentes en moto, distintos episodios que terminaron con lesiones y una caída desde un tercer piso. “Tenía 17 años y trabajaba de albañil. Estaba levantando baldes con una soga, me patiné con la arenilla y me caí”, recordó Alexis sobre aquel dramático episodio. “Me trituré todo el hueso del codo, me rompí dos muelas y dos dientes y me clavé una tabla con un clavo en la cabeza”, detalló.

Alexis estaba desocupado al momento del accidente y ahora le espera una larga recuperación

Pero la lista continúa.

En otra oportunidad, mientras trabajaba en una fábrica que hacía sommiers con pallets, sufrió un accidente con un clavo que terminó atravesándole la mano de lado a lado. También tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por un quiste y una hernia inguinal bilateral. Y en otro episodio sufrió una caída de un caballo que terminó con fracturas en ambos brazos.

Una sucesión de hechos que parece salida de una película, pero que Alexis tuvo que atravesar en primera persona. “Yo me quería hacer famoso, pero no así”, bromeó el joven, cuya historia de “mala racha” se hizo viral.

A pesar de lo vivido, resumió su inesperada fama con una frase que refleja la dimensión insólita de lo que le ocurrió. “Hay que vivir el día a día. Hoy estamos y mañana no sabés”, reflexionó.

Y aunque reconoce que muchas veces se pregunta por qué siempre le ocurren estas cosas, prefiere mirar hacia adelante. “De cada accidente siempre decía: ‘Espero que no me pase nada más’. Pero bueno, uno nunca sabe”, afirmó.

Ahora, mientras encara una nueva rehabilitación y espera volver a caminar con normalidad, tiene un solo deseo. “Espero que este accidente sea el último”, concluyó.