El Superior Tribunal de Entre Ríos rechazó el hábeas corpus de Sergio Urribarri y seguirá detenido

Sergio Urribarri deberá continuar detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná

El 19 de noviembre el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri fue detenido por causas de corrupción. De inmediato, su abogado defensor solicitó la liberación por medio de un habeas corpus que fue rechazado por la jueza de garantías del Poder Judicial. Tras reiterar el pedido ante el Superior Tribunal de Justicia, éste tomó la misma decisión y por ende, el ex funcionario deberá continuar detenido.

En el primer habeas corpus presentado, el abogado defensor justificó el pedido debido a que “se están violando garantías constitucionales y generando un precedente muy peligroso para la ciudadanía entrerriana”. Sin embargo, la jueza de garantías Carola Bacaluzzo sostuvo que se trataba de un recurso improcedente dado que el “hábeas corpus no autoriza a sustituir una decisión de los jueces naturales”.

De acuerdo a lo establecido por la ley, dicha decisión judicial debía ser revisada de inmediato por una instancia superior. Si bien hubo tres sorteos para definir al juez del Tribunal de Juicio, el caso pasó directamente al Superior Tribunal de Justicia.

Este miércoles, el STJ se pronunció en torno al habeas corpus presentado, y remarcó que decidió rechazar el mismo. Por tal motivo, el ex gobernador y embajador deberá continuar en prisión por la condena donde lo vinculan con la “megacausa” por peculado y negociaciones incompatibles.

La Justicia rechazó un nuevo habeas corpus presentado por Urribarri

Por su parte, el vocal Miguel Giorgio explicó que el recurso de apelación fue “mal concedido” mientras que los planteos de inconstitucionalidad fueron “genéricos”. A su vez, trascendió que su par Gisela Schumaches decidió apartarse de la resolución por tratarse de una víctima de “violencia moral”, informó el medio Uno Entre Ríos.

Tras la reciente decisión judicial, a Urribarri le queda apuntar a otro recurso de Impugnación Extraordinaria Provincial con el fin de lograr la libertad. Sin embargo, dicho recurso tendría que ser analizado por la Cámara de Casación, es decir, el mismo organismo que determinó su prisión preventiva.

En el equipo de Urribarri están Fernando Burlando; Javier Baños y el entrerriano Leopoldo Cappa, quienes consideraron que los riesgos procesales de la prisión preventiva pueden ser el entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Sin embargo, consideraron que ninguna de esas posibilidades forma parte de Urribarri.

Al respecto, explicaron que el ex gobernador no podría entorpecer la investigación dado que la pesquisa está cerrada y el caso ya cuenta con sentencia en primera y segunda instancia. En cuento al peligro de fuga, el abogado indicó que el ex gobernador estuvo siempre a derecho. De hecho, recordó que cuando recibió la sentencia se encontraba en Tel Aviv donde cumplía funciones de Embajador y se puso a disposición.

Más allá de las causas por el delito de corrupción donde se incluyen el peculado y enriquecimiento ilícito; la sentencia contra Urribarri también incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por qué fue condenado Sergio Urribarri

La condena del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, está vinculada a varias acciones realizadas durante su gestión, las cuales fueron consideradas parte de una estrategia para posicionarlo como candidato presidencial. En particular, se le imputó la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en 2015, cuyo financiamiento se habría realizado con recursos estatales.

Este hecho, junto a la difusión de spots publicitarios relacionados con la Cumbre del Mercosur en 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres, habría sido parte de una campaña orquestada para promover su figura política a nivel nacional.

La cartelización de la publicidad en vía pública y la contratación de publicidad oficial sin cumplir con los requisitos legales y formales también fueron señaladas como irregularidades dentro de la causa. Estas prácticas habrían favorecido la creación de una estructura publicitaria y de medios que operaba en beneficio del exgobernador y su candidatura, utilizando fondos públicos para ello.

En abril de este año, el Superior Tribunal de Justicia de la Nación desestimó los recursos presentados por la defensa de Urribarri y confirmó el fallo condenatorio. Ahora, con la orden de detención preventiva emitida en su contra, el caso sigue su curso hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la encargada de definir el destino final del exgobernador.

Urribarri fue un dirigente destacado del Partido Justicialista, y su carrera política estuvo marcada por su elección como gobernador de Entre Ríos, cargo que desempeñó durante dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015. Sin embargo, los cargos en su contra han empañado su legado político y se encuentran ahora en una etapa crucial en el ámbito judicial.