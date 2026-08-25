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Tierra del Fuego protestó ante el Gobierno por el amarre de un petrolero británico en Ushuaia

El gobierno fueguino repudió la presencia del buque VS Promise en el puerto de Ushuaia, que está intervenido por el Poder Ejecutivo. Este tipo de actividad está prohibida por el conflicto por Malvinas

Un buque negro y blanco con el nombre VS Promise amarrado a un muelle de hormigón en el agua azul junto a una costa con montañas
El buque británico VS Promise permanece amarrado a un muelle en la costa de Tierra del Fuego. (@ADachary)
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La provincia de Tierra del Fuego denunció el amarre en el puerto de Ushuaia de un buque petrolero británico, algo que está prohibido por la legislación por el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, y responsabilizó al Gobierno nacional por esta “inadmisible” actividad naval.

La embarcación de la discordia es el buque VS Promise, con bandera británica y dedicado al transporte de crudo. Ayer estuvo amarrado en el puerto de Ushuaia, propiedad de Tierra del Fuego, pero la terminal está intervenida por el gobierno nacional desde enero pasado. El punto es particularmente sensible porque las Islas Malvinas -hoy bajo dominio británico- integran al territorio de la provincia austral. La normativa legal prohíbe todo tipo de actividad que fortalezca la posición del Reino Unido en la disputa por la soberanía.

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En un comunicado oficial de la gestión del gobernador Gustavo Melella, Tierra del Fuego dijo que “repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido” en el puerto de Ushuaia, “actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN)”.

Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, expresó el Ejecutivo fueguino su comunicado.

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Captura de pantalla de una publicación digital con la fotografía aérea de un buque petrolero amarrado a un muelle junto al mar y montañas
El buque petrolero de bandera británica VS Promise permanece amarrado en el puerto de Ushuaia en el marco de una discusión sobre la gestión portuaria. (@ADachary)

En ese marco, Tierra del Fuego reclamó al presidente Javier Milei, que informe “de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el puerto de Ushuaia”, cuya intervención es objeto de un proceso judicial aún no resuelto.

Para Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, la presencia de un buque británico en el puerto de Ushuaia es la primera vez que ocurre en la historia. “No hay antecedentes de estas características”, sostuvo hoy en diálogo con El Destape. “Es un petrolero que aparentemente venía de río Cullen, con un destino final a Estados Unidos. Nos parece una situación gravísima porque la ley desalienta toda la actividad económica que pueda ser funcional con la actividad de Malvinas”, agregó.

En su argumentación, el funcionario remarcó que este incidente “no es un hecho aislado”, en relación la política exterior del gobierno de Javier Milei. “El presidente llegó (a Tierra del Fuego) con la generala (y jefa del Comando Sur, Laura) Richardson y le prometió una base a los Estados Unidos. Hace poco más de un mes, padecimos la llegada de un buque de guerra (inglés) en aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego. Nos enteramos después del partido del Mundial”, recordó.

“Hay un cúmulo de situaciones que tienen que ver con la soberanía, y hemos llegado a este extremo que, desde el puerto de Ushuaia, hay un buque británico transportando petróleo”, fustigó hacia la Casa Rosada. “Sabíamos desde un principio que elegir a un presidente cuya ídola era Margaret Thatcher esto no iba a terminar bien. Pero uno jamás imaginaba una entrega de estas características”, repudió.

Un gran buque de carga negro y blanco llamado VS Promise amarrado a un muelle largo en el agua frente a montañas nevadas
El buque mercante británico VS Promise permanece atracado en un muelle de Tierra del Fuego con un paisaje de montañas nevadas en el fondo.

En ese marco, planteó que eventos de este tipo exponen que, por la ocupación del Reino Unido en Malvinas, Tierra del Fuego es saqueada en sus recursos naturales principalmente en pesca, que es el 55% de los recursos de la economía (de la zona), y un caso más grave es la explotación de petróleo que comenzó hace dos años, y cambia la ecuación económica de las Islas”.

No tenemos eufemismos, somos una provincia invadida”, subrayó.

El rechazo a la intervención del puerto de Ushuaia

Ante la presencia de la embarcación inglesa, el gobierno de Tierra del Fuego insistió en “el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial”.

Y agregó: “Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur”.

puerto de ushuaia
El Puerto de Ushuaia está intervenido por el Gobierno nacional

Sobre ese punto, Dachary consideró que el puerto de Ushuaia “es considerado como uno de los mejores del mundo”, y que “no había ningún motivo que justifique” su intervención de parte del Gobierno nacional. “Uno empieza a entender la lógica de esta intervención”, deslizó sobre el episodio con el buque VS Promise.

Según la plataforma de seguimiento en línea de movimientos de barcos Marine Traffic, el VS Promise estuvo en la terminal Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, antes de dirigirse a Ushuaia. “Estuvo cargando crudo en la zona norte y no sé cuál es su destino final ni cuál de todas las petroleras que operan aquí lo contrató, pero lo vamos a averiguar”, señaló Dachary.

Río Cullen está ubicada sobre en la zona norte de la costa atlántica fueguina y constituye una instalación vinculada a la producción hidrocarburífera. La terminal es operada por Total Austral, perteneciente a TotalEnergies, y cuenta con instalaciones para el tratamiento y almacenamiento de hidrocarburos

Tras la queja provincial, el buque partió de Ushuaia poco después de la medianoche de este martes, según el mencionado servicio web marítimo. En la madrugada, navegaba por el canal Beagle rumbo al Paso Picton, tras superar la Isla Gable y las poblaciones de Puerto Almanza y Puerto Williams.

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