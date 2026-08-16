Los inusuales días que se viven en Casa Rosada, la nueva fase de Karina y el gobernador que coquetea con LLA

Karina Milei

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Karina Milei y Mauricio Macri podrían haber entrado en contacto mucho antes. Eran varios los interlocutores y las figuras políticas que querían que conversaran para encauzar de una vez por todas una senda de confianza que desembocara en un acuerdo electoral. “Después del Mundial lo hacemos”, le confesó oportunamente la secretaria general de la Presidencia a una persona de su extremísima confianza.

La charla se dio en un momento oportuno. No porque así lo quisiera la hermana presidencial, sino porque lo amerita el contexto. En la Casa Rosada siguen la evolución de ciertos estudios de opinión pública que han comenzado a preocuparlos. Advierten la caída en la imagen positiva de la gestión gubernamental y creen que aquello no va a revertirse en el corto plazo.

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Los actores financieros miran con la misma atención estos asuntos. No son tan analíticos, tienen una forma de razonamiento menos fino. “No es que van a estar mirando la quinta derivada de cómo puede evolucionar algo. Miran el trazo grueso y deciden”, describe el dueño de un broker a este medio. La Casa Rosada busca evitar que hagan esa lectura más lineal: que avizoren en el horizonte la posibilidad de que vuelva una administración del peronismo-kirchnerismo. Si es así, habrá más cautela. Y ese clima tiende a volverse un circuito de prudencia con visos de retroalimentarse. Más aún cuando se acerca el año electoral.

Es por eso que La Libertad Avanza ha hecho gestos de distensión con los aliados. La semana pasada, un importante miembro de la Mesa Política acentuaba que estaban obligados a ceder. “A los bloques aliados les pedimos que nos den los temas que les interesan y se los vamos a mover. Con eso no vamos a tener problemas, pero si no, van a encontrar pocos incentivos para ayudarnos. Corremos riesgo de salir cagados a palos”, afirmaba.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Esto es algo que se ha conversado en la Mesa Política. Allí emergió un consenso de habilitar proyectos diagonales de distintos bloques amigos para, después, solicitarles ayuda en las reformas que más pide el Presidente.

Los responsables de esa mesa han sido quienes suplieron al mismo Javier Milei, a quien no se lo ha visto en una actividad oficial desde sus recientes viajes al exterior. Recibe empresarios y funcionarios en la Quinta de Olivos, pero no se muestra en la Casa Rosada salvo en casos estrictamente necesarios. Allí impera Karina. El mandatario aparecerá mañana en el acto homenaje por el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. Será una cadena nacional más larga que lo normal y se esperan algunas palabras suyas.

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Como nunca, al Presidente le interesan principalmente dos tipo de agendas: las que tienen que ver con la política exterior o su proyección como figura de la derecha internacional y las relativas a la economía o al ámbito empresarial. En su entorno marcan que pondera este tipo de actividades por sobre la rosca fina y los encuentros con gobernadores o dirigentes de alto vuelo. Tampoco ve con especial interés ir a eventos masivos o culturales. Suelen invitarlo a Fiestas Nacionales, pero su agenda, manejada por su hermana, no lo suelen posicionar allí. Los organizadores de los Juegos Suramericanos que se celebrarán en Santa Fe salieron a decir que Milei les dijo que tiene intenciones de participar, pero él mismo confiesa que no está al tanto de dicha actividad.

En los últimos días se aseguró que Milei irá a presentar el Presupuesto 2027 al Congreso, tal y como lo hizo en años anteriores, pero el mismo Presidente le confesó a Infobae: “La verdad que aún no está en la discusión si voy a ir. La vez que fui se debió a la presentación de déficit cero”. Se trataba de uno de los elementos de la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pero esta no consiguió las adhesiones suficientes cuando quiso ser tratada en diciembre del año pasado.

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Javier Milei en una disertación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (Jaime Olivos)

Mientras Milei se ocupa de revisar algunos asuntos de la agenda gubernamental y se centra en la economía, la política ha visto como en pocas ocasiones la proactividad de Karina Milei. Esta intensificación de su tarea como cabecilla del proyecto libertario ahora se traslada a la cuestión actitudinal: se ha notado un progreso en su forma de pronunciar los discursos públicos, lo admiten quienes la acompañaron el jueves a la inauguración de un local partidario en San Telmo. “Está mejorando su timidez y está profundizando su fase como líder del espacio”, comenta uno de sus principales laderos.

Ante la ausencia del Presidente, la gran mayoría de las reuniones son presididas por Karina (la cumbre de LLA y el PRO del jueves fue digitada por Macri y ella, aunque encabezada por Diego Santilli). Dos ministros y un vocero han dicho a Infobae que las reuniones de Gabinete perdieron su practicidad para repasar los hitos de gestión de cada uno de los ministerios. Más que una cuestión valorativa, es algo que efectivamente pasa. “Ahí Javier aprovecha para dar las principales puntadas de lo que cree que tiene que acontecer en la gestión y está bien. El repaso de nuestras tareas que podemos hacer ahí ya no se hace. Por eso creo que nos piden ir a la mesa política”, afirman.

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La mesa política se convirtió en una suerte de reunión de gabinete blue y rotativa. Este martes habrá una nueva reunión. Un integrante de ese grupo contó que se esperaba que fuera Sandra Pettovello, pero que por cuestiones de gestión pidió estar en la de la semana próxima. Se espera que vaya en su lugar otro ministro del Ejecutivo.

Con lo sucedido con Sturzenegger, los ministros saben que ya no pueden mantener diálogo directo con el Presidente y que esa voz sea la única que les convalida un proyecto o iniciativa de gestión. Es sin dudas una rareza que aquello no resulte suficiente, pero este es un Gobierno que ha incorporado dinámicas particulares que luego fueron normalizadas.

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Hasta ahora, la orden de las comandas políticas es la siguiente: primero la aprobación de las leyes que ya tienen la media sanción de alguna de las dos cámaras, luego el Presupuesto 2027 y, por último, la Reforma Política, que tiene en la suspensión de las PASO su principal instrumento reformador.

La foto que difundieron desde el oficialismo para anunciar el equipo político

Hay algunos operadores del oficialismo que consideran que ya tienen los votos necesarios para poder juntar la media sanción en el Senado. Creen que se realizó un importante avance al prometer las Zonas Cálidas para los gobernadores del Norte Grande y otra serie de iniciativas de los aliados en el mediano plazo. Hay un optimismo proveniente del karinismo que choca con la lectura que realiza Patricia Bullrich y su círculo de estrategas del Senado. “Nosotros no tenemos esa lectura”, afirman.

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Y es que varios aliados todavía advierten que la agenda de prioridades legislativa debe definirse de manera diferente. Si no, marcan que los acuerdos podrían quebrarse. Por caso, el PRO reclama el tratamiento de Ficha Limpia en forma separada de la reforma electoral; la UCR quiere incorporar su proyecto de RIGI para pymes; y las fuerzas provinciales exigen avances en biocombustibles, entre otros. Mientras tanto, en el oficialismo quieren venderle a los aliados “un clima de optimismo” a raíz de los proyectos libertarios que saldrán en Diputados el próximo 26 de agosto.

Se trata de una de las tantas desconexiones que se producen entre el sector ligado a la hermana presidencial y a la jefa de bloque en el Senado. Esta semana una figura de la mesa política filtró un diálogo que se había dado puertas adentro. Particularmente un enojo que se dio entre Martín Menem y Patricia Bullrich. El titular de Diputados le transparentó algunos planteos que ya venía haciéndose en el fuero interno: que no debía realizar sesiones semanales con pocos proyectos y que, por el contrario, debe hacer sesiones más esporádicas pero con mayor cantidad de temáticas, incluyendo a algunos aliados.

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En el fondo, lo que está sucediendo es una suerte de exteriorización de una interna en la cual el karinismo dice en privado que Bullrich está pisando el tratamiento de las PASO bajo una presunta especulación en términos electorales. Eso no es para nada lo que piensan desde el otro bando. La jefa de bloque indicó que hubo asuntos que se pudieron haber movilizado con mayor facilidad si Manuel Adorni hubiera sido removido con premura.

“El PJ está con movimientos nuevos y coordinados y lo electoral no se cuenta sino en cómo se coordinan ellos”, indica una fuente inobjetable. Ergo, creen que siguen sin resolver una mayoría segura para las reformas más importantes.

No resultó menor lo que sucedió en el Hotel Emperador del barrio porteño de Retiro, en donde se volvieron a encontrar Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, los gobernadores Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella; y los legisladores Gerardo Zamora, José Mayans y Germán Martínez. El encuentro buscó que la interna (que existe y seguirá existiendo) en la provincia de Buenos Aires no se traslade a la construcción que tienen que realizar en otros lugares. Todo para sostener las PASO. Si aquello se quiere lograr, implica que esa facción del peronismo deberá abrirse en su interlocución.

Lo que sucedió en la sesión del jueves de la anterior semana no refleja lo que pueda llegar a acontecer en un futuro. “A Patricia la ayudaron muy poco. A algunos gobernadores casi ni les habían hablado. Parece que nos quisieron dejar la pelota frente al arco y sin arquero para que metamos el gol de la victoria para después darle con un caño”, dijo uno de los arriba mencionados a Infobae.

Los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez firmando un convenio con Diego Santilli y Luis Caputo

En esa interlocución con los gobernadores que comenzaron a tener diferentes alfiles de la Mesa Política surge una novedad: en Catamarca afirman que la Casa Rosada quiere que Raúl Jalil siga un mandato más en su cargo como gobernador. Y en la conducción nacional de LLA no lo desmienten.

El actual mandatario dice que la limitación a las reelecciones la hizo seis días después de asumir su segundo mandato, por lo que el actual sería computado como el primero después de esa normativa. El PJ provincial quiere que el elegido sea el intendente Gustavo Saadi y que la actual senadora Lucía Corpacci sea cabeza de lista junto a Jalil. “Raúl es peronista, pero habrá que ver con el pasar de los días”, dicen en su entorno. A algunos libertarios les gustaría que salte a La Libertad Avanza, aunque lo más probable es que eso no esté en los planes del mandatario.

La personalidad entrañable del gobernador ha caído bien a diversos integrantes de la mesa política. Casi tan entrañable como la localidad de Fiambalá, adonde se fue a pasar el fin de semana largo junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos estuvieron el viernes en esa provincia firmando convenios junto a Santilli y el santiagueño Elías Suárez.

Tal y como lo adelantó el periodista Javier Laquidara en La Política Online, el Gobierno mira casos similares como Salta y Tucumán con los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. Ambos estarían dispuestos a buscar una reelección y La Libertad Avanza no descartaría apoyarlos con tal de recibir sus adhesiones en el Congreso. Aun así, nadie tiene la última palabra. En un muy importante despacho del microcentro porteño, un dirigente de altísimo rango nacional emitió el siguiente apotegma: “Los gobernadores son de los gobernadores, y si necesitan te van a cagar”.