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La senadora que insultó a Mbappé quiere ser candidata a la Presidencia de Paraguay y volvió a criticar al jugador

Celeste Amarilla, protagonista de una controversia internacional por comentarios racistas, anunció que busca encabezar la fórmula del Partido Liberal Radical Auténtico para las elecciones de 2028

La senadora paraguaya Celeste Amarilla (EFE/Juan Pablo Pino)
La senadora paraguaya Celeste Amarilla (EFE/Juan Pablo Pino)
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La senadora paraguaya Celeste Amarilla, conocida desde hace un mes por una polémica internacional tras proferir insultos racistas al futbolista francés Kylian Mbappé, anunció este lunes su disposición a postularse como candidata del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para las elecciones presidenciales de 2028.

Me ofrezco a ser una alternativa previsible para el PLRA, con el PLRA, nunca sin el PLRA”, expresó Amarilla ante la prensa, luego de cuestionar el regreso del senador Eduardo Nakayama al partido.

Nakayama, quien había abandonado la formación en diciembre de 2023, busca retomar su afiliación para competir en los próximos comicios presidenciales.

Amarilla planteó que tanto la dirigencia como la militancia liberal sienten “miedo” de que Nakayama “deje de nuevo el partido de lado” en caso de triunfar en las internas.

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“No su capacidad, nos da miedo su permanencia con el partido, él podría ser presidente y no gobernar con el PLRA, tenemos miedo (...), pero conmigo nadie va a tener esas dudas”, señaló.

El jugador y capitán de Francia, Kylian Mbappé (REUTERS/Paul Childs)
El jugador y capitán de Francia, Kylian Mbappé (REUTERS/Paul Childs)

La senadora también cuestionó que los posibles aspirantes presidenciales de la oposición, Kattya González y Miguel Prieto, no forman parte del PLRA, aunque buscarían el respaldo del partido. “¿Por qué no soy yo?”, se preguntó.

Amarilla, de 62 años, ocupó un lugar destacado en la política paraguaya a partir de julio, cuando dirigió comentarios de tinte racial hacia Mbappé tras el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo en el que Francia venció 1-0 a Paraguay, con gol de penal del delantero del Real Madrid.

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En esa ocasión, Amarilla declaró que Mbappéen lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés”, palabras catalogadas como racistas por la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Las declaraciones de Amarilla también recibieron el rechazo del Gobierno y de la Cámara Alta del Congreso paraguayo, que, mediante una resolución, se distanció de las afirmaciones de la legisladora y expresó su “absoluto rechazo” a cualquier forma de racismo y discriminación.

Este lunes, Amarilla minimizó el impacto de la controversia con Mbappé en sus aspiraciones presidenciales. Al ser consultada por un periodista local, respondió: “Mbappé no pudo ni ganar el Mundial. ¿Va poner presidente en Paraguay?”.

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